После сегодняшних массированных ракетных атак некоторые страны признают РФ государством-террористом, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что некоторые страны в результате многочисленных ракетных обстрелов России по Украине признают ее государством-террористом.
Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Раздается, раздается и я думаю, что будут страны, которые по результатам сегодняшних трагических событий примут такие решения. Безусловно, все смотрят на Соединенные Штаты, на принятие ими решения о предоставлении России статуса государство-спонсор терроризма", - сказал глава украинской дипломатии.
Кулеба добавил, что обсуждал признание России государством-спонсором терроризма с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, и отметил, что Вашингтон находится в процессе определения по этому вопросу.
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«Навіщо орки це роблять? Вони хочуть залякати і розділити нас. Але Україна демонструє свою незламність, ми не боїмося *****», - наголосив Порошенко.
«Ця тактика ***** є тиском для переговорів та капітуляції на його умовах. В такому разі це демонстрація того, що це не тільки напад на Україну - це напад на Сполучене Королівство, на Францію, це напад на весь Вільний світ», - пояснює п'ятий Президент.
«Це, до речі, спільний напад лаптєстану, бульбостану з території якої здійснюються обстріли, та Ірану. Бо путін тепер використовує іранські дрони з великою дальністю та високонебезпечною вибуховою речовиною, які вбивають, калічать, руйнують Україну», - зауважив Петро Порошенко.
«Але результат - абсолютно протилежний. Ми не боїмося, ми разом, ми сповнені рішучості викинути ***** геть з української землі. І це доводить: український народ незламний», - наголосив Порошенко.