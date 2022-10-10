Швеция отказалась делиться с РФ результатами расследования по взрывам на "Северном потоке", - Bloomberg

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Швеция откажет России в доступе к своему расследованию взрывов, приведших к разрыву газопроводов "Северного потока".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

"Предварительные расследования в Швеции конфиденциальны, и это, очевидно, также касается этого случая", - заявила Андерссон.

Отмечается, что Россия потребовала привлечь к расследованию ущерба представителей своей власти и государственную газовую компанию ПАО "Газпром". Андерссон сообщила, что ее офис работает над ответом на российское письмо, поступившее на прошлой неделе.

Служба безопасности Швеции пришла к выводу, что причиной утечки в газопроводах "Северного потока" стали подводные взрывы. Андерссон отметила, что кроме предварительного расследования, шведские власти координируют действия с Данией и Германией.

"Это произошло в экономической зоне Швеции, а не на нашей территории, поэтому это не нападение на Швецию, но это серьезно, учитывая напряженную ситуацию с политикой безопасности. Нам, к сожалению, нужно быть готовыми к тому, что могут произойти другие инциденты", – сказала Андерссон.

Читайте также: Подрыв газопроводов Северный поток является делом рук российских спецслужб, - премьер Польши Моравецкий