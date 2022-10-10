РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11339 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Война
6 537 29

На G7 Украина будет инициировать признание России страной-спонсором терроризма, - Данилов

сімка

В ходе встречи лидеров G7 Украина будет инициировать вопрос признания российской федерации страной-спонсором терроризма.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос, что Украина потребует от лидеров G7 во время встречи, которую инициировал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается G7, я могу сказать, что РФ уже неоднократно доказывала, что является непосредственно страной-террористом. Я бы очень хотел, чтобы в конце концов наши партнеры прекратили это наблюдение - нужно или не нужно голосовать, что страна является спонсором терроризма, но я считаю, что эта страна – террорист. И чтобы это было зафиксировано во многих столицах мира, в их парламентах уже как подтвержденный факт. Получится у нас или не получится – я не могу сказать, но если мы не стучим, то нам никто не откроет", - отметил Данилов.

Также читайте: Норвегия ограничивает доступ российских рыболовных судов к своим портам

Он обратил внимание, что все инициативы Президента с 24 февраля сильно изменили отношение руководства многих стран к Украине.

Данилов также выразил надежду, что не только США примут решение о признании россии страной-спонсором терроризма, но и других европейских стран.

G7 (833) Данилов (1066)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25


Отец Иштвана и Гаврилы@DudkevicSergij

Дорогое НАТО! А можно в целях экономии средств и времени запускать военную помощь прямо со своей территории. Если нужно, Украина признает эти удары , как свои…
показать весь комментарий
10.10.2022 20:55
+12
Задовбали дебіли. ТЕРОРИСТОМ, а не спонсором. Державою терористом. А всіх росіян спонсорами тероризму і терористами. Тільки так.
показать весь комментарий
10.10.2022 21:08
+11
це дуже добре, але перше питання, яке почуємо відповідь - а Україна зробила такий самий крок?...
показать весь комментарий
10.10.2022 20:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хтось підскаже, ВР вже це зробила?
показать весь комментарий
10.10.2022 20:53 Ответить
здається, місяць тому внесли в Раду Проект Закону про статус держави-терориста та держави-спонсора тероризму... але ж це проект... і не конкретно про мокшандію... https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40380
показать весь комментарий
10.10.2022 21:08 Ответить
це дуже добре, але перше питання, яке почуємо відповідь - а Україна зробила такий самий крок?...
показать весь комментарий
10.10.2022 20:53 Ответить


Отец Иштвана и Гаврилы@DudkevicSergij

Дорогое НАТО! А можно в целях экономии средств и времени запускать военную помощь прямо со своей территории. Если нужно, Украина признает эти удары , как свои…
показать весь комментарий
10.10.2022 20:55 Ответить
перзидент болот мацковии и вся шайка должны предстать в Гвагском военном Трибунале...Обьявить военными преступниками должен их обьвить Народ Ukrainy
показать весь комментарий
10.10.2022 21:00 Ответить
Та нахріна ці дефініції, стурбованність... ЗБРОЯ, ЗБРОЯ, ЗБРОЯ!!! ДАЛЕКОБІЙНА, ППО,- ось що треба вимагати!!!
показать весь комментарий
10.10.2022 21:02 Ответить
ти плутаєш дефініції і повноваження різних організацій та окремих країн
показать весь комментарий
10.10.2022 21:07 Ответить
если и сейчас начнут выражать озабоченность то запад просто боиться *****. вернее его яо.
показать весь комментарий
10.10.2022 21:05 Ответить
Який ще спонсор??? Якщо вона і є терористом??? Кого вона спонсорує? Що за маячня???
показать весь комментарий
10.10.2022 21:06 Ответить
Це юридичне поняття. По логіці РФ спонсорує свою армію через податки свого населення, тому всі мешканці є співучасниками військових злочинів, а не тільки влада
показать весь комментарий
10.10.2022 21:10 Ответить
немає такого юридичного поняття
показать весь комментарий
10.10.2022 21:18 Ответить
да.для того что бы рф признать спонсором терроризма нужно признать лднр террористами,а этого даже не сделала зекоманда-то чего мы хотим от других?
показать весь комментарий
10.10.2022 21:11 Ответить
Задовбали дебіли. ТЕРОРИСТОМ, а не спонсором. Державою терористом. А всіх росіян спонсорами тероризму і терористами. Тільки так.
показать весь комментарий
10.10.2022 21:08 Ответить
Большенству там или сцыкотно или похер,к сожалению.
показать весь комментарий
10.10.2022 21:09 Ответить
Данілов!
Ти ж на Радіо Свобода сказав, що ви до цього нападу касапів готувалися ще з 2020року! Чого доли ракетам долетіти?
Як так може бути, що вам асвальту не іистачило? Ви ж ***, майже весь бітум в бульбопюренра викачали, всі отвали шлаку на Криворізькому ГОКу вигребли!
показать весь комментарий
10.10.2022 21:10 Ответить
Коли терориста називають спонсором тероризму, то починається планетарний ржач.
показать весь комментарий
10.10.2022 21:11 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

І ще: а тепер дивімось на Захід і стежмо за руками - підозрюю, що зараз масово повиповзають на світло з закликом "негайно сідати за стіл переговорів!" усі таргани газпромівської годівниці! (Маск - то тільки пробна куля була.)
"Прінуждєніє к пєрєговорам" - от на що це найдужче схоже.
Бо, як уже сказав котрийсь із їхніх пропаґандистів, "єщо 2 месяца такой войни, і в Россіі будєт революція!"
Нічого, ми зачекаємо.
Слава ЗСУ.
показать весь комментарий
10.10.2022 21:13 Ответить
парасю треба вже визнавати країною терористом...переросли вони спонсорство
показать весь комментарий
10.10.2022 21:17 Ответить
Да, і перекладіть їм дописи простих разіян, яких вважають кращими за хутіна.
показать весь комментарий
10.10.2022 21:20 Ответить
.
показать весь комментарий
10.10.2022 21:24 Ответить
Визнавайте РФ країною терористом, а всіх решта у світі хто купує її нафту, газ, пальне, тощо... спонсорами терористів... інакше це все пусті слова, про притягнення до відповідальності....
показать весь комментарий
10.10.2022 21:24 Ответить
Очканут ссыкливые сытые овцы.
показать весь комментарий
10.10.2022 22:41 Ответить
Ну может Британия признает, там есть яйца.
показать весь комментарий
10.10.2022 22:42 Ответить
І ще чіпсоляндію до купи з уйлом і його уйлятами з підорленду... Дякую...
показать весь комментарий
10.10.2022 22:49 Ответить
А чому спонсором тероризму?

Росія - є КРАЇНА ТЕРОРИСТ!!! І ніяких спонсоров…
показать весь комментарий
11.10.2022 07:21 Ответить
Ну якщо вже так - тільки спонсор! То хто ж тоді терорист?
показать весь комментарий
11.10.2022 09:34 Ответить
Ну да, ну да....Це після того, як Данілов пояснить 90млрд на дороги в бюджеті під час війни, а не на ППО. Ось тоді і від інших шось вимагай. Цинічні уроди
показать весь комментарий
11.10.2022 09:35 Ответить
давно пора
показать весь комментарий
11.10.2022 11:36 Ответить
 
 