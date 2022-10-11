Общие боевые потери РФ с начала войны – около 63 110 человек, 268 самолетов, 235 вертолетов, 2504 танка, 1496 артсистем, 5162 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 11 октября потери личного состава противника составляют около 63 110 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 63 110 (+240) человек ликвидировано,

танков - 2504 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 5162 (+13) ед,

артиллерийских систем - 1496 (+10) ед,

РСЗО - 353 (+0) ед,

средства ПВО - 181 (+0) ед,

самолетов - 268 (+1) ед,

вертолетов - 235 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17),

крылатые ракеты - 295 (+46),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3916 (+8) ед,

специальная техника – 136 (+0).

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"Самые большие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.