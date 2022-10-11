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Новости Война
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РФ планировала массированный обстрел Украины еще до взрыва на Крымском мосту, - Кирби

крим,кримський,міст

Российские оккупанты планировали массированный обстрел Украины еще до взрыва на Крымском мосту.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Вероятно, это (массированный ракетный удар по Украине. – Ред.) было тем, что они планировали достаточно давно. Это не значит, что пожар на Крымском мосту мог ускорить некоторые из их планов", – сказал он.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, но впоследствии якобы восстановили.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

Также читайте: МО РФ имеет ограниченные ресурсы для достижения своих целей в Украине, - британская разведка

обстрел (26891) США (26401) Кирби Джон (452) Керченский мост (392)


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Топ комментарии
+23
Hawthorn Healing
@hawthornhealin1
·
1 год
У відповідь
@bokorash
Чудово. Воює армія, а яйця у Зеленського.
Ракети на свої голови приймає населення, а яйця в Зеленського.
Пройоби початку війни власною кров'ю виправляли ЗСУ,НГУ,ТРО, а яйця в Зеленського.
Офіцери ССО планують спецоперації, а яйця в Зеленського.
І росли ще за Порошенка.
¯\_(ツ)_/¯
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11.10.2022 10:26
+12
Естественно. Что бы организовать такой согласованный удар, нужно неделю готовиться. Да и с подрывом Крымского моста все покрыто мраком...
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11.10.2022 10:30
+10
Сразу было понятно

Воняет рязанским "сахарком"
И поезд там стоял(!) и машину не проверяли

Зачем только СБУ им подыграли взяв это на себя?

Хоть и неофициально
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11.10.2022 10:32
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Hawthorn Healing
@hawthornhealin1
·
1 год
У відповідь
@bokorash
Чудово. Воює армія, а яйця у Зеленського.
Ракети на свої голови приймає населення, а яйця в Зеленського.
Пройоби початку війни власною кров'ю виправляли ЗСУ,НГУ,ТРО, а яйця в Зеленського.
Офіцери ССО планують спецоперації, а яйця в Зеленського.
І росли ще за Порошенка.
¯\_(ツ)_/¯
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11.10.2022 10:26 Ответить
Естественно. Что бы организовать такой согласованный удар, нужно неделю готовиться. Да и с подрывом Крымского моста все покрыто мраком...
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11.10.2022 10:30 Ответить
касапи знову по своєме перекладуть цей вислів Кірбі, щоб потім знову набрехати "Кірбі закликав Україну до переговорів"?
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11.10.2022 10:31 Ответить
Коли почалася війна,таких обстрілів було багато.Москалі все витратять,лиш би знищити Україну.Ні про який стратегічний запас ракет мова не йде.Бо навіщо їм цей запас,проти кого воювати? Проти Китаю і НАТО,в них є аргумент ядерна зброя.
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11.10.2022 10:31 Ответить
После ударов также война продолжается

Не вся территория поражается только объекты

Иначе остатки будут захвачены просто "голыми руками"
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11.10.2022 10:36 Ответить
Ніхто на москалів першим не полізе і вони добре це знають.Тому будуть стріляти ще довго,якщо звісно з нашої сторони не буде адекватної відповіді.Москалів,може зупинити лише страх.
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11.10.2022 10:39 Ответить
Сразу было понятно

Воняет рязанским "сахарком"
И поезд там стоял(!) и машину не проверяли

Зачем только СБУ им подыграли взяв это на себя?

Хоть и неофициально
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11.10.2022 10:32 Ответить
Щоб розкол посіяти серед силовиків
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11.10.2022 10:36 Ответить
рязанскій сахарок... феесбешна схема вже відпрацьована, десятиліттями... Тим більше, характер вибуху ну аж ніяк не поверхневий, ніби вантажівка. Там явно під полотном мосту щось було.
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11.10.2022 10:38 Ответить
- Когда в соседней квартире начался пожар и тебя просят воды, а ты даёшь её, но только стакан, это как называется? - Военная помощь западных союзников.
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11.10.2022 10:37 Ответить
Боже, та все это прекрасно знают. И еще они будут взрывать жилые дома, притом не так, чтобы там реально было страшно с 3000 трупов, как можем взорвать мы, подобрав взрывчатку особым образом, а на жалкие сотню-другую человек, чтобы не запугать людей, а разозлить. Наши теракты будут убивать вас наповал, вызывая тотальную панику. Они же обрушат один-два подъезда и обвинят в этой жалкой акции именно нас.

Поэтому мирный договор невозможен. Они же сами признавались в том, что готовы обстрелять сами себя по приказу, еще хвастались этим, что пока не получили на это приказа (пенис душилин умудрился на публику это заявить в прошлом году, ну и дебил). Будут атаковать, когда будут вооружения и когда будет удобный момент. Нет, хунта должна быть уничтожена, а Россия демилитаризована по принципу Германии или Японии. Раньше война не закончится. Да, США придется вступить в войну, вопрос лишь в количестве месяцев и лет, прежде чем это произойдет, а также сотнях тысяч погибших людей до этого момента.
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11.10.2022 10:38 Ответить
Могут и по собственной АЭС запустить
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11.10.2022 10:42 Ответить
Навіть, не будучи військовим аналітиком, це можна пояснити. Отже, ватани та корегувальники збирали дані про географічне розташування, з точними координатами передавали цю інформацію до Москви. Там назбирали достатньо, а потім знайшли ще й привід, атакували кількома десятками одночасних запусків. Чому? Тому що запуск щоденний по кілька ракет менш результативний, оскільки совкове ППО ще якось зреагує. А ось зреагувати на політ близько сотні ракет, частина яких була просто відволіканням тих же систем ппо. Звідси й результат для них, і наслідки для нас.
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11.10.2022 10:45 Ответить
Не можу зрозуміти нахіба Данилов протрубив, що це Україна зробила?
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11.10.2022 10:48 Ответить
Бо дурник, був би розумний, промовчав би...
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11.10.2022 11:07 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/21774 ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПОЛИТИКА
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11.10.2022 10:52 Ответить
Робить нічого констиктивного не здатні, тільки піар... Добре, що хоч Залужному не заважають.
Не можете налогадити випуск ракет, запросіть Пашинського.
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11.10.2022 11:12 Ответить
После освобождения Харьковской области, наступления в Луганской и отпора в Донецкой областях, продвижения ЗСУ на Херсонщине у рашистских вояк появилось желание как-то отвлечь внимание от поражений и угодить путлеру!
Ничего лучшего, чем массированный ракетный удар они не придумали, а поводом решили сделать подрыв моста, который сами и взорвали !
Нельзя синхронизировать стоянку (!) вагонов с ГСМ на ж/д ветке, проезд авто и взрыв, если только ты сам это всё не организовал. !!!
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11.10.2022 11:19 Ответить
 
 