Уничтожены 4 вражеские ракеты, выпущенные с района Каспийского моря, - Воздушные силы

Российские оккупанты утром во вторник выпустили по Украине по меньшей мере четыре ракеты, которые успешно сбила украинская противовоздушная оборона.

Об этом сообщил представитель Коммандования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"С 7 утра были запуски ракет. Как минимум четыре ракеты были запущены из стратегической авиации, и располагаем информацией, что в настоящее время четыре ракеты уже уничтожены", - сказал Игнат.

По его словам, для уничтожения указанных ракет ВСУ использовали авиацию, зенитно-ракетные войска и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Игнат также добавил, что воздушная тревога будет сохраняться в связи с получением информации о новой волне запусков российскими оккупантами ракет по Украине.

"Враг продолжает атаковать. Сохраняйте спокойствие, берегите своих родных и уходите в укрытие", - подытожил спикер командования ПС ВСУ.

В свою очередь, пресс-центр Командования Воздушных сил также сообщает о сбивании 4 ракет.

"Враг продолжает атаковать Украину высокоточным оружием. Около 7 утра 11 октября с района Каспийского моря работает стратегическая авиация оккупантов - ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555. Около 9.00 четыре ракеты уничтожено силами и средствами Воздушного командования "Юг". К боевой работе по крылатым ракетам задействованы авиация, зенитные ракетные войска, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины", - говорится в сообщении.

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