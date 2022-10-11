Общие боевые потери РФ с начала войны – около 63 110 человек, 268 самолетов, 235 вертолетов, 2504 танка, 1496 артсистем, 5162 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 11 октября потери личного состава противника составляют около 63 110 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 63 110 (+240) человек ликвидировано,
танков - 2504 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 5162 (+13) ед,
артиллерийских систем - 1496 (+10) ед,
РСЗО - 353 (+0) ед,
средства ПВО - 181 (+0) ед,
самолетов - 268 (+1) ед,
вертолетов - 235 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17),
крылатые ракеты - 295 (+46),
корабли/катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3916 (+8) ед,
специальная техника – 136 (+0).
"Самые большие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Щодо танків, ситуація інша. На 24.02 в України було менше танків в боєздатному стані, ніж в свинолупих. Але десь на початку літа, у зв'язку з катастрофічними втратами (причому завдяки величезній кількості березневих трофеїв), ситуація змінилася. В ЗСУ боєздатних танків більше, ніж у свинолупих. Саме тому ЗСУ здатне тримати оборону на всій довжині фронту, має тактичні і оперативні резерви для протидії навіть сильному натиску ("проривного" характеру) свинолупих і навіть виконувала контрнаступальні дії на багатьох ділянках фронту, завдаючи знов таки великих втрат свинолупим.
Просто наші не кидають "танкові колони" в наступ. А намагаються кинжальними ударами знищувати якомога більше живої сили та техніки супротивника. Ну і, звісно, тримають величезну кількість техніки на контролі прифронтової смуги (мережа "опорників" тощо), за рахунок чого дуже ускладнюють свинолупим такі речі, як "вихід на оперативний простір" або "війна ДРГ".