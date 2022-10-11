В Украине из-за российской агрессии ранены уже 805 детей, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

422 ребенка погибли и 805 получили ранения. 10 октября в результате обстрела оккупантами г. Славянск Донецкой области травмирован 12-летний мальчик.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По официальной информации ювенальных прокуроров 422 ребенка погибли и более 805 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 407, Харьковской – 252, Киевской – 116, Николаевской – 76, Черниговской – 68, Луганской – 64, Запорожской – 68, Херсонской – 57, Днепропетровской – 30.

Данные не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.

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