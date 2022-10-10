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Новости Война
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На момент атаки россиян на Кривой Рог в шахтах находились более 800 шахтеров. Заканчивается спасательная операция, - Вилкул

шахтарі

На момент удара РФ по Кривом Роге под землей в подземных горных выработках, башенных копрах и шахтных галереях было 854 шахтера в четырех шахтах. В настоящее время под землей остаются 98 работников. Продолжается спасательная операция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Криворожской ВГА Александр Вилкул.

"Большой проблемой и большим вызовом было то, что на момент удара под землей в подземных горных выработках, башенных копрах и шахтных галереях было 854 шахтера в четырех шахтах. Заканчивается сложная спасательная операция с использованием контргрузов, противовесов, ручных лебедок для спасения людей. Одновременно решались вопросы с воздухом, едой и теплыми вещами. В настоящее время под землей из 854 работников осталось в одной из шахт 98, по графику должны всех поднять на поверхность до двух часов ночи. Что делать, знаем, работа идет нормально. Слава криворожским шахтерам и горноспасателям!", - говорится в сообщении.

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Вилкул подчеркнул, что эта ситуация еще раз показала, как важно иметь план ликвидации аварии и проводить тренировки.

Отмечается, что горнорабочие не пострадали и возвращаются домой.

Вилкул Александр (474) Кривой Рог (1346) обстрел (26850) шахта (960)


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Топ комментарии
+14
Тель-Авив зараз💛💙
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10.10.2022 21:45
+7
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10.10.2022 21:45
+7
Не лошары. Зверье, вонючие пещерные дикари-людоеды.
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10.10.2022 22:01
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Тель-Авив зараз💛💙
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10.10.2022 21:45 Ответить
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10.10.2022 21:45 Ответить
Які заклики треба? Кацапи кожен день можуть влучити в любу точку України, все. Регіони які біля кацапії та біля фронту в набагато більшій небезпечності, але і в тилу також потенційно небезпечно, це актуально до кінця війни
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10.10.2022 21:57 Ответить
Мазурша тока шо в прямом эфире сделала найвеличнiйший большой и малый зерозет...
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10.10.2022 21:46 Ответить
Пардоньте. Не мазурша - а мосейчучка... йо-пэ-рэ-сэ-тэ...
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10.10.2022 23:16 Ответить
Epicur

@epicurum

·

https://twitter.com/epicurum/status/1579414109233491968 8 ч

Про міфічні арешти кацапської військової верхівки та неіснуюче перекриття центру москви наше ГУР 8 жовтня на весь світ розтрубіло.
А про масований ракетний обстріл України 10 жовтня чомусь не попередили...
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10.10.2022 21:52 Ответить
Не лошары. Зверье, вонючие пещерные дикари-людоеды.
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10.10.2022 22:01 Ответить
Вилкул, ты совсем охренел!?!

Кто во время военных действий загоняет в старые советские шахты 800 человек!?

Кто дерёт три шкуры с работяг?
Твои подельники по ОПЗЖ « бизнесмены»?

Деньги любой ценой?
При громадном риске.
А на элементарную технику безопасности вы положили?
Про воздух только сейчас вспомнили?

Загнали людей, а теперь «спасителями» прикинулись.

Маладцы...
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10.10.2022 22:00 Ответить
В якій країні Ви живете? Яке вугілля в Кривому Розі?
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10.10.2022 22:54 Ответить
Залізна руда. Кварцити.
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10.10.2022 23:10 Ответить
Ну єти регианальі на всем пиар сделают. Частая ситуация - обесточивание шахт (гроза, перегруз и т.д.). Есть в плане ликвидации аварий. Шахтерьі спокойно подходят к воздухопожающему стволу (там всегда естественная тяга воздуха) и ждут. Кому неймется - по лестничному пролету на гора. Вилкул, тьі лучше фронту помогай.
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10.10.2022 23:44 Ответить
Какой хрен послал 800 людей под землю в период войны?!

Ум есть?!

Тут любой дом может завалиться от попадания, а что будет с шахтой- вообще Кошмар.

Понятно, что владельцам шахт эти проблемы по барабану. Война войной, а обед по расписанию.

Война войной, но прибыль должна быть.
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11.10.2022 03:29 Ответить
Ми маємо працювати щоб жила Україна і не всі працюють в офісі Прилитіти може всюди Війна йде пам'ятаймо про це
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11.10.2022 07:43 Ответить
 
 