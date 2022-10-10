На G7 Украина будет инициировать признание России страной-спонсором терроризма, - Данилов
В ходе встречи лидеров G7 Украина будет инициировать вопрос признания российской федерации страной-спонсором терроризма.
Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос, что Украина потребует от лидеров G7 во время встречи, которую инициировал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается G7, я могу сказать, что РФ уже неоднократно доказывала, что является непосредственно страной-террористом. Я бы очень хотел, чтобы в конце концов наши партнеры прекратили это наблюдение - нужно или не нужно голосовать, что страна является спонсором терроризма, но я считаю, что эта страна – террорист. И чтобы это было зафиксировано во многих столицах мира, в их парламентах уже как подтвержденный факт. Получится у нас или не получится – я не могу сказать, но если мы не стучим, то нам никто не откроет", - отметил Данилов.
Он обратил внимание, что все инициативы Президента с 24 февраля сильно изменили отношение руководства многих стран к Украине.
Данилов также выразил надежду, что не только США примут решение о признании россии страной-спонсором терроризма, но и других европейских стран.
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Отец Иштвана и Гаврилы@DudkevicSergij
Дорогое НАТО! А можно в целях экономии средств и времени запускать военную помощь прямо со своей территории. Если нужно, Украина признает эти удары , как свои…
Ти ж на Радіо Свобода сказав, що ви до цього нападу касапів готувалися ще з 2020року! Чого доли ракетам долетіти?
Як так може бути, що вам асвальту не іистачило? Ви ж ***, майже весь бітум в бульбопюренра викачали, всі отвали шлаку на Криворізькому ГОКу вигребли!
І ще: а тепер дивімось на Захід і стежмо за руками - підозрюю, що зараз масово повиповзають на світло з закликом "негайно сідати за стіл переговорів!" усі таргани газпромівської годівниці! (Маск - то тільки пробна куля була.)
"Прінуждєніє к пєрєговорам" - от на що це найдужче схоже.
Бо, як уже сказав котрийсь із їхніх пропаґандистів, "єщо 2 месяца такой войни, і в Россіі будєт революція!"
Нічого, ми зачекаємо.
Слава ЗСУ.
Росія - є КРАЇНА ТЕРОРИСТ!!! І ніяких спонсоров…