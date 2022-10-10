В 6 городах существенные сложности с интернетом, в 8 областях частично исчезла и ухудшилась связь, - Федоров

Из-за обесточивания, в городах попавших под ракетные обстрелы россиян, наблюдается ухудшение качества связи и трудности с интернетом.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"В общей сложности в 6 городах Украины есть существенные трудности с интернетом – это Львов, Харьков, Житомир, Сумы, Полтава, Хмельницкий. В то же время в 4 городах – Тернополе, Кривом Роге, Ужгороде и Киеве – интернет исчез только частично. По данным мобильных операторов, в Харьковской области работает 41% сетей, в Запорожье — 51%, во Львовской области — 58%, Сумской области — 59%, Полтавской области — 70%, Житомирской области 76%, Киевской области – 88%, в Хмельницкой области – 88%", - написал министр.

Федоров также сообщил, что из-за обесточивания в попавших под ракетные обстрелы россиян городах провайдеры работают благодаря генераторам.

"Со своей стороны помогаем обеспечить их дополнительными генераторами и достаточным запасом топлива, а также Старлинками.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Абсолютное большинство российских ракетных ударов - по гражданской инфраструктуре, - Зеленский. ВИДЕО