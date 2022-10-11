Во время оккупации Изюмщины военные РФ замучили мужчину и бросили тело в лесопосадке, – Офис генпрокурора. ФОТО 18+

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Офиса Генпрокурора.

Как отмечается, 10 октября правоохранители обнаружили в лесопосадке в с. Синичено Изюмского района тело мужчины. Его голова была полностью обмотана тканью, а руки связаны шнуром.

По предварительным данным следствия, мужчину убили и замучили российские военные во время оккупации населенного пункта. После этого они бросили тело убитого в лесопосадке.

Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Осмотр места происшествия проводили прокуроры и следователи полиции.