На G7 Украина будет инициировать признание России страной-спонсором терроризма, - Данилов

В ходе встречи лидеров G7 Украина будет инициировать вопрос признания российской федерации страной-спонсором терроризма.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос, что Украина потребует от лидеров G7 во время встречи, которую инициировал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается G7, я могу сказать, что РФ уже неоднократно доказывала, что является непосредственно страной-террористом. Я бы очень хотел, чтобы в конце концов наши партнеры прекратили это наблюдение - нужно или не нужно голосовать, что страна является спонсором терроризма, но я считаю, что эта страна – террорист. И чтобы это было зафиксировано во многих столицах мира, в их парламентах уже как подтвержденный факт. Получится у нас или не получится – я не могу сказать, но если мы не стучим, то нам никто не откроет", - отметил Данилов.

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Он обратил внимание, что все инициативы Президента с 24 февраля сильно изменили отношение руководства многих стран к Украине.

Данилов также выразил надежду, что не только США примут решение о признании россии страной-спонсором терроризма, но и других европейских стран.