Есть угроза удара по Тернопольщине. Телеграм-каналы сообщают о взрывах в Одессе и Винницкой области

Есть угроза удара по Тернопольской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошу всех немедленно пройти в укрытие", – отметил он.

Между тем, в телеграм-каналах сообщают о звуках взрывов в Одессе и Винницкой области. Официального подтверждения этой информации пока нет, впрочем, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме Крыма.

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