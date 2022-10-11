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Во время оккупации Изюмщины военные РФ замучили мужчину и бросили тело в лесопосадке, – Офис генпрокурора. ФОТО 18+

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При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Офиса Генпрокурора.

Как отмечается, 10 октября правоохранители обнаружили в лесопосадке в с. Синичено Изюмского района тело мужчины. Его голова была полностью обмотана тканью, а руки связаны шнуром.

По предварительным данным следствия, мужчину убили и замучили российские военные во время оккупации населенного пункта. После этого они бросили тело убитого в лесопосадке.

Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Осмотр места происшествия проводили прокуроры и следователи полиции.

Во время оккупации Изюмщины военные РФ замучили мужчину и бросили тело в лесопосадке, – Офис генпрокурора 01

Во время оккупации Изюмщины военные РФ замучили мужчину и бросили тело в лесопосадке, – Офис генпрокурора 02

Автор: 

армия РФ (19047) пытки (832) Харьковщина (5577) Изюм (264) Офис Генпрокурора (2457)


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Кацапи - виродки , щоб ви всі здохли 😡
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11.10.2022 12:27 Ответить
Амнисти интернейшионал сейчас скажет, что это мы убили коллаборанта и трупу всего 3 недели, не все так однозначно, ничего нельзя выяснить и давайте не будет нагнетать, а создадим комиссию в ноябре следующей пятилетки.
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11.10.2022 12:31 Ответить
Любой террористический акт преследуют цель посеять страх, дабы навязать свою волю.

Мы уже не говорим, что с военной точки зрения обстрелы украинских городов и убийства мирных жителей бессмысленны. Это банальный терроризм.

Но и он лишен всякого смысла и разумного основания.

Украинский народ ничем больше не запугать. Они ежедневно последние 7 месяцев живут под такими обстрелами и с каждой новой ракетой их ненависть и воля к борьбе только растут.

Зеленского это тоже не остановит. Зеленского, который уже вообще официально отказался от любых переговоров с чекистом.

У Запада это вызывает только еще большое желание до конца поддерживать Украину.

Тогда зачем?

А зачем Чикатило убивал людей?

Ему непреодолимо это нравилось.

Так же и тут. Ему это маниакально нравится. Горе, смерти, куча трупов - он этим напитывается. И больше ничего.

Можно, конечно, рассуждать, что это всё месседжи для каких-то там внутренних проблем, для партии войны, для сплочения, для выравнивания рейтингов. Но и это всё побочно.

Единственно главный мотив - это получение удовольствия от безнаказанного убийства, как можно большего количества невинных людей.

Как в 1999 году он взорвал жилые дома и до сих пор не может остановиться.

Решение вопроса? Наверное, на фоне всех этих событий, мы не будем выглядеть настолько крамольными, если скажем, что серийных, массовых, обезумевших маньяков надо пристреливать. Убивать.

А не звать их на саммиты, не торговать с ними и не названивать по телефонам, выражая озабоченности.

Почему этого не происходит? Почему Россия до сих пор остаётся интегрерирована в западный мир, а государство ее легитимно в глазах остальных игроков?

Вопросы риторические. Даже больше нет желания искать на них ответы.

https://t.me/kolokol_21 КОЛОКОЛ XXI
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11.10.2022 12:34 Ответить
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11.10.2022 12:47 Ответить
москва-рф прийшла вбивати Українців... хтось очікував від них щось іншого?
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11.10.2022 12:43 Ответить
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11.10.2022 13:05 Ответить
галоші це вірна ознака літнього селянина. ну які такі військові таємніці він міг знати ?!
походу орки вбили діда лише за те що він їх побачив.
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11.10.2022 13:09 Ответить
Царство Небесне...

кацапам смерть!!!!!!
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11.10.2022 14:05 Ответить
 
 