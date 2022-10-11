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МО РФ имеет ограниченные ресурсы для достижения своих целей в Украине, - британская разведка

арта,війна,зсу,артилерія

Новый командующий российской армией в Украине генерал Сергей Суровикин получит мало ресурсов для достижения поставленных перед ним политических целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 8 октября 2022 года Министерство обороны России (МО) объявило о назначении генерала Сергея Суровикина главнокомандующим Объединенной группировкой войск, проводящей "специальную военную операцию" в Украине. Ранее Суровикин командовал Воздушно-космическими силами России, а недавно – Южной группировкой войск в Украине.

По данным британской разведки, в течение большей части операции России, вероятно, не хватало одного уполномоченного полевого командира. Генерал Александр Дворников, вероятно, занимал этот пост в период с апреля по август 2022 года, но непонятно, мог ли он эффективно осуществлять контроль над часто разрозненными и конкурирующими группировками сил.

"Назначение Суровикина, вероятно, отражает усилия российского сообщества национальной безопасности по улучшению проведения операции. Однако ему, вероятно, придется конкурировать с все более фракционным российским Минобороны, имеющим мало ресурсов для достижения политических целей, поставленных перед ним в Украине", - считают в Минобороны Великобритании.

Читайте также: Решения Путина оказались ошибочными из-за ничем не ограниченной власти, силы Москвы исчерпаны, - руководитель спецслужбы Британии

Автор: 

Великобритания (4922) разведка (4169) Украина (44914)


