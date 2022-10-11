РФ планировала массированный обстрел Украины еще до взрыва на Крымском мосту, - Кирби
Российские оккупанты планировали массированный обстрел Украины еще до взрыва на Крымском мосту.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Вероятно, это (массированный ракетный удар по Украине. – Ред.) было тем, что они планировали достаточно давно. Это не значит, что пожар на Крымском мосту мог ускорить некоторые из их планов", – сказал он.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, но впоследствии якобы восстановили.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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@hawthornhealin1
·
1 год
У відповідь
@bokorash
Чудово. Воює армія, а яйця у Зеленського.
Ракети на свої голови приймає населення, а яйця в Зеленського.
Пройоби початку війни власною кров'ю виправляли ЗСУ,НГУ,ТРО, а яйця в Зеленського.
Офіцери ССО планують спецоперації, а яйця в Зеленського.
І росли ще за Порошенка.
¯\_(ツ)_/¯
Не вся территория поражается только объекты
Иначе остатки будут захвачены просто "голыми руками"
Воняет рязанским "сахарком"
И поезд там стоял(!) и машину не проверяли
Зачем только СБУ им подыграли взяв это на себя?
Хоть и неофициально
Поэтому мирный договор невозможен. Они же сами признавались в том, что готовы обстрелять сами себя по приказу, еще хвастались этим, что пока не получили на это приказа (пенис душилин умудрился на публику это заявить в прошлом году, ну и дебил). Будут атаковать, когда будут вооружения и когда будет удобный момент. Нет, хунта должна быть уничтожена, а Россия демилитаризована по принципу Германии или Японии. Раньше война не закончится. Да, США придется вступить в войну, вопрос лишь в количестве месяцев и лет, прежде чем это произойдет, а также сотнях тысяч погибших людей до этого момента.
Не можете налогадити випуск ракет, запросіть Пашинського.
Ничего лучшего, чем массированный ракетный удар они не придумали, а поводом решили сделать подрыв моста, который сами и взорвали !
Нельзя синхронизировать стоянку (!) вагонов с ГСМ на ж/д ветке, проезд авто и взрыв, если только ты сам это всё не организовал. !!!