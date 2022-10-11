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Новости Война
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Президенты 11 стран Европы требуют от РФ прекратить атаки на гражданские объекты Украины

удар,київ

Президенты 11 европейских стран в совместном заявлении осудили массированные ракетные атаки РФ против украинских городов, предупреждая, что это - военное преступление без срока давности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Совместное заявление утвердили президенты Болгарии, Черногории, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

Они осудили недавние массированные бомбардировки украинских городов Россией, которые согласно международному праву являются военными преступлениями.

"Напоминаем, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности и подпадают под юрисдикцию судов во всем мире. От имени наших стран требуем, чтобы Россия немедленно прекратила атаки на гражданские объекты", - говорится в совместном заявлении президентов, обнародованном во вторник.

Лидеры государств отметили, что продолжат усилия по привлечению к ответственности виновных в преступлении.

Они также подчеркнули неприемлемость публичных угроз применения ядерного оружия со стороны представителей России.

"В этом контексте мы подтверждаем наше обязательство защищать наши страны и союзников", - говорится в заявлении.

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Европа (1833) обстрел (26891) россия (95361)


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Топ комментарии
+21
Спільну заяву затвердили президенти Болгарії, Чорногорії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

А де інші країни ЄС? Де Німеччина? Де Франція? Де Бельгія, яка скасувала санкції проти купівлі алмазів з рашки?
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11.10.2022 11:29
+16
Гопника треба бити по є..лу, а не просити припинити насильство, бо він розуміє тільки мову сили
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11.10.2022 11:32
+14
всього 11 країн... які мають силу і бажання вимагати від рашкі і ***** припинити геноцид...
всього 11 підставленних плеч... а інші ховають очі...чи навіть голову в пісок?
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11.10.2022 11:32
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Спільну заяву затвердили президенти Болгарії, Чорногорії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

А де інші країни ЄС? Де Німеччина? Де Франція? Де Бельгія, яка скасувала санкції проти купівлі алмазів з рашки?
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11.10.2022 11:29 Ответить
Щось у лісі здохло: зате Угорщина там є.

