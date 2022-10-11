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ЕС продолжит оказывать военную поддержку Украине и поможет подготовиться к зиме, - глава Евросовета Мишель

мішель

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что решительно осуждает ужасные и неприемлемые удары, которые Россия нанесла Киеву и Украине.

Об этом сообщает пресс-cлужба главы Европейского совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Неизбирательное нацеливание на гражданское население является военным преступлением. Я помню твердое обязательство Европейского Совета по ответственности: виновные будут привлечены к ответственности. То, что Кремль прибегает к такой тактике, свидетельствует лишь о его собственном растущем отчаянии.

Евросоюз по-прежнему твердо привержен поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарном аспектах, а также в плане ее восстановления и удовлетворения потребностей в ходе подготовки к зиме", - говорится в сообщении.

Читайте также: Атаки России на мирных жителей Украины являются военными преступлениями, - глава Евросовета Мишель

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10.10.2022 23:54 Ответить
 
 