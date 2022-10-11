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Новости Агрессия России против Украины Война
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Решения Путина оказались ошибочными из-за ничем не ограниченной власти, силы Москвы исчерпаны, - руководитель спецслужбы Британии

путін

Украина преломила ход войны против России. Армия врага находится в изможденном состоянии, а все предыдущие достижения превращаются в поражения.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, которое обнародовало выдержки из грядущей речи главы Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминга.

Соответствующее заявление Флемминг планирует озвучить во вторник в мозговом центре Rusi.

"Понятно, что смелые действия Украины на поле боя и в киберпространстве изменяют ситуацию", - отметил Флеминг.

По словам главы Центра правительственной связи, решения президента Российской Федерации Владимира Путина оказались ошибочными из-за ничем не ограниченной власти. Глава Кремля принял участие в "стратегии высоких ставок", потерпевшей крах из-за ряда ошибок.

Также Флеминг считает, что силы Москвы исчерпаны, а недавняя мобилизация была демонстрацией безысходности российского президента, которая приведет к его критике и дальнейшей изоляции России.

"Мы знаем – и российские командиры знают – что их запасы и боеприпасы заканчиваются", - говорится в докладе.

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11.10.2022 06:58 Ответить
не розумію тих кого ще можуть хвилювати "рішення путіна"
собака збожевілив і осатанів.
тут тільки мисливці можуть виправити сітуацію.
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11.10.2022 07:01 Ответить
це все через безкарність,

якби знав що йому за це буде писець то не робив би всяку х@йню
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11.10.2022 07:04 Ответить
Вірніше: "Рішення Єрмака виявилися помилковими через нічим не обмежену владу
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11.10.2022 07:54 Ответить
Вчора прочитав на ЦЕ комент, який повторюється кацапами та підкацапниками рефреном. Це стосувалось новини від агенції ФОРБС, яка визначила, що запущені кацапами ракети та дрони на цивільні об*єкти України, обійшлись кацапам розрахунково від 400 до 700 млн. дол..
Гівнюки пхикають, що це копійки порівняно з денними доходами Кацапії від нафти та газу. А якщо додати до цього ВСІ витрати на озброєні орди, які у них називають ВСР і які не виробляють доданої вартості, то вийде зовсім гігантська астрономічна сума.
Дивно, що ніхто не взявся пояснити невігласам, що іноземну валюту ЦБР не може взяти і просто кинути в бюджет, конвертувавши в срублі. Роздати дармоїдам паперові долари теж не може, хіба що фальшиві Купити щось високотехнологічне за нафтогазові долари в розвинутих країнах вони теж майже нічого не можуть - САНКЦІЇ. Хіба що в Китаї та Індії. Але і ті бояться порушувати санкції Заходу у відносинах з кацапами, бо отримають санкції вже самі. Коло країн, які співробітничають з кацапами вузьке по перше і всі вони по друге є країнами ІІІ світу.
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11.10.2022 07:57 Ответить
скаженого вбивцю треба негайно пристрелити.Збираємо кошти.
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11.10.2022 08:34 Ответить
Ху@ло, це бліда спірахета , яка повинна самоліквідуватись сама і негайно 😄
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11.10.2022 09:12 Ответить
 
 