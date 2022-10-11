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Новости Агрессия России против Украины Война
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56 780 военных преступлений совершено с начала полномасштабного вторжения, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

злочини,воєнні,ексгумація,вабля

Задокументировано 39347 военных преступлений и 17433 преступления против национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 11 октября задокументировано 39347 военных преступлений и 17433 преступления против национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

56 780 военных преступлений совершено с начала полномасштабного вторжения, - Офис Генпрокурора 01

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военные преступления (1423) Офис Генпрокурора (2457)


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"оон" высрала что только убитыми... но неточно, 5тыс., но вроде и больше.
Офис Дегенералки, или деполковникесса она? - высрал что детей только погибло около 500, тогда как в Мариуполе за такие слова ее бы взяли и..... наверное я бы не защищал эту "настопроцентовмою" сталинистку, ой, то есть Венядиктову.
даже Аллаха не боятся ну? просто если не верить в Зевса, то и совесть.... "совесть" "чистА"?
после виски полста.
б*же, вот реально после вот такого и еще больше презираю веропитеков - визжат шо "бохнокаж*т фсех". Ага, ща, только штаны емУ закажу а нимб за облачко закатился и сразу каааак нокаж*т Кадырова, аж овца ему раком в горле встанет.
тупо херню городят, типо - взорвали дом, у чувака вся семья в царство как там этого, а санитары перевязывают палец и спрашивают хорошо ли покушал он перед взрывом - Да млять, хорошо, но есть нюанс...
Венядиктова - го аут.
100%-ный сталинист
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11.10.2022 12:27 Ответить
 
 