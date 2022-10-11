Решения Путина оказались ошибочными из-за ничем не ограниченной власти, силы Москвы исчерпаны, - руководитель спецслужбы Британии
Украина преломила ход войны против России. Армия врага находится в изможденном состоянии, а все предыдущие достижения превращаются в поражения.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, которое обнародовало выдержки из грядущей речи главы Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминга.
Соответствующее заявление Флемминг планирует озвучить во вторник в мозговом центре Rusi.
"Понятно, что смелые действия Украины на поле боя и в киберпространстве изменяют ситуацию", - отметил Флеминг.
По словам главы Центра правительственной связи, решения президента Российской Федерации Владимира Путина оказались ошибочными из-за ничем не ограниченной власти. Глава Кремля принял участие в "стратегии высоких ставок", потерпевшей крах из-за ряда ошибок.
Также Флеминг считает, что силы Москвы исчерпаны, а недавняя мобилизация была демонстрацией безысходности российского президента, которая приведет к его критике и дальнейшей изоляции России.
"Мы знаем – и российские командиры знают – что их запасы и боеприпасы заканчиваются", - говорится в докладе.
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собака збожевілив і осатанів.
тут тільки мисливці можуть виправити сітуацію.
якби знав що йому за це буде писець то не робив би всяку х@йню
Гівнюки пхикають, що це копійки порівняно з денними доходами Кацапії від нафти та газу. А якщо додати до цього ВСІ витрати на озброєні орди, які у них називають ВСР і які не виробляють доданої вартості, то вийде зовсім гігантська астрономічна сума.
Дивно, що ніхто не взявся пояснити невігласам, що іноземну валюту ЦБР не може взяти і просто кинути в бюджет, конвертувавши в срублі. Роздати дармоїдам паперові долари теж не може, хіба що фальшиві Купити щось високотехнологічне за нафтогазові долари в розвинутих країнах вони теж майже нічого не можуть - САНКЦІЇ. Хіба що в Китаї та Індії. Але і ті бояться порушувати санкції Заходу у відносинах з кацапами, бо отримають санкції вже самі. Коло країн, які співробітничають з кацапами вузьке по перше і всі вони по друге є країнами ІІІ світу.