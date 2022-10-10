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Швеция отказалась делиться с РФ результатами расследования по взрывам на "Северном потоке", - Bloomberg

потік,північний

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Швеция откажет России в доступе к своему расследованию взрывов, приведших к разрыву газопроводов "Северного потока".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

"Предварительные расследования в Швеции конфиденциальны, и это, очевидно, также касается этого случая", - заявила Андерссон.

Отмечается, что Россия потребовала привлечь к расследованию ущерба представителей своей власти и государственную газовую компанию ПАО "Газпром". Андерссон сообщила, что ее офис работает над ответом на российское письмо, поступившее на прошлой неделе.

Служба безопасности Швеции пришла к выводу, что причиной утечки в газопроводах "Северного потока" стали подводные взрывы. Андерссон отметила, что кроме предварительного расследования, шведские власти координируют действия с Данией и Германией.

"Это произошло в экономической зоне Швеции, а не на нашей территории, поэтому это не нападение на Швецию, но это серьезно, учитывая напряженную ситуацию с политикой безопасности. Нам, к сожалению, нужно быть готовыми к тому, что могут произойти другие инциденты", – сказала Андерссон.

Читайте также: Подрыв газопроводов Северный поток является делом рук российских спецслужб, - премьер Польши Моравецкий

Автор: 

взрыв (6721) расследование (3036) Швеция (996) Северный поток (1449) Андерсон (8)


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Топ комментарии
+19
Шведы про Полтаву примерно такого мнения: "Нам поражение в Северной Войне сбило имперскую спесь, и у нас начался первый в истории период настоящей демократии, который мы называем Время Свободы. А победители так и остались сраной империей с крепостным рабством".
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10.10.2022 22:34
+16
Весь цивілізований світ посилає ⬇️ терористів в не хоче мати з ними справи ! «Многоходовочка» - жріть підари !
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10.10.2022 22:22
+9
нна сцаной тряпкой по ватному ***** !!!
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10.10.2022 22:24
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Весь цивілізований світ посилає ⬇️ терористів в не хоче мати з ними справи ! «Многоходовочка» - жріть підари !
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10.10.2022 22:22 Ответить
Ща Дональд Труп знову скаже, що (уйло абідєлось і плаче
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10.10.2022 22:24 Ответить
нна сцаной тряпкой по ватному ***** !!!
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10.10.2022 22:24 Ответить
"Це сталося у економічній зоні Швеції, а не на нашій території, тому це не напад на Швецію, ..."
Коли скажені орки жахнуть ракетами по містам Швеції, то мужні чиновники там скажуть, що удару було завдано по камінню, з якого вибудовані будинки, а не по Швеції.
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10.10.2022 22:25 Ответить
Ответка за Полтаву.
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10.10.2022 22:30 Ответить
Шведы про Полтаву примерно такого мнения: "Нам поражение в Северной Войне сбило имперскую спесь, и у нас начался первый в истории период настоящей демократии, который мы называем Время Свободы. А победители так и остались сраной империей с крепостным рабством".
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10.10.2022 22:34 Ответить
Шведы после Полтавы начали делать "Вольво".
А Московия не может делать даже Ладу.
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10.10.2022 22:41 Ответить
Ага. Уявляю представника Швеції на "Вольво" під час коронації Петра І на ампіратора "всєя росій" у 1721-му році
На якому паливі, на вашу думку, тоді працювало те авто?
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10.10.2022 22:52 Ответить
немцы сольют.
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10.10.2022 22:36 Ответить
Та по правде говоря и кацапам оно нахер надо. Там так все по херу. Та и знают сами они.
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10.10.2022 22:43 Ответить
Ясно, что сами подорвали , но считают , что все вокруг идиоты и можно пургу нести безнаказанно ‼️********* - террорист № 1 ,Путлер - ГИТЛЕР № 2‼️
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10.10.2022 23:50 Ответить
Чикатіло хоче долучитись до розслідування власних злочинів.

Най московитам скажуть, що їх ознайомлять з результатами розслідування на судовому процесі, як це робиться в цивілізованих країнах. А якщо вони не згідні будуть, то най платять за додаткове розслідування... Якщо (на той час) буде чим платити
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10.10.2022 22:47 Ответить
У них уже результаты расследования.
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11.10.2022 07:15 Ответить
Московіі вірити, себе не поважати !!
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10.10.2022 23:04 Ответить
МН17 збили московські терористи, .. і хотіли самі себе розслідувати.. їм потрібні джерела секретної інформації..
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10.10.2022 23:08 Ответить
Выяснили, что это русские, но держат это в секрете ?
Мда, куда катится этот мир ?!
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10.10.2022 23:36 Ответить
Пока
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10.10.2022 23:52 Ответить
Там где-то в тех местах после войны было затоплено немецкое химическое оружие. Как бы из-за этих взрывов это дерьмо не поднялось на поверхность.
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11.10.2022 00:09 Ответить
 
 