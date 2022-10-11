РФ планировала массированный обстрел Украины еще до взрыва на Крымском мосту, - Кирби

Российские оккупанты планировали массированный обстрел Украины еще до взрыва на Крымском мосту.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Вероятно, это (массированный ракетный удар по Украине. – Ред.) было тем, что они планировали достаточно давно. Это не значит, что пожар на Крымском мосту мог ускорить некоторые из их планов", – сказал он.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, но впоследствии якобы восстановили.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

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