А щодо німеччини, франції та інших...it's just business
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11.10.2022 11:47 Ответить
У мене інше питання, що в списку робить Угорщина?
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11.10.2022 12:20 Ответить
Там президентка адекватна, на відміну від орбана
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11.10.2022 12:27 Ответить
а вони взагалі на що розраховують в цій заяві ? вони ж розуміють, що ця заява ну ні як не допоможе справі. вони нормальні ?
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11.10.2022 12:39 Ответить
Как мертвому припарка !***** и его фашисты -ТЕРРОРИСЫ -САДИСТЫ -ЛЮДОЕДЫ - только утилизация всей верхушки , как Гитлера и Геббельса
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11.10.2022 13:25 Ответить
он глубоко под землёй. похороненый заживо подземный король ада.
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12.10.2022 16:14 Ответить
Це безсенсово, рашисти розуміють тільки силу.
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11.10.2022 11:29 Ответить
все в копілочку. Все варто.
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11.10.2022 12:28 Ответить
всього 11 країн... які мають силу і бажання вимагати від рашкі і ***** припинити геноцид...
всього 11 підставленних плеч... а інші ховають очі...чи навіть голову в пісок?
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11.10.2022 11:32 Ответить
я би особливо не переймався би ВСІМ списком
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11.10.2022 11:33 Ответить
Гопника треба бити по є..лу, а не просити припинити насильство, бо він розуміє тільки мову сили
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11.10.2022 11:32 Ответить
болгари і навіть мад'яри приєдналися? І їх дістало? Може, хоч тепер секторалні санкції не блокуватимуть?
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11.10.2022 11:32 Ответить
Зверніть увагу.
Загальна заява походить від тих країн, які не на словах, а на ділі знають що це таке СРСР-Росія і чого від цього монстр чекати, якщо він заявиться вдруге
Всі інші мають про це суто теоретичні уявлення. Їм пощастило, перебуваючи під американською атомною парасолькою, цілком можна було радянську загрозу сприймати як теорію.
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11.10.2022 11:34 Ответить
Вимагати можна лише при наявності суттєвих важелів впливу, а без них це просто прохання.
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11.10.2022 11:34 Ответить
Взагалі-то в них є величезна кількість суттєвих важелів впливу, проблема в тому, що вони не бажають їх використовувати. Хитросракі бажають и рибку з'їсти, і з задоволеним обличчіям лишиться - А ТАК НЕ БУВАЄ.
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11.10.2022 12:08 Ответить
500 мільйонів громадян країн з військовою технікою третього тисячоліття в порівнянні із зброєю москви сцуться дати пи.ди недомірку який загрожує і їхньому життю також. Не тільки сусідам. З такою позицією Европа може ще рік протриматись за рахунок людських резервів України але ми врешті-решт не безмежні. І тоді, напившись нашої крові, скажені кацапські орди попруть і на Париж, шматувати тендітне м'ясо мамзелей і фройляйн.
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11.10.2022 11:34 Ответить
На жаль...
Є давня, як сам світ істина:
- Стадо баранів під проводом вовка легко перемагає зграю вовків під проводом барана.
Немає у ********* західному світі другого Рональда, немає другої Маргарет. А про сьогоднішнього Папу я взагалі мовчу. Чи з'явиться ще колись Папа, подібний до Івана Павла Другого...?
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11.10.2022 11:40 Ответить
Людскими, придурок. Опыт 2 мировой показал, что для оккупации стран типа Бельгия. Голландия и прочие достаточно окрика и пощечины пограничнику. Если услышат про приближение русского медведя, то и этого не потребуется. А вот сейчас у них есть шанс на пару столетий обеспечить спокойную сытую жизнь разбив нашими руками мирового варвара на куски.
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11.10.2022 12:08 Ответить
Придурок здесь ты. Причем ватный, опыт второй мировой тут не катит, это другая эпоха и другие условия. Людские ресурсы еще надо иметь, вооружить и мотивировать.
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11.10.2022 12:40 Ответить
Те, що ти зарегав український варіант імені зовсім не дає права називати опонента ватником чи долбойобом. Бо ним цілком можеш бути ти, чмо.
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11.10.2022 12:50 Ответить
і що далі після занепокоєння? санкції по крупинкам вводять, попередній пакет санкцій білорусь навіть не включили.. це як так??? гівнюки, діждетесь коли і на вас полетись привіт від *****
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11.10.2022 11:36 Ответить
Реакція ***** буде протилежною. Йому подобається коли на крутого пацана звертають увагу і умовляють.
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11.10.2022 11:36 Ответить
мені це падло нагадує дідуся в маразмі, який ще й в дитинство впав - ото у войнушки погратись, постійно на всіх ображається..таке щось

доречі знову ракети з каспія, саратова і тієї падлючої білорусії запустили
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11.10.2022 11:43 Ответить
В СРАКУ ЗАПХАЙТЕ ВАШЕ СТУРБОВАНІСТЬ !
Ви 3.14дари стоїте на балконі й спостерігаєте як злодій гвалтує жінку у якої перед цим вбив дітей та хитаєте головами "НІЗЯ ТАК", потім йдете спокійно спати, щоб зранку знову вийти на балкон подивитися чи ще жива та жінка, суки!
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11.10.2022 11:36 Ответить
"Від імені наших країн вимагаємо, щоби Росія негайно припинила атаки на цивільні об'єкти" (с) - тобто??? те, що вони до нас приперлись, нормально??? Нехай все розносять, крім цивільних об'єктів?? Так за їх логікою у нас в кожному пісочнику Хаймарси, в кожній лікарні підприємства ВПК

парасія повинна покинути територію нашої держави і повернутись до кордонів 1991 року, сплатити репарації..повністю відшкодувати збитки!
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11.10.2022 11:37 Ответить
Та отож ... Ніякої логіки.
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11.10.2022 11:50 Ответить
А де заяви решти з 27?(((((
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11.10.2022 11:49 Ответить
Мене не дивує поведінка країни-агресора. Мене дивує бездіяльність НАТО, ЄС та інших міжнародних організацій.