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Топ комментарии
+12
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11.10.2022 09:05
+9
Меня не удивляет поведение страны террориста. Меня удивляет бездействие НАТО, ЕС и прочих. Черт возьми, ну нельзя же быть такими мямлями бесхребетными. На ваших глазах убивают людей, убивают огромную страну, а вы «сопли жуете». Это примерно как смотреть в окно на то, как убивают, насилуют и пытают соседку- часами и днями. Ужасаться ее крикам и страшно сочувствовать . Подбадривать, осуждать маньяка и даже смело требовать от него прекратить эти бесчеловечные издевательства. Переживать так сильно, что даже выносить жертве продуктов, чтоб у нее были силы бороться, бинты - чтобы остановить кровь и даже отдать ей свой любимый набор ножей, чтобы она в борьбе с маньяком продержалась подольше. Ведь она такая сильная - наверняка победит! Ну, а потом, в состоянии встревоженности, с чувством глубокого морального удовлетворения пойти спать, чтобы утром снова выглянуть в окно- как она там- любимая соседка, жива еще? И если жива- снова вынести бинты. https://t.me/nevzorovalidia @nevzorovalidia
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11.10.2022 09:17
+8
ЗСУ як йшли вперед, так і будуть йти. А громадяне у тилу потерплять. Ніякого ефекту крім ненависті до русні ці атаки не дадуть.
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11.10.2022 09:10
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11.10.2022 09:05 Ответить
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11.10.2022 09:09 Ответить
ЗСУ як йшли вперед, так і будуть йти. А громадяне у тилу потерплять. Ніякого ефекту крім ненависті до русні ці атаки не дадуть.
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11.10.2022 09:10 Ответить
Обидва диктатори не мають мозків. Путлер що він вирішив напасти на таку країну як Україна. А Зеля, що він не готувався до війни.
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11.10.2022 09:11 Ответить
Зеля не диктатор.
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11.10.2022 09:12 Ответить
Я би уточнив: "Зеля не диктатор... поки що".
Як він сказав на початку своєі каденції: "У нас поки що демократія". В цій фразі вся сутність Зе.
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11.10.2022 09:50 Ответить
Зєлєнський не диктатор. Так, він таки хворий на жидобільшовизм, але з народом йому явно не пощастило.
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11.10.2022 09:32 Ответить
Стал бы как и таракан-диктатор, вечный на троне по договорняку в Омане. Север/Запад - зе, Восток-Юг - ********* . Но кацапье решило хапнуть всю страну. Лезть инфантилу в договорняки нельзя было, но его втолкнули именно ради этого на пост
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11.10.2022 10:39 Ответить
Той факт що Зє "випадковий президент" був зафіксований відразу. Ніяких шансів у нього стати диктатором не було. Це ж Україна!
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11.10.2022 10:51 Ответить
Іранські дрони . Іран - військовий союзник раши . Тобто Іран - військовий злочинець , терорист.
‼️‼️І тот український мирний сбитий самолет не випадковість , а звенья одній цепі.
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11.10.2022 09:11 Ответить
путлер использовал тактику выжженой земли разрушая города и села под ноль и захватывая руины.То есть проводя геноцид.Но как только всу стали уничтожать путлеровскую артиллерию и авиацию а также склады со снарядами то путлеровская тактика забуксовала и они не смогли захватывать новые территории.Тогда видно путлер решил запускать массово ракеты.Но и эта тактика вряд ли сработает так как половина ракет сбиваеться и ущерб от этих ракет некритичный.
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11.10.2022 09:14 Ответить
Меня не удивляет поведение страны террориста. Меня удивляет бездействие НАТО, ЕС и прочих. Черт возьми, ну нельзя же быть такими мямлями бесхребетными. На ваших глазах убивают людей, убивают огромную страну, а вы «сопли жуете». Это примерно как смотреть в окно на то, как убивают, насилуют и пытают соседку- часами и днями. Ужасаться ее крикам и страшно сочувствовать . Подбадривать, осуждать маньяка и даже смело требовать от него прекратить эти бесчеловечные издевательства. Переживать так сильно, что даже выносить жертве продуктов, чтоб у нее были силы бороться, бинты - чтобы остановить кровь и даже отдать ей свой любимый набор ножей, чтобы она в борьбе с маньяком продержалась подольше. Ведь она такая сильная - наверняка победит! Ну, а потом, в состоянии встревоженности, с чувством глубокого морального удовлетворения пойти спать, чтобы утром снова выглянуть в окно- как она там- любимая соседка, жива еще? И если жива- снова вынести бинты. https://t.me/nevzorovalidia @nevzorovalidia
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11.10.2022 09:17 Ответить
а те,що за 8 років війни в Україні всі ці Громи,Сапсани,Нептуни.Вільхи,Богдани тощо лише в 1 екземплярі.....чомусь нікого не дивує....
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11.10.2022 09:25 Ответить
очень художественно..., але такий він західний практицизм - всім треба, щоб не спалахнула 3-тя світова війна, задля цієї "благородної" цілі можна принести в жертву одну не зовсім демократичну, з їх точки зору, країну..., нащадки їм колись скажуть спасибі...так вони думають, а їх власні громадяни попри таку катастрофу зовсім поряд й досі живуть у комфорті та безпеці...
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11.10.2022 09:28 Ответить
Вони так і працюють вже більше 40 років. Як приклад - напад СРСР на Афганістан.
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11.10.2022 09:30 Ответить
Ось для цього, саме для цього!, в Україну і впхали "харошіх рускіх" - "Нєвзорових". Їх місія розтлівати зневірою в обєднані сили на фронті боротьби з ******. "Недодают, бєздєйствуют, садистски наслаждаются убійством цєлой страни".... На фіг! В спам! Не цитуйте цей "нєвзосрач".
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11.10.2022 09:39 Ответить
А в чем не прав Невзоров? Почему Запад не дает то, что нужно и вовремя? Почему тянут время и ждут обескровливания Украины ? Почему не поставили ПВОи ПРО в начале марта? Почему ждут, пока будет разрушена вся инфраструктура Украины? Я знаю ответ: Украина интересует запад как территория для выращивания продукции сельского хозяйства и сырьевой придаток. Сильная, развитая промышленная Украина НИКОМУ НЕ НУЖНА.
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11.10.2022 12:32 Ответить
Захід не зобовязаний діяти всупереч власним інтересам і можливостям лише тому що якісь зелені мудаки просрали власний ВПК, а "харошіє руzкіє" займаються "нєвзосрачем" на користь *****. З якого дива ви вважаєте що Захід зобовязаний "вигодовувати" сильну Україну? Це справа самих українців. Нам допомагають чим можуть. Ми вже спустошили всі європейські склади зброї. "Промислова", тобто пролетарська Україна дійсно нікому не потрібна. Навіть нам! Ми не здатні на органічну модернізацію бо жидобільшовицький Кабмін виділяє на науку 0,17% ВВП... То ж нас очікує проєвропейський неоколоніалізм - дорогі кредити і дешева робоча сила протягом 10-20 років. І це в мільйон разів краще за безкінечне загнивання та знищення в кацапському лайні побєдобєсія. "Промишлєнную Україну" вам подавай! Де ви спали всі 30 років Незалежності? Йому бач "ПВО і ПРО нє поставілі"? Ви собі хоч на хату і собачу будку заробили за "пролєтарської України"? Від такої халявної позиції ну просто смердить кацапами. Ще й мову ніяк вивчити не можете... Тьфу...
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11.10.2022 12:58 Ответить
Задайте эти вопросы прежде всего самому себе. Ну, как? Полегчало
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11.10.2022 13:07 Ответить
Ви - "Невзорови" всіх мастєй - такі кумедні... У вас "зайці в голові" а у нас "садок вишневий коло хати" а в "своїй хаті і правда і сила". Тому тобі
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11.10.2022 13:13 Ответить
Ваша глупость и самоуверенность столь очевидны, что не требуют комментариев
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11.10.2022 14:04 Ответить
Ваше намагання відбілити зашкварених зрадою покидьків теж очевидні: 1) в ********** більш ніж досить спеціалістів з цього типу реакторів та їх обслуговування; 2) всю відповідальність за наслідки захоплення АЕС несе окупант. Що не ясно? Дуже легко зробити наступні висновки, а саме про те що співробітники ЗАЕС продажні прокацаплені покидьки. Зараз їм потрібна "ідульгенція" бо вже очевидно що кацапи програють війну і їх в ********** очікують лише роки зневаги, зубожіння і громадянських війн.
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11.10.2022 14:19 Ответить
Астанавитесь! Вы уже столько мне приписали, что я и не подозревал. 😉
Если у вас обострение шизофрении, то врачи вас подлечат. Но писать точно не дадут
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11.10.2022 15:58 Ответить
А от т.з.канал актівних мєропрєятій ФСБ,проф.Соловей,навпаки,каже,що великий Путін активізує проти нас більш потужну зброю,Соловей дуже стурбований цим...
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11.10.2022 09:27 Ответить
 
 