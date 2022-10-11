Во время оккупации Изюмщины военные РФ замучили мужчину и бросили тело в лесопосадке, – Офис генпрокурора. ФОТО 18+
При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Офиса Генпрокурора.
Как отмечается, 10 октября правоохранители обнаружили в лесопосадке в с. Синичено Изюмского района тело мужчины. Его голова была полностью обмотана тканью, а руки связаны шнуром.
По предварительным данным следствия, мужчину убили и замучили российские военные во время оккупации населенного пункта. После этого они бросили тело убитого в лесопосадке.
Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Осмотр места происшествия проводили прокуроры и следователи полиции.
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Мы уже не говорим, что с военной точки зрения обстрелы украинских городов и убийства мирных жителей бессмысленны. Это банальный терроризм.
Но и он лишен всякого смысла и разумного основания.
Украинский народ ничем больше не запугать. Они ежедневно последние 7 месяцев живут под такими обстрелами и с каждой новой ракетой их ненависть и воля к борьбе только растут.
Зеленского это тоже не остановит. Зеленского, который уже вообще официально отказался от любых переговоров с чекистом.
У Запада это вызывает только еще большое желание до конца поддерживать Украину.
Тогда зачем?
А зачем Чикатило убивал людей?
Ему непреодолимо это нравилось.
Так же и тут. Ему это маниакально нравится. Горе, смерти, куча трупов - он этим напитывается. И больше ничего.
Можно, конечно, рассуждать, что это всё месседжи для каких-то там внутренних проблем, для партии войны, для сплочения, для выравнивания рейтингов. Но и это всё побочно.
Единственно главный мотив - это получение удовольствия от безнаказанного убийства, как можно большего количества невинных людей.
Как в 1999 году он взорвал жилые дома и до сих пор не может остановиться.
Решение вопроса? Наверное, на фоне всех этих событий, мы не будем выглядеть настолько крамольными, если скажем, что серийных, массовых, обезумевших маньяков надо пристреливать. Убивать.
А не звать их на саммиты, не торговать с ними и не названивать по телефонам, выражая озабоченности.
Почему этого не происходит? Почему Россия до сих пор остаётся интегрерирована в западный мир, а государство ее легитимно в глазах остальных игроков?
Вопросы риторические. Даже больше нет желания искать на них ответы.
https://t.me/kolokol_21 КОЛОКОЛ XXI
походу орки вбили діда лише за те що він їх побачив.
кацапам смерть!!!!!!