На їхніх очах вбивають людей, вбивають величезну країну а вони стоять осторонь і мовчки жують шмарклі.

Це виглядає так, як спостерігати з вікна як бьють, насилують твою сусідку, годинами і днями. Здригатися від її криків та дуже сильно співчувати. Підбадьорювати, засуджувати насильника-маньяка і навіть сміливо вимагати від нього припинити ці нелюдські знущання... Переживати так сильно, що іноді виности жертві їжу, щоб мала сили боротися, бинти, щоб замотати свої рани і навіть подарувати їй комплект своїх улюблених кухонних ножів, щоб мала чим оборонятися та протрималася щонайдовше...Адже вона така сильна та смілива і, напевно переможе! Ну а після цього, з відчуттям виконаного обовязку, спокійно піти спати, щоб зранку знову виглянути у вікно - як там наша сусідка, жива ще? ( Це переклад допису з телеграм-каналу Невзорова, дуже вірно все сказано, краще і опишеш ситуацію, вразило і зачепило...)
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11.10.2022 11:51 Ответить
Ну, вони ще крем в перервах можуть давати. Щоб не так боляче було, та жертва не кричала і не мішала дивитися серіали.
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11.10.2022 12:12 Ответить
Ну да - таке собі мямлення . А де сильні світу сього -- Англія Канада і тд.
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11.10.2022 11:58 Ответить
губки бантиком надували? Если нет, то тогда зря требовали.
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11.10.2022 11:58 Ответить
Як кажуть у Одесі,дипломатична форма засудження агресії...
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11.10.2022 11:58 Ответить
НАСМЕШИЛИ ТЕРПИЛЫ
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11.10.2022 12:01 Ответить
А то что?
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11.10.2022 12:07 Ответить
США было наплевать на Европу где бушевала 2Мировая аж до 7 декабря 1941 года,когда Япония напала на Перл-Харбор..., это потом была Италия в 1943 году и Нормандия в 1944 м...
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11.10.2022 12:08 Ответить
Це реально страшно!
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11.10.2022 12:11 Ответить
Що говорити, якщо навіть не бажають не пускати рашистів до себе.
Тобто, мізерні туристичні заробітки зараз для них значно важливіші за всю Україну з усіма її українцями і мир в Європі завтра. Нажаль.
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11.10.2022 12:30 Ответить
порки НАТО + ВСУ не почнуть бомбити територію великоі і засратоі рассіі то нам буде капут Треба бомбити кров за кров немає іншого вихода
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11.10.2022 12:38 Ответить
він так довго був безкарний, що розуміє те, що всі йому вибачать якщо він переможе. Залишилось не дати йому перемогти!
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11.10.2022 12:53 Ответить
Наче якщо вони били б виключно по військовим об'єктам, незавдаючи шкоди цивільним, то це вважатиметься нормальним явищем і злочинних дій у цьому не має
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11.10.2022 13:03 Ответить
розширення НАТО в 1999-2020 роках:

1999 Чехія, Угорщина, Польща;
2004 Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія;
2009 Албанія, Хорватія;
2017 Чорногорія;
2020 Північна Македонія;

окрім трьох, усі інші є підписантами згаданої заяви.
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11.10.2022 13:50 Ответить
вимагаємо, щоби Росія негайно припинила атаки на цивільні об'єкти

Расєянська "логіка" така, що куди вони влучать - там і військовий об'єкт. Тобто у відповідь на таку вимогу кацапня просто злавровить ЧтьО пА абьєкТам ГрАждАнсКаЙ іНФрастРукТурИ мИ нІ бЬоМ і все
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11.10.2022 14:08 Ответить
Паханстан живёт в другом мире. Мир питерской подворитни о московских ОПГ.
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11.10.2022 14:46 Ответить
дорогенькі президенти! пуйло завжди мав вас усіх в... носі, тільки не завжди це демонстрував.
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11.10.2022 15:09 Ответить
Багато можна досягти добрим сдовом, а добре слово і зброя роблять чудеса.
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11.10.2022 16:13 Ответить
 
 