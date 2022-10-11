После сегодняшних массированных ракетных атак некоторые страны признают РФ государством-террористом, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что некоторые страны в результате многочисленных ракетных обстрелов России по Украине признают ее государством-террористом.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Раздается, раздается и я думаю, что будут страны, которые по результатам сегодняшних трагических событий примут такие решения. Безусловно, все смотрят на Соединенные Штаты, на принятие ими решения о предоставлении России статуса государство-спонсор терроризма", - сказал глава украинской дипломатии.

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Кулеба добавил, что обсуждал признание России государством-спонсором терроризма с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, и отметил, что Вашингтон находится в процессе определения по этому вопросу.