В 6 городах существенные сложности с интернетом, в 8 областях частично исчезла и ухудшилась связь, - Федоров
Из-за обесточивания, в городах попавших под ракетные обстрелы россиян, наблюдается ухудшение качества связи и трудности с интернетом.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"В общей сложности в 6 городах Украины есть существенные трудности с интернетом – это Львов, Харьков, Житомир, Сумы, Полтава, Хмельницкий. В то же время в 4 городах – Тернополе, Кривом Роге, Ужгороде и Киеве – интернет исчез только частично. По данным мобильных операторов, в Харьковской области работает 41% сетей, в Запорожье — 51%, во Львовской области — 58%, Сумской области — 59%, Полтавской области — 70%, Житомирской области 76%, Киевской области – 88%, в Хмельницкой области – 88%", - написал министр.
Федоров также сообщил, что из-за обесточивания в попавших под ракетные обстрелы россиян городах провайдеры работают благодаря генераторам.
"Со своей стороны помогаем обеспечить их дополнительными генераторами и достаточным запасом топлива, а также Старлинками.
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