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В 6 городах существенные сложности с интернетом, в 8 областях частично исчезла и ухудшилась связь, - Федоров

федоров,михайло

Из-за обесточивания, в городах попавших под ракетные обстрелы россиян, наблюдается ухудшение качества связи и трудности с интернетом.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"В общей сложности в 6 городах Украины есть существенные трудности с интернетом – это Львов, Харьков, Житомир, Сумы, Полтава, Хмельницкий. В то же время в 4 городах – Тернополе, Кривом Роге, Ужгороде и Киеве – интернет исчез только частично. По данным мобильных операторов, в Харьковской области работает 41% сетей, в Запорожье — 51%, во Львовской области — 58%, Сумской области — 59%, Полтавской области — 70%, Житомирской области 76%, Киевской области – 88%, в Хмельницкой области – 88%", - написал министр.

Федоров также сообщил, что из-за обесточивания в попавших под ракетные обстрелы россиян городах провайдеры работают благодаря генераторам.

"Со своей стороны помогаем обеспечить их дополнительными генераторами и достаточным запасом топлива, а также Старлинками.

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В Рівному тупить нєпадєццкі
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10.10.2022 21:34 Ответить
Мишко, ти курси мобільних телефонів для бабусь в селах вже відкрив?
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10.10.2022 23:34 Ответить
 
 