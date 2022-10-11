Российский оккупант о своей предстоящей ликвидации: "Жене выплаты будут, с кредитом расплатится". СКРИНШОТ
Российские пропагандисты, рассказывая о смерти российского артиллериста, приводят цитату, в которой он радуется возможности для жены расплатиться с кредитом.
На это обратил внимание главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Цитату офицера, вскоре действительно ликвидированного ВСУ, приводит российский пропагандистский телеграм-канал со 168 тысячами подписчиков.
"Они это пишут всерьез, офицер идет в бой с мыслью, что жена сможет закрыть кредит благодаря его смерти. Никакого тебе Путина в голове, русского мира, все просто - нужны деньги, и даже своя жизнь ценности не имеет, потому что такие правила финансирования", – пишет Бутусов.
Сейчас россияне собирают дополнительно денежные средства для вдовы офицера.
"Надо еще на могиле написать: "Погиб, героически закрыв кредит", добавить номер счета на плиту, и будет полный хеппи-энд", - пишет Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
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тепер - "Жизнь за кредіт"
трогатєльно
це потвори... біосміття... зло...
А от жити як нормальні люди, навчені вмирати не зможуть ніколи.
Крикнув "Слава Україні!" - москаль побіг.
Відрізав ноги, крикнув "Батько наш Бандера!" - москаль почав відповзати, чіпляючись руками.
Відрізав руки, заспівав "Ой у лузі червона калина". Москаль лежить, очі витріщів.
Українець пише в нотатнику "кацап без кінцівок не чує".
"сегодня праздник у вдовы
сегодня белый танец!"
Гівнюки пхикають, що це копійки порівняно з денними доходами Кацапії від нафти та газу. А якщо додати до цього ВСІ витрати на озброєні орди, які у них називають ВСР і які не виробляють доданої вартості, то вийде зовсім гігантська астрономічна сума.
Дивно, що ніхто не взявся пояснити невігласам, що іноземну валюту ЦБР не може взяти і просто кинути в бюджет, конвертувавши в срублі. Роздати дармоїдам паперові долари теж не може, хіба що фальшиві Купити щось високотехнологічне за нафтогазові долари в розвинутих країнах вони теж майже нічого не можуть - САНКЦІЇ. Хіба що в Китаї та Індії. Але і ті бояться порушувати санкції Заходу у відносинах з кацапами, бо отримають санкції вже самі. Коло країн, які співробітничають з кацапами вузьке по перше і всі вони по друге є країнами ІІІ світу.
років через три від цероза печені - ні поперло дурня в Україну...
1. В Мордоре идет мобилизация. Потенциал - 20 млн.
2. Даже если основными "мотиваторами" являются деньги и страх, оба эти фактора эффективны.
3. Денег в Мордоре *********. И нет ни единого симптома, что "завтра" их станет меньше. Т.е. оплачивать и кормить эту орду орков, путлер может много лет.
4. Оперативно заткнув дыры на фронте "мясом", все остальные мобилизованные направляются на подготовку в учебные центры. Т.е. через 2-3 мес. на фронт начнут прибывать десятки тысяч обученных бойцов.
5. ВПК Мордора работает в 3 смены (в отличии от ВПК "Запада"). Надеяться что "вот, у них всё заканчивается" глупо и наивно.
Победа над Мордором обеспечивается:
1. Умным и дерзким ведением боевых действий с нашей стороны.
2. Перестройкой экономической и социальной жизни Украины на "военные рельсы". (сейчас этого и близко нет!)
3. Очищением власти от коррупции, жополизов-приспособленцев и предателей. (сейчас этого и близко нет!)
4. Усилением поддержки "Запада" (и военной и экономической). Напрямую зависит от п.2 и п.3
Победа будет за нами!
нема трупа нема грошей, а дохлих орків параша не забирає