РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10583 посетителя онлайн
Новости Санкции против России Война
8 447 41

После сегодняшних массированных ракетных атак некоторые страны признают РФ государством-террористом, - Кулеба

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что некоторые страны в результате многочисленных ракетных обстрелов России по Украине признают ее государством-террористом.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Раздается, раздается и я думаю, что будут страны, которые по результатам сегодняшних трагических событий примут такие решения. Безусловно, все смотрят на Соединенные Штаты, на принятие ими решения о предоставлении России статуса государство-спонсор терроризма", - сказал глава украинской дипломатии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали ракетами объекты инфраструктуры в Запорожье, - Старух

Кулеба добавил, что обсуждал признание России государством-спонсором терроризма с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, и отметил, что Вашингтон находится в процессе определения по этому вопросу.

россия (95361) терроризм (18689) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Парламент України визнав росію державою-терористом ще 22 травня 2022
показать весь комментарий
11.10.2022 00:17
+16
показать весь комментарий
11.10.2022 00:21
+11
Так, 22 травня 2022 року.
показать весь комментарий
11.10.2022 00:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А украіна визнала росію державою терористом?
показать весь комментарий
11.10.2022 00:14 Ответить
Парламент України визнав росію державою-терористом ще 22 травня 2022
показать весь комментарий
11.10.2022 00:17 Ответить
А торгівля коли скінчилася? В цілому, ще й досі торгуємо? Тільки не кажіть, що немає кацапських товарів в Україні.
показать весь комментарий
11.10.2022 01:22 Ответить
Так, 22 травня 2022 року.
показать весь комментарий
11.10.2022 00:17 Ответить
треба, треба ... і треба починати полювання на активи рашистів по всіх арабістанах і Панамах ... треба змущувати західні компанії припиняти бізнес на крові ... на дворі знову 1941 рік ...
показать весь комментарий
11.10.2022 00:16 Ответить
Прибічників «рускогоМира» виселяти з цивілізованих країн з арештом майна
показать весь комментарий
11.10.2022 00:18 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2022 00:21 Ответить
Як в Латвії , голосувать не можна та в ЄС без візи не пустять
показать весь комментарий
11.10.2022 00:25 Ответить
нельзя выезжать? ого так там неверное неграждан и не осталось
показать весь комментарий
11.10.2022 00:27 Ответить
На жаль на дворі зостався 1945 рік.Коли війна незакінчилася .Вона скоріше недоскінчилася і всі заморозили те що досягли, а не закрили питання війни взагалі.СССР по факту окупувала частину Европу.І головне ядерна зброя змусила забути на результат війни бо почалася ера стримування.Але тепер все полізло в гору.І цю погань фашисько-руську потрібно давити.Вона така ж погань як фашисти.Вони разом марширували .Якби не інший хід історії то пів світу б вмилися своєю крові від советів.
показать весь комментарий
11.10.2022 00:23 Ответить
А що скаже Маск , його республіканці посадили в погріб та відібрали телефон )
показать весь комментарий
11.10.2022 00:16 Ответить
- "Нєєєт, ета памьілка товарисча Хрусчьова! дайте взад"
показать весь комментарий
11.10.2022 00:21 Ответить
А Украина? И когда Украина разорвет отношения с Беларашкой? Когда бульбаши к нам в окна полезут?
показать весь комментарий
11.10.2022 00:17 Ответить
Ніколи, там бурна торгівля.
показать весь комментарий
11.10.2022 01:25 Ответить
А Україна визнала рашку державою террористом?НІ ! Чому?Тому що с терористами перемовин не ведуть.А це означає що тисячі наших полонених приречені.Нам важливо щоб більшість визнала їх териристами тоді в нас будуть важилі.Рашка тримає не тільки їх в полоні а й в заручниках.Життя наших захисників в полоні варте щоб за них боротися.
