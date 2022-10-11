Президенты 11 стран Европы требуют от РФ прекратить атаки на гражданские объекты Украины
Президенты 11 европейских стран в совместном заявлении осудили массированные ракетные атаки РФ против украинских городов, предупреждая, что это - военное преступление без срока давности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Совместное заявление утвердили президенты Болгарии, Черногории, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.
Они осудили недавние массированные бомбардировки украинских городов Россией, которые согласно международному праву являются военными преступлениями.
"Напоминаем, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности и подпадают под юрисдикцию судов во всем мире. От имени наших стран требуем, чтобы Россия немедленно прекратила атаки на гражданские объекты", - говорится в совместном заявлении президентов, обнародованном во вторник.
Лидеры государств отметили, что продолжат усилия по привлечению к ответственности виновных в преступлении.
Они также подчеркнули неприемлемость публичных угроз применения ядерного оружия со стороны представителей России.
"В этом контексте мы подтверждаем наше обязательство защищать наши страны и союзников", - говорится в заявлении.
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А де інші країни ЄС? Де Німеччина? Де Франція? Де Бельгія, яка скасувала санкції проти купівлі алмазів з рашки?
А щодо німеччини, франції та інших...it's just business
всього 11 підставленних плеч... а інші ховають очі...чи навіть голову в пісок?
Загальна заява походить від тих країн, які не на словах, а на ділі знають що це таке СРСР-Росія і чого від цього монстр чекати, якщо він заявиться вдруге
Всі інші мають про це суто теоретичні уявлення. Їм пощастило, перебуваючи під американською атомною парасолькою, цілком можна було радянську загрозу сприймати як теорію.
Є давня, як сам світ істина:
- Стадо баранів під проводом вовка легко перемагає зграю вовків під проводом барана.
Немає у ********* західному світі другого Рональда, немає другої Маргарет. А про сьогоднішнього Папу я взагалі мовчу. Чи з'явиться ще колись Папа, подібний до Івана Павла Другого...?
доречі знову ракети з каспія, саратова і тієї падлючої білорусії запустили
Ви 3.14дари стоїте на балконі й спостерігаєте як злодій гвалтує жінку у якої перед цим вбив дітей та хитаєте головами "НІЗЯ ТАК", потім йдете спокійно спати, щоб зранку знову вийти на балкон подивитися чи ще жива та жінка, суки!
парасія повинна покинути територію нашої держави і повернутись до кордонів 1991 року, сплатити репарації..повністю відшкодувати збитки!
На їхніх очах вбивають людей, вбивають величезну країну а вони стоять осторонь і мовчки жують шмарклі.
Це виглядає так, як спостерігати з вікна як бьють, насилують твою сусідку, годинами і днями. Здригатися від її криків та дуже сильно співчувати. Підбадьорювати, засуджувати насильника-маньяка і навіть сміливо вимагати від нього припинити ці нелюдські знущання... Переживати так сильно, що іноді виности жертві їжу, щоб мала сили боротися, бинти, щоб замотати свої рани і навіть подарувати їй комплект своїх улюблених кухонних ножів, щоб мала чим оборонятися та протрималася щонайдовше...Адже вона така сильна та смілива і, напевно переможе! Ну а після цього, з відчуттям виконаного обовязку, спокійно піти спати, щоб зранку знову виглянути у вікно - як там наша сусідка, жива ще? ( Це переклад допису з телеграм-каналу Невзорова, дуже вірно все сказано, краще і опишеш ситуацію, вразило і зачепило...)
Тобто, мізерні туристичні заробітки зараз для них значно важливіші за всю Україну з усіма її українцями і мир в Європі завтра. Нажаль.
1999 Чехія, Угорщина, Польща;
2004 Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія;
2009 Албанія, Хорватія;
2017 Чорногорія;
2020 Північна Македонія;
окрім трьох, усі інші є підписантами згаданої заяви.
Расєянська "логіка" така, що куди вони влучать - там і військовий об'єкт. Тобто у відповідь на таку вимогу кацапня просто злавровить ЧтьО пА абьєкТам ГрАждАнсКаЙ іНФрастРукТурИ мИ нІ бЬоМ і все