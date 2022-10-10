На момент атаки россиян на Кривой Рог в шахтах находились более 800 шахтеров. Заканчивается спасательная операция, - Вилкул
На момент удара РФ по Кривом Роге под землей в подземных горных выработках, башенных копрах и шахтных галереях было 854 шахтера в четырех шахтах. В настоящее время под землей остаются 98 работников. Продолжается спасательная операция.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Криворожской ВГА Александр Вилкул.
"Большой проблемой и большим вызовом было то, что на момент удара под землей в подземных горных выработках, башенных копрах и шахтных галереях было 854 шахтера в четырех шахтах. Заканчивается сложная спасательная операция с использованием контргрузов, противовесов, ручных лебедок для спасения людей. Одновременно решались вопросы с воздухом, едой и теплыми вещами. В настоящее время под землей из 854 работников осталось в одной из шахт 98, по графику должны всех поднять на поверхность до двух часов ночи. Что делать, знаем, работа идет нормально. Слава криворожским шахтерам и горноспасателям!", - говорится в сообщении.
Вилкул подчеркнул, что эта ситуация еще раз показала, как важно иметь план ликвидации аварии и проводить тренировки.
Отмечается, что горнорабочие не пострадали и возвращаются домой.
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@epicurum
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https://twitter.com/epicurum/status/1579414109233491968 8 ч
Про міфічні арешти кацапської військової верхівки та неіснуюче перекриття центру москви наше ГУР 8 жовтня на весь світ розтрубіло.
А про масований ракетний обстріл України 10 жовтня чомусь не попередили...
Кто во время военных действий загоняет в старые советские шахты 800 человек!?
Кто дерёт три шкуры с работяг?
Твои подельники по ОПЗЖ « бизнесмены»?
Деньги любой ценой?
При громадном риске.
А на элементарную технику безопасности вы положили?
Про воздух только сейчас вспомнили?
Загнали людей, а теперь «спасителями» прикинулись.
Маладцы...
Ум есть?!
Тут любой дом может завалиться от попадания, а что будет с шахтой- вообще Кошмар.
Понятно, что владельцам шахт эти проблемы по барабану. Война войной, а обед по расписанию.
Война войной, но прибыль должна быть.