показать весь комментарий
11.10.2022 00:19 Ответить
Визнала. 22.05.2022
показать весь комментарий
11.10.2022 01:05 Ответить
Верховна Рада визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим - неонацистським за «суттю і практикою». Про це йдеться у законі №7214, який 14 квітня ухвалили народні депутати.
показать весь комментарий
11.10.2022 00:23 Ответить
Саме так але є велике але це неварте нічого якщо не визнає світ.
показать весь комментарий
11.10.2022 00:24 Ответить
США нададуть Україні ******* засоби ППО, - Білий дім
показать весь комментарий
11.10.2022 00:43 Ответить
Деякі країни? Невже так все погано на дипломатичному фронті? От що значить коли влада втратила довіру,ось вам дороги, шашлики та мільядр дерев під час війни...
показать весь комментарий
11.10.2022 00:49 Ответить
всі країни хочуть ще трошки поторгувати з кацапами ! ну зовсім трошки , а потім звісно покарають агресора ...
показать весь комментарий
11.10.2022 01:08 Ответить
красивое: https://twitter.com/i/status/1579425078319927297
показать весь комментарий
11.10.2022 01:21 Ответить
Вспомнился анекдот, о том что уже никто никуда не идёт.
показать весь комментарий
11.10.2022 08:31 Ответить
із G8 в терористи😆 оце кончєний чікатіла закінчує своє існування
показать весь комментарий
11.10.2022 01:24 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/10/10/poroshenko-v-efiri-gbnews-***********-narod-nezlamnyj-spovnenyj-rishuchosti-vykynuty-putina-get-z-nashoyi-zemli/ Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB News заявив, що спроби ***** залякати українців і змусити до капітуляції на умовах кремля не спрацюють. Він закликав західних партнерів до рішучих дій проти країни-терориста , яка обстрілює ракетами дитячі майданчики і цивільні об'єкти.
«Навіщо орки це роблять? Вони хочуть залякати і розділити нас. Але Україна демонструє свою незламність, ми не боїмося *****», - наголосив Порошенко.
«Ця тактика ***** є тиском для переговорів та капітуляції на його умовах. В такому разі це демонстрація того, що це не тільки напад на Україну - це напад на Сполучене Королівство, на Францію, це напад на весь Вільний світ», - пояснює п'ятий Президент.
«Це, до речі, спільний напад лаптєстану, бульбостану з території якої здійснюються обстріли, та Ірану. Бо путін тепер використовує іранські дрони з великою дальністю та високонебезпечною вибуховою речовиною, які вбивають, калічать, руйнують Україну», - зауважив Петро Порошенко.
«Але результат - абсолютно протилежний. Ми не боїмося, ми разом, ми сповнені рішучості викинути ***** геть з української землі. І це доводить: український народ незламний», - наголосив Порошенко.
показать весь комментарий
11.10.2022 01:59 Ответить
Що так і сказав? ***** на палю!? Доречі як ***** буде англійською?
показать весь комментарий
11.10.2022 04:21 Ответить
dick head - буде хло англійською. А де ви були, коли роки тому ця дискусія точилася на найвищому міжнародному політичному рівні?
показать весь комментарий
11.10.2022 04:35 Ответить
Мабуть проспав, бо гугл видає fucker з чим я не згоден але і dickhead якось не відповідає дійсності, то більше лисому з кварталу пасує, просто уявляю як сидить Порошенко і в ефірі британських новин поясняє що таке *****... Треба слово таке образливе, щоб реакція була як в Америці на білого який сказав нігер - усі замерли та з жахом чекають що з тим хлопцем зараз буде
показать весь комментарий
11.10.2022 04:46 Ответить
Ну так, 24 лютого не вистачило.
показать весь комментарий
11.10.2022 07:57 Ответить
Колись німців теж переконували,що вони - культурна і гуманна нація Вагнера і Гете - але все їм було по цимбалах,допоки не скрутили в'язи вогнем.
показать весь комментарий
11.10.2022 08:15 Ответить
 
 