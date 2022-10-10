Швеция отказалась делиться с РФ результатами расследования по взрывам на "Северном потоке", - Bloomberg
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Швеция откажет России в доступе к своему расследованию взрывов, приведших к разрыву газопроводов "Северного потока".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.
"Предварительные расследования в Швеции конфиденциальны, и это, очевидно, также касается этого случая", - заявила Андерссон.
Отмечается, что Россия потребовала привлечь к расследованию ущерба представителей своей власти и государственную газовую компанию ПАО "Газпром". Андерссон сообщила, что ее офис работает над ответом на российское письмо, поступившее на прошлой неделе.
Служба безопасности Швеции пришла к выводу, что причиной утечки в газопроводах "Северного потока" стали подводные взрывы. Андерссон отметила, что кроме предварительного расследования, шведские власти координируют действия с Данией и Германией.
"Это произошло в экономической зоне Швеции, а не на нашей территории, поэтому это не нападение на Швецию, но это серьезно, учитывая напряженную ситуацию с политикой безопасности. Нам, к сожалению, нужно быть готовыми к тому, что могут произойти другие инциденты", – сказала Андерссон.
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Коли скажені орки жахнуть ракетами по містам Швеції, то мужні чиновники там скажуть, що удару було завдано по камінню, з якого вибудовані будинки, а не по Швеції.
А Московия не может делать даже Ладу.
На якому паливі, на вашу думку, тоді працювало те авто?
Най московитам скажуть, що їх ознайомлять з результатами розслідування на судовому процесі, як це робиться в цивілізованих країнах. А якщо вони не згідні будуть, то най платять за додаткове розслідування... Якщо (на той час) буде чим платити
Мда, куда катится этот мир ?!