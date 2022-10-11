Российский оккупант о своей предстоящей ликвидации: "Жене выплаты будут, с кредитом расплатится". СКРИНШОТ

Российские пропагандисты, рассказывая о смерти российского артиллериста, приводят цитату, в которой он радуется возможности для жены расплатиться с кредитом.

На это обратил внимание главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Цитату офицера, вскоре действительно ликвидированного ВСУ, приводит российский пропагандистский телеграм-канал со 168 тысячами подписчиков.

"Они это пишут всерьез, офицер идет в бой с мыслью, что жена сможет закрыть кредит благодаря его смерти. Никакого тебе Путина в голове, русского мира, все просто - нужны деньги, и даже своя жизнь ценности не имеет, потому что такие правила финансирования", – пишет Бутусов.

Сейчас россияне собирают дополнительно денежные средства для вдовы офицера.

"Надо еще на могиле написать: "Погиб, героически закрыв кредит", добавить номер счета на плиту, и будет полный хеппи-энд", - пишет Бутусов.

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