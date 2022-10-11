МО РФ имеет ограниченные ресурсы для достижения своих целей в Украине, - британская разведка

Новый командующий российской армией в Украине генерал Сергей Суровикин получит мало ресурсов для достижения поставленных перед ним политических целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 8 октября 2022 года Министерство обороны России (МО) объявило о назначении генерала Сергея Суровикина главнокомандующим Объединенной группировкой войск, проводящей "специальную военную операцию" в Украине. Ранее Суровикин командовал Воздушно-космическими силами России, а недавно – Южной группировкой войск в Украине.

По данным британской разведки, в течение большей части операции России, вероятно, не хватало одного уполномоченного полевого командира. Генерал Александр Дворников, вероятно, занимал этот пост в период с апреля по август 2022 года, но непонятно, мог ли он эффективно осуществлять контроль над часто разрозненными и конкурирующими группировками сил.

"Назначение Суровикина, вероятно, отражает усилия российского сообщества национальной безопасности по улучшению проведения операции. Однако ему, вероятно, придется конкурировать с все более фракционным российским Минобороны, имеющим мало ресурсов для достижения политических целей, поставленных перед ним в Украине", - считают в Минобороны Великобритании.

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