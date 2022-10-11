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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 63 110 человек, 268 самолетов, 235 вертолетов, 2504 танка, 1496 артсистем, 5162 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 11 октября потери личного состава противника составляют около 63 110 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 63 110 (+240) человек ликвидировано,

танков - 2504 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 5162 (+13) ед,

артиллерийских систем - 1496 (+10) ед,

РСЗО - 353 (+0) ед,

средства ПВО - 181 (+0) ед,

самолетов - 268 (+1) ед,

вертолетов - 235 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17),

крылатые ракеты - 295 (+46),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3916 (+8) ед,

специальная техника – 136 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 63 110 человек, 268 самолетов, 235 вертолетов, 2504 танка, 1496 артсистем, 5162 бронированные машины 01

"Самые большие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19047) Генштаб ВС (6190) уничтожение (6826) техника (1732) потери (4369)


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Топ комментарии
+31
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11.10.2022 09:42
+19
63110, це по нашим даним, офіційно. Не офіційно відсотків на 30 більше, отже ~80к оркотрупів вже в легку можна рахувати. До того додаємо ще три частини 300 -х, котрі вже не повернуться до Неньки і маємо - 270 тис. м'яса допобічення. Далі як, скільки? Але ж буде, ще й як. Не залякати вже нас тими оніксами, калібрами х-101, х-555. Оркосвині, вам пи..да.
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11.10.2022 09:47
+9
2500+ танкiв, завтра 1500+ артсистем. Навiтьнеможливо уявити скiльки це!
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11.10.2022 09:47
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11.10.2022 09:42 Ответить
2500+ танкiв, завтра 1500+ артсистем. Навiтьнеможливо уявити скiльки це!
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11.10.2022 09:47 Ответить
.. а сколько ещё этого говна в рашке аж страшно становится...
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11.10.2022 10:29 Ответить
63110, це по нашим даним, офіційно. Не офіційно відсотків на 30 більше, отже ~80к оркотрупів вже в легку можна рахувати. До того додаємо ще три частини 300 -х, котрі вже не повернуться до Неньки і маємо - 270 тис. м'яса допобічення. Далі як, скільки? Але ж буде, ще й як. Не залякати вже нас тими оніксами, калібрами х-101, х-555. Оркосвині, вам пи..да.
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11.10.2022 09:47 Ответить
Орки пишуть, що знищили 510 літаків України і до фіга танків. Так що перва Армія світу по озброєнню це Україна. Тримайтесь
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11.10.2022 10:14 Ответить
ха-ха-ха. Якби в України було 510 літаків і "дофіга" танків, свинолупих вже давно би розкатали. Але правда в тому, що на 24.02.2022 в України було менше 100 бойових та учбово-бойових літаків всіх типів (винищувачі/штурмовики/бомбардувальники) та менше 100 гвинтокрилів.

Щодо танків, ситуація інша. На 24.02 в України було менше танків в боєздатному стані, ніж в свинолупих. Але десь на початку літа, у зв'язку з катастрофічними втратами (причому завдяки величезній кількості березневих трофеїв), ситуація змінилася. В ЗСУ боєздатних танків більше, ніж у свинолупих. Саме тому ЗСУ здатне тримати оборону на всій довжині фронту, має тактичні і оперативні резерви для протидії навіть сильному натиску ("проривного" характеру) свинолупих і навіть виконувала контрнаступальні дії на багатьох ділянках фронту, завдаючи знов таки великих втрат свинолупим.

Просто наші не кидають "танкові колони" в наступ. А намагаються кинжальними ударами знищувати якомога більше живої сили та техніки супротивника. Ну і, звісно, тримають величезну кількість техніки на контролі прифронтової смуги (мережа "опорників" тощо), за рахунок чого дуже ускладнюють свинолупим такі речі, як "вихід на оперативний простір" або "війна ДРГ".
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11.10.2022 14:40 Ответить
Киев 10.10 Метро https://www.youtube.com/shorts/QeWrgOdn_iI
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11.10.2022 11:54 Ответить
В Києві не існує такої станції.
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11.10.2022 15:58 Ответить
Це Позняки.
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12.10.2022 20:07 Ответить
Давно не був на Позняках, але ніби там нема двоповерхового інтер'єру, таке переважно у москві застосовувалося.
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12.10.2022 22:56 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BBozniaky_metro_station_Kiev_2011_01.jpg Двоповерховий . Над однією з колій "2й поверх".
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13.10.2022 16:45 Ответить
Вже є 2.5к танків! Супер!!
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11.10.2022 10:01 Ответить
Путин терпит поражение в войне. Хоть как-то оттянуть время разгрома, отвлечь внимание ВСУ, он бомбит города, убивает мирное население. Лучшим ответом на его зверства есть наступление ВСУ. Уничтожайте где только можете живую силу противника, склады боеприпасов, приближайте день Победы, конец Путина и его режима. Слава Украине!
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11.10.2022 10:39 Ответить
Жаль, що крім інфрастуктури міст вони знищують енергосистему України. Зараз ми не можемо продавати в Європу електроенергію, а ще позавчара продавали на дуже великі суми. Бють, Щоб примусити європейців купувати в них, бо мабуть там приходить звіздочка їх економіці?
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11.10.2022 11:12 Ответить
От якби ще писали б окремо, скільки "шахідів" вже знищили
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11.10.2022 11:26 Ответить
ВСУ набили танков орков на три полноценных ТА с гаком
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11.10.2022 13:31 Ответить
Дякую нашим воїнам! але чому рф з великої літери?
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11.10.2022 22:06 Ответить
 
 