Китай и Индия призвали к деэскалации войны после массированных ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре Украины

В Китае и Индии призвали к деэскалации войны России против Украины после массированных ракетных ударов оккупантов по критической инфраструктуре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили представители МИДа стран, которых цитирует газета The New York Times.

Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности.

"Необходимо оказывать поддержку всем усилиям, способствующим мирному урегулированию кризиса", - сказала Нин.

Представитель МИД Индии Ариндам Багчи отметил, что страна предложит "поддержку усилий по прекращению боевых действий".

"Индия глубоко озабочена эскалацией конфликта в Украине, в том числе ударами по инфраструктуре и гибелью мирных жителей", - сказал Багчи.

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