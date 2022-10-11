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Новости Война
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На ЗАЭС отключены все шесть блоков, сотрудников заставляют подписывать контракты с "Росатомом", - ГУР МО

заес

Оккупанты продолжают держать все шесть блоков Запорожской атомной электростанции в "холодном состоянии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

В настоящее время питание станции, в том числе систем безопасности, осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская". Сегодня в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство ЗАТЕС.

Также удалось сохранить поставки электроэнергии в город Энергодар. Но ВРП 150/330 кВ остается без напряжения.

"Вместе с тем, представители России и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции. Перемещение вспомогательных подразделений по территории ЗАЭС существенно ограничено. К части персонала и их семей оккупанты применяют так называемые "фильтрационные мероