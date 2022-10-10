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Новости Война
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Ракетные удары РФ продемонстрировали крайнюю жестокость незаконной войны Путина против Украины, - Байден

байден

Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по территории Украины, в том числе по Киеву и требуют от РФ вывести свои войска.

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"В результате этих атак погибли и получили ранения гражданские лица, а также уничтожены цели без всякой военной необходимости. Они еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа", - говорится в заявлении.

Байден заявил, что эти атаки только еще больше укрепляют приверженность США помогать народу Украины столько, сколько потребуется.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать возлагать на Россию издержки за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", - говорится в заявлении.

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Автор: 

Байден (2785) обстрел (26850)


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Топ комментарии
+44
Дед ! дай сотню томогавків-самі розберемся хто гівно
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10.10.2022 20:23
+30
Твої слова та до Бога
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10.10.2022 20:28
+26
не сцы , уже готовится ответка , будет ооооочень больно , кацапы пусть ложатся спать , проснутся не все , и много..........)))))
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10.10.2022 20:26
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Діду, дай F16 і спи далі!
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10.10.2022 21:56 Ответить
Он подумает
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10.10.2022 22:38 Ответить
а зачем они германии?
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11.10.2022 03:53 Ответить
MGM-140 ATACMS
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10.10.2022 21:57 Ответить
Пустодзвін і боягуз
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10.10.2022 22:29 Ответить
Війна війною,але сьогодня відбувся ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ. В центрі Європи відбувся самий настоящий ТЕРАКТ, такий як був в США. Як весь світ реагує на масштабний теракт? А по суті ніяк, моя хата скраю... Чому міжнародна антитерористична коаліція реагує вибірково ??? Видно як в білий день хто терорист, але навіть назвати терориста ТЕРОРИСТОМ ніхто не поспішає... Терорист сидить в ООН і приймає рішення безпеки СВІТУ, а чому тоді ІГІЛ не в ООН ?
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10.10.2022 22:56 Ответить
а когда сирию. бомбили ты же не возмущался бот
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11.10.2022 03:54 Ответить
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