На момент атаки россиян на Кривой Рог в шахтах находились более 800 шахтеров. Заканчивается спасательная операция, - Вилкул

На момент удара РФ по Кривом Роге под землей в подземных горных выработках, башенных копрах и шахтных галереях было 854 шахтера в четырех шахтах. В настоящее время под землей остаются 98 работников. Продолжается спасательная операция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Криворожской ВГА Александр Вилкул.

"Большой проблемой и большим вызовом было то, что на момент удара под землей в подземных горных выработках, башенных копрах и шахтных галереях было 854 шахтера в четырех шахтах. Заканчивается сложная спасательная операция с использованием контргрузов, противовесов, ручных лебедок для спасения людей. Одновременно решались вопросы с воздухом, едой и теплыми вещами. В настоящее время под землей из 854 работников осталось в одной из шахт 98, по графику должны всех поднять на поверхность до двух часов ночи. Что делать, знаем, работа идет нормально. Слава криворожским шахтерам и горноспасателям!", - говорится в сообщении.

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Вилкул подчеркнул, что эта ситуация еще раз показала, как важно иметь план ликвидации аварии и проводить тренировки.

Отмечается, что горнорабочие не пострадали и возвращаются домой.