Ракетные удары РФ продемонстрировали крайнюю жестокость незаконной войны Путина против Украины, - Байден
Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по территории Украины, в том числе по Киеву и требуют от РФ вывести свои войска.
Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"В результате этих атак погибли и получили ранения гражданские лица, а также уничтожены цели без всякой военной необходимости. Они еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа", - говорится в заявлении.
Байден заявил, что эти атаки только еще больше укрепляют приверженность США помогать народу Украины столько, сколько потребуется.
"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать возлагать на Россию издержки за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", - говорится в заявлении.
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