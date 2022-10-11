РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10333 посетителя онлайн
Новости Война
6 447 6

Уничтожены 4 вражеские ракеты, выпущенные с района Каспийского моря, - Воздушные силы

ракета,крилата

Российские оккупанты утром во вторник выпустили по Украине по меньшей мере четыре ракеты, которые успешно сбила украинская противовоздушная оборона.

Об этом сообщил представитель Коммандования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"С 7 утра были запуски ракет. Как минимум четыре ракеты были запущены из стратегической авиации, и располагаем информацией, что в настоящее время четыре ракеты уже уничтожены", - сказал Игнат.

По его словам, для уничтожения указанных ракет ВСУ использовали авиацию, зенитно-ракетные войска и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Игнат также добавил, что воздушная тревога будет сохраняться в связи с получением информации о новой волне запусков российскими оккупантами ракет по Украине.

"Враг продолжает атаковать. Сохраняйте спокойствие, берегите своих родных и уходите в укрытие", - подытожил спикер командования ПС ВСУ.

В свою очередь, пресс-центр Командования Воздушных сил также сообщает о сбивании 4 ракет.

"Враг продолжает атаковать Украину высокоточным оружием. Около 7 утра 11 октября с района Каспийского моря работает стратегическая авиация оккупантов - ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555. Около 9.00 четыре ракеты уничтожено силами и средствами Воздушного командования "Юг". К боевой работе по крылатым ракетам задействованы авиация, зенитные ракетные войска, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Киевской области сбиты две вражеские ракеты, - ОВА (обновлено)

Автор: 

крылатые ракеты (878) ПВО (2707) ракеты (3550) Воздушные силы (2247) Игнат Юрий (590)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ !!
показать весь комментарий
11.10.2022 10:47 Ответить
Дякуємо вам, рідненькі.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
11.10.2022 10:48 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2022 10:53 Ответить
Дуже гарний результат. Крилаті калібри не дуже складні цілі, більш складні Іскандери, що рухаються по балістичній траекторії. Будемо чекати на більш ******* засоби ППО та дякувати нашим воїнам за майстерність. Все ж потрібно думати, як потопити чф рф, ту частину, яка є носіями КР.
показать весь комментарий
11.10.2022 11:46 Ответить
Спасибо Дорогие
показать весь комментарий
11.10.2022 11:57 Ответить
знов і знов привіти від крєпкага хазяйствєнніка паскуди кучми. ах, ну да, він же прогнав москалів з Тузли
показать весь комментарий
11.10.2022 13:24 Ответить
 
 