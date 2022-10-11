56 780 военных преступлений совершено с начала полномасштабного вторжения, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

Задокументировано 39347 военных преступлений и 17433 преступления против национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 11 октября задокументировано 39347 военных преступлений и 17433 преступления против национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

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