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Новости Агрессия России против Украины Война
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Китай и Индия призвали к деэскалации войны после массированных ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре Украины

київ,обстріл

В Китае и Индии призвали к деэскалации войны России против Украины после массированных ракетных ударов оккупантов по критической инфраструктуре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили представители МИДа стран, которых цитирует газета The New York Times.

Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности.

"Необходимо оказывать поддержку всем усилиям, способствующим мирному урегулированию кризиса", - сказала Нин.

Представитель МИД Индии Ариндам Багчи отметил, что страна предложит "поддержку усилий по прекращению боевых действий".

"Индия глубоко озабочена эскалацией конфликта в Украине, в том числе ударами по инфраструктуре и гибелью мирных жителей", - сказал Багчи.

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Автор: 

Индия (402) Китай (2910)


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Топ комментарии
+24
А до того все було норм? Папуаси ***** ...
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11.10.2022 11:52
+18
Яка криза, це війна недоумки ...і ніякого мирного врегулювання не буде. Капітуляція рашки, репарації і таке інше ...
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11.10.2022 11:55
+16
перестаньте купувати в терористів нафту та газ, а потім роти розкривайте щодо деескалації.
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11.10.2022 11:55
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Киздіти не мішки тягати
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11.10.2022 11:52 Ответить
"....всі країни заслуговують на повагу їхнього суверенітету та територіальної цілісності."

ви думаєте це проУкраїну?
дарма!
це китайці про "повернення" Тайваню...
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11.10.2022 11:59 Ответить
То ще ті профури
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11.10.2022 12:15 Ответить
А до того все було норм? Папуаси ***** ...
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11.10.2022 11:52 Ответить
Багчі - то не Ґанді
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11.10.2022 11:52 Ответить
таке враження, що Азія - цілком ******* на голову
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11.10.2022 11:52 Ответить
Азия ментально ещё находится в 19 веке.
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11.10.2022 12:07 Ответить
до нашої ери, я б додав
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11.10.2022 12:09 Ответить
Яка криза, це війна недоумки ...і ніякого мирного врегулювання не буде. Капітуляція рашки, репарації і таке інше ...
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11.10.2022 11:55 Ответить
Это реальная дикость. Самая крупная война со времен второй мировой, а они это кризисом называют.
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11.10.2022 11:58 Ответить
На улицу выйдите и позадавайте вопросы про индо-пакистанскую войну, попросите назвать области Пакистана и что собой каждая представляет (а там и местная вата есть, и ОРДЛО аналог) и вообще ключевые события. Никто и ничего не скажет, всем на это плевать. Так почему им не должно плевать на нас? Сколько военной помощи Украина направила сирийским повстанцам против режима Асада? Только решительные осуждения и жесты поддержки.

Всем на все плевать, выход один: договор секретный с Казахстаном о признании Будапештского меморандума, Договора о нераспространения ядерного оружия, о ликвидации ядерного оружия и многих других как кабальные, не имеющие юридической силы в связи с откровенной диспропорцией выгоды и убытков для наших сторон, восстановлении статуса государств-владельцев ЯО и возобновление производства ядерного оружия в массовом порядке. У Казахстана есть шахты с ресурсами, у нас есть, немного есть, какие-то ракетные разработки для носителей и остального.
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11.10.2022 12:05 Ответить
Дело не в плевать. А то что они не называют это войной. Это вранье. Вот и всё.
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11.10.2022 12:06 Ответить
Кацапы не объявили войну нам, мы не объявили войну им. Де-юре это не война, де-факто, в принципе, тоже, слишком много тайных контактов и переговоров никчемных (кацапы на которых продают воздух, типа мы вас не бомбим, когда у них нет ракет, затем воспроизводят новые и ремонтируют нерабочие старые и снова бомбят, но выгоду за переговоры уже получили). А для китайцев и индусов такие жертвы просто нелепость. У них сотни тысяч гибли по разным причинам, часто политическим. И они азиаты, им плевать на человеческую жизнь в принципе, буддизм и коммунизм все же. В любом случае они фактические союзники РФ, получают из нее очень дешевые энергоресурсы. Если вместо РФ будет Украина в НАТО, которая не будет за бесценок присылать им тысячи кораблей с сибирским лесом, то зачем им такое счастье? Их граждане не оценят лишение такой возможности доить русских в обмен на всего лишь формулировки.
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11.10.2022 12:18 Ответить
Простите, но есть назвать курицу уткой она от этого уткой не станет. Дело не в жертвах, а в военных действиях. Столкновении огромных военных машин.
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11.10.2022 12:20 Ответить
херня, що касапи не оголосили війни. Головне, що поточну війну ООН визнало війною, причому, неодноразово, від березня 2014-го до березня 2022-го (до речі, на днях буде ще одне подібне визнання, рішенням Генасамблеї). І саме це має значення для міжнародної практики.
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11.10.2022 12:37 Ответить
Вообще есть разница между тем чтобы не высказывать свое мнение и говорить то что не является правдой.
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11.10.2022 12:09 Ответить
може більшість і не знає деталей їхньої політики, але Україна ні разу на них й не нападала. То ж незнання широкими масами деталей нормально. А от не знати міжнарожного законодавства щодо співіснування країн і про загальнолюдські цінності - це ганьба навіть бомжам індійським
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11.10.2022 12:24 Ответить
перестаньте купувати в терористів нафту та газ, а потім роти розкривайте щодо деескалації.
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11.10.2022 11:55 Ответить
спонсори тероризму обізвались
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11.10.2022 11:57 Ответить
Просто призвать это ничто
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11.10.2022 11:59 Ответить
Багато неитральних -- Японія Австралія .
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11.10.2022 12:04 Ответить
В чому вони нейтральні?Обоє допомагають.Може не так офішується,це інша справа.
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11.10.2022 12:19 Ответить
Японці ж хочут Куріли Сахалін .
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11.10.2022 12:25 Ответить
Індія перетворилася з країни Ганді в країну ницого меркантильного духу, яка не викликає поваги. Китай підтримавши на початку агресію Росії зрадив свою старинну орієнтацію на підтримку стабільності. Із втратою традицій приходить смута
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11.10.2022 12:07 Ответить
придурків на екскурсію треба звозити..бо Індія свій індо-пакистанський на нас приміряла..
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11.10.2022 12:07 Ответить
Не прошло и полгода как проснулись?

Особенно Индия удивила.

Где же ваши высокодуховные махатмы и рамы с кришнами, которые проповедуют не причинении вреда живым существам и абсолютное ненасилие ?
А тут вы видите как рашисты устраивают геноцид целому народу и вас это не обходит.
Тогда ваша воспетая духовность просто сказки
Печальное разочарование
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11.10.2022 12:07 Ответить
И Индия, и Китай не являются просвещенными странами. Они где-то сейчас на уровне 18-19 го века по общественному развитию.
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11.10.2022 12:10 Ответить
ти написав про населення, а керівництво країн теж у 18 столітті?
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11.10.2022 12:15 Ответить
Культурное развитие такое.
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11.10.2022 12:16 Ответить
Я,зазвичай,перед тим як щось писати думаю про те,що мене можуть прочитати не тільки дурні та ідіоти.Розумію,що на Цензорі таких багато,але не всі ж
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11.10.2022 12:33 Ответить
Переживають китайці, що їхнє фуфло не буде кому в нас купувати . А це економіка, зростання населення , експансія сусідніх країн , зокрема тієї ж самої росії.
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11.10.2022 12:15 Ответить
брехуни. Всі зусилля - це Китаю один раз сказати: "вова пшол під лавку, мудак". Але замість того - брехливі лицемірні падлючі брехні
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11.10.2022 12:21 Ответить
ніззя. бо вова може газ перекрити і перестати продавати їм нафту..
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11.10.2022 12:25 Ответить
добре, що хоч висловили повагу до суверенітету і територіальної цілісності. так що велике "дякую" від українців. можете і далі продовжувати купувати ********** нафту на мільярди доларів.
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11.10.2022 12:24 Ответить
До кого саме вони звертались з вимогою деескалації? Таке враження що це просто слова в пустоту. Ну сказали. І що?
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11.10.2022 12:35 Ответить
Товаристч Си кинул путлера с газом,покупая его в Туркмении...так что Сила Сибири накрылась тазом медным

...,а Индия отказалась от производства типа АналоГовнета СУ-57..., послав хмыря мавзолейного на большой и толстый...,решать судьбу мавзолейных крыс скорее всего Эрдоган...,но у него большие проблемы в экономике,впрочем у Китая тоже...Юань упал нехило,а турецкая липа хочет обогнать инфляцию в Венесуэле...😆
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11.10.2022 12:35 Ответить
«Необхідно надавати підтримку всім зусиллям, які сприяють мирному врегулюванню кризи", - сказала Нін.
Точніше скласти зброю, перестати захищатися, віддати окуповане та вкрадене і забути про вбитих??
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11.10.2022 13:12 Ответить
Як вже за.бала їхня "озабоченость". Дійсно, хоч би не п.зділи. Тільки грішити заставляють
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11.10.2022 13:18 Ответить
да плевать эта индия хотела -они перепродают дешевую нефть
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11.10.2022 13:23 Ответить
Вот уроды. Призвали к деэскалации войны. Это, типа, нам все-равно, хоть сдавайтесь, лишь бы война закончилась. Потребуйте от мокшании вывести войск из Украины - вот и будет деэсколация. С другой стороны - напряг между Индией и Пакистаном, а так же Индией и Китаем - такая неслабая угроза для мира. Надо призвать Индию к деэсклации - отдать Пакистану Джамму и Кашмир и признать Аксайчин китайским.
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11.10.2022 14:03 Ответить
 
 