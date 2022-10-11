Китай и Индия призвали к деэскалации войны после массированных ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре Украины
В Китае и Индии призвали к деэскалации войны России против Украины после массированных ракетных ударов оккупантов по критической инфраструктуре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили представители МИДа стран, которых цитирует газета The New York Times.
Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности.
"Необходимо оказывать поддержку всем усилиям, способствующим мирному урегулированию кризиса", - сказала Нин.
Представитель МИД Индии Ариндам Багчи отметил, что страна предложит "поддержку усилий по прекращению боевых действий".
"Индия глубоко озабочена эскалацией конфликта в Украине, в том числе ударами по инфраструктуре и гибелью мирных жителей", - сказал Багчи.
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ви думаєте це проУкраїну?
дарма!
це китайці про "повернення" Тайваню...
Всем на все плевать, выход один: договор секретный с Казахстаном о признании Будапештского меморандума, Договора о нераспространения ядерного оружия, о ликвидации ядерного оружия и многих других как кабальные, не имеющие юридической силы в связи с откровенной диспропорцией выгоды и убытков для наших сторон, восстановлении статуса государств-владельцев ЯО и возобновление производства ядерного оружия в массовом порядке. У Казахстана есть шахты с ресурсами, у нас есть, немного есть, какие-то ракетные разработки для носителей и остального.
Особенно Индия удивила.
Где же ваши высокодуховные махатмы и рамы с кришнами, которые проповедуют не причинении вреда живым существам и абсолютное ненасилие ?
А тут вы видите как рашисты устраивают геноцид целому народу и вас это не обходит.
Тогда ваша воспетая духовность просто сказки
Печальное разочарование
...,а Индия отказалась от производства типа АналоГовнета СУ-57..., послав хмыря мавзолейного на большой и толстый...,решать судьбу мавзолейных крыс скорее всего Эрдоган...,но у него большие проблемы в экономике,впрочем у Китая тоже...Юань упал нехило,а турецкая липа хочет обогнать инфляцию в Венесуэле...😆
Точніше скласти зброю, перестати захищатися, віддати окуповане та вкрадене і забути про вбитих??