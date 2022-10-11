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Новости Война
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Российский оккупант о своей предстоящей ликвидации: "Жене выплаты будут, с кредитом расплатится". СКРИНШОТ

ворог,кацап,русня,мертвий,орк

Российские пропагандисты, рассказывая о смерти российского артиллериста, приводят цитату, в которой он радуется возможности для жены расплатиться с кредитом.

На это обратил внимание главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Цитату офицера, вскоре действительно ликвидированного ВСУ, приводит российский пропагандистский телеграм-канал со 168 тысячами подписчиков.

"Они это пишут всерьез, офицер идет в бой с мыслью, что жена сможет закрыть кредит благодаря его смерти. Никакого тебе Путина в голове, русского мира, все просто - нужны деньги, и даже своя жизнь ценности не имеет, потому что такие правила финансирования", – пишет Бутусов.

Сейчас россияне собирают дополнительно денежные средства для вдовы офицера.

"Надо еще на могиле написать: "Погиб, героически закрыв кредит", добавить номер счета на плиту, и будет полный хеппи-энд", - пишет Бутусов.

Смотрите также: ВСУ ликвидировали российского оккупанта с помощью ударного коптера. ВИДЕО

Российский оккупант о своей предстоящей ликвидации: Жене выплаты будут, с кредитом расплатится 01

Российский оккупант о своей предстоящей ликвидации: Жене выплаты будут, с кредитом расплатится 02

Автор: 

армия РФ (19047) ликвидация (3473) Бутусов Юрий (4347)


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Топ комментарии
+26
Так жена же не оценит. Её Ашот шпилит и оба ржут с идиота. Вот эти "ваньки" кацапские-это просто треш трешовый. Это же надо такому племени существовать? Причём столетиями они такие.))
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11.10.2022 09:23
+23
росіяни це люди без душі, тупі раби
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11.10.2022 09:23
+17
Дибилоиды, берете ружжа и идете на царя, будут всем выплаты кредитов без жертв, по мильярду долларов только на ежедневные обстрелы ракетами Украины только тратится
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11.10.2022 09:22
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Дибилоиды, берете ружжа и идете на царя, будут всем выплаты кредитов без жертв, по мильярду долларов только на ежедневные обстрелы ракетами Украины только тратится
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11.10.2022 09:22 Ответить
Так за повстання проти влади грошове забезпечення нє положено. Ні, такий варіант їх точно не влаштовує. Вони ж вєлікодуховний народ!)))
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11.10.2022 09:46 Ответить
ну, немножко не добровольно, можно экскурсии по дворцам провести
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11.10.2022 10:03 Ответить
На сЦаря? .... вони не можуть - раби по генетиці.
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11.10.2022 09:54 Ответить
раніше - "Жизнь за царя"
тепер - "Жизнь за кредіт"

трогатєльно
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11.10.2022 11:27 Ответить
Рабська психологія. Їх життя нічого не варте.
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11.10.2022 09:23 Ответить
росіяни це люди без душі, тупі раби
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11.10.2022 09:23 Ответить
це не люди...Ви омовились (я ж знаю що Ви ніколи не називали їх людьми!)
це потвори... біосміття... зло...
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11.10.2022 09:28 Ответить
Живі трупи.
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11.10.2022 09:54 Ответить
Так жена же не оценит. Её Ашот шпилит и оба ржут с идиота. Вот эти "ваньки" кацапские-это просто треш трешовый. Это же надо такому племени существовать? Причём столетиями они такие.))
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11.10.2022 09:23 Ответить
Дружині виплати нібито будуть, але отримати вона їх не зможе, тіпічний хеппі-енд
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11.10.2022 09:24 Ответить
Утилизировался, кредит погашен!
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11.10.2022 09:25 Ответить
а чё плакали то? бабе евоной ж денег наваляют и долги ейные погасят (но это не точно)...
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11.10.2022 09:26 Ответить
Сильний сюжет для якогось роману , але реалії підказують , що його шкура прогуляє оті гроші .
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11.10.2022 09:29 Ответить
які ж вони кончені дебіли, щоб закрити його довбаний кредит, його бабі потрібно його тіло, а з цим якраз і проблеми, тому що їхні тіла нікому не потрібні... їх ніхто не буде тягнути до тієї параші, щоб комусь виплатили гроші...
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11.10.2022 09:32 Ответить
Бажаю рідним всіх рюських вояк якнайшвидше виплатити кредити.
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11.10.2022 09:33 Ответить
Ні, цей варіант для нас дуже тяжкий, довгий і затратний. Я бажаю усім росіянам, щоб в результаті повних санкцій їх економіці швидше прийшов повний пі.здець і всі їхні виплати перетворилися у фантики. Нє жилі багато, нє нужно і начинать!)))
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11.10.2022 09:53 Ответить
Навчені вмирати , літати не зможуть...
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11.10.2022 09:36 Ответить
Нє. Багато відео з підривами доводять, що літати вони іноді можуть, навіть високо і навіть не завжди частково.
А от жити як нормальні люди, навчені вмирати не зможуть ніколи.
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11.10.2022 09:41 Ответить
Дивно , що москаль без голови іздох, як і будь який примат. Я думав, що вони як таргани, деякий час фунциклюють в безбашенному режимі, виконують накази керівництва, і дохнуть потім через неможливість вживати водку. А воно бач як.
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11.10.2022 09:36 Ответить
Піймав Українець москаля для досліджень.
Крикнув "Слава Україні!" - москаль побіг.
Відрізав ноги, крикнув "Батько наш Бандера!" - москаль почав відповзати, чіпляючись руками.
Відрізав руки, заспівав "Ой у лузі червона калина". Москаль лежить, очі витріщів.
Українець пише в нотатнику "кацап без кінцівок не чує".
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11.10.2022 09:50 Ответить
хотів померти красиво - мечты сбываются!
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11.10.2022 09:36 Ответить
"ніякого тобі ***** в голові". так ясний пентім, голови то нема, та й не було. одне туловіще ))
"сегодня праздник у вдовы
сегодня белый танец!"
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11.10.2022 09:37 Ответить
Потрібно було і Піонера з собою забирать, веселіше було б стояти в черзі на шоу кабздона ...
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11.10.2022 09:38 Ответить
СОБ- старший офицер батареи. Это тот, кто НЕПОСРЕДСТВЕННО делает расчеты по целям и дает команду на открытие огня на огневой позиции. ОН на огневой позиции ГЛАВНЫЙ. Командир батареи с пехотой впереди дает целеуказания (дальность, угол, характер цели, ставит задачу( подавить или уничтожить). А СОБ все это воплощает в выстрел на ОП (огневой позиции). На эту должность абы кого не ставили никогда. Вообщем туда кацапу и дорога.
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11.10.2022 09:38 Ответить
На Пидоросии все живут так богато и счастливо только почему то все поуши в долгах кредитах. И чтобы с ними расплатиться единственный шанс ето сдохнуть. Ето и есть руzкий мир. Где страна продает нефти на триллионы долларов а холопы подыхают в нищите.
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11.10.2022 09:44 Ответить
сдох кацап, туди йому дорога!
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11.10.2022 09:46 Ответить
Вчора прочитав на ЦЕ комент, який повторюється кацапами та підкацапниками рефреном. Це стосувалось новини від агенції ФОРБС, яка визначила, що запущені кацапами ракети та дрони на цивільні об*єкти України, обійшлись кацапам розрахунково від 400 до 700 млн. дол..
Гівнюки пхикають, що це копійки порівняно з денними доходами Кацапії від нафти та газу. А якщо додати до цього ВСІ витрати на озброєні орди, які у них називають ВСР і які не виробляють доданої вартості, то вийде зовсім гігантська астрономічна сума.
Дивно, що ніхто не взявся пояснити невігласам, що іноземну валюту ЦБР не може взяти і просто кинути в бюджет, конвертувавши в срублі. Роздати дармоїдам паперові долари теж не може, хіба що фальшиві Купити щось високотехнологічне за нафтогазові долари в розвинутих країнах вони теж майже нічого не можуть - САНКЦІЇ. Хіба що в Китаї та Індії. Але і ті бояться порушувати санкції Заходу у відносинах з кацапами, бо отримають санкції вже самі. Коло країн, які співробітничають з кацапами вузьке по перше і всі вони по друге є країнами ІІІ світу.
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11.10.2022 09:50 Ответить
Країна під санкціями не переможе країну у якої "ленд-ліз". Амінь.
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11.10.2022 10:01 Ответить
Поц, твоїй жОні повідомлять, що ти пропав безвісти. Тому твоє життя ніхріна не варте.
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11.10.2022 10:10 Ответить
ех ванятка, а міг би померти як всі кацапи....
років через три від цероза печені - ні поперло дурня в Україну...
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11.10.2022 10:16 Ответить
А орки в курсе, что все выплаты эти проходят через кучу рук? И у каждой из них есть все данные на них. И что коллекторы и чеченцы просто пойдут прессовать жену или родителей, чтобы те отдали деньги (конечно втирая чушь типа мой брат вашего мужа вытаскивал из-под огня, сам тоже погиб, но мы не нашли тело, а вы своего похоронили, дайте нам бабла сейчас, потом клянусь мамой вернем, если сможем получить и выплату за нашего брата ну и так далее, конечно сопровождая угрозами и видом 5 качков из борцовского зала). И это помимо всего прочего, что орки формально на территории России сейчас, нету статуса КТО, а есть СВО без юридических прав. Все даже выплаченные на руки средства можно взыскать назад как неосновательное обогащение, так как эти выплаты ничем не регламентируются.
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11.10.2022 10:19 Ответить
Самое смешное, что власти Рашки не сильно спешат выплачивать "гробовые"! При малейшей возможности крадут. А вы говорите - нет души. Тут элементарной совести нет...
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11.10.2022 10:22 Ответить
Это всё разговоры "для бедных". Реальные факты таковы:
1. В Мордоре идет мобилизация. Потенциал - 20 млн.
2. Даже если основными "мотиваторами" являются деньги и страх, оба эти фактора эффективны.
3. Денег в Мордоре *********. И нет ни единого симптома, что "завтра" их станет меньше. Т.е. оплачивать и кормить эту орду орков, путлер может много лет.
4. Оперативно заткнув дыры на фронте "мясом", все остальные мобилизованные направляются на подготовку в учебные центры. Т.е. через 2-3 мес. на фронт начнут прибывать десятки тысяч обученных бойцов.
5. ВПК Мордора работает в 3 смены (в отличии от ВПК "Запада"). Надеяться что "вот, у них всё заканчивается" глупо и наивно.

Победа над Мордором обеспечивается:
1. Умным и дерзким ведением боевых действий с нашей стороны.
2. Перестройкой экономической и социальной жизни Украины на "военные рельсы". (сейчас этого и близко нет!)
3. Очищением власти от коррупции, жополизов-приспособленцев и предателей. (сейчас этого и близко нет!)
4. Усилением поддержки "Запада" (и военной и экономической). Напрямую зависит от п.2 и п.3

Победа будет за нами!
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11.10.2022 10:28 Ответить
20 млн? Замало. Бажано перемолоти усіх...
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11.10.2022 10:42 Ответить
Bullshit.
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12.10.2022 08:53 Ответить
Ценнейший коммент . Из серии "И чё?" ...
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12.10.2022 09:26 Ответить
Шта?
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12.10.2022 13:26 Ответить
Раби, але якщо познущатися з інших то тут вони (не підберу слова, мій батько, фронтовик говорив: народ плюгавий).
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11.10.2022 11:37 Ответить
За одно туловище кредит не закроют. И то бросили, собаки сожрут, концов не сыскать. За пропавших без вести выплаты не положены. Нету тела, нету дела. ***** шастать по чужим огородам.
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11.10.2022 12:03 Ответить
Читал, и слезы навернулись на глаза - сколько тварей выжило после взрыва и погибло лишь одно тело!
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11.10.2022 13:33 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
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11.10.2022 14:29 Ответить
Есть такие суицидники. Это редкость. В Испании, в кризис такое было. Разбивались, вылетая с трассы на опасных горных участках. Машина исправна, следов алкоголя, наркотиков не обнаружено. Все имели непогашенную ипотеку и были застрахованы на крупные суммы. Самоубийство страховщики подозревали, однако доказать не смогли.
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11.10.2022 14:35 Ответить
хер дружині залишиться,

нема трупа нема грошей, а дохлих орків параша не забирає
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11.10.2022 19:47 Ответить
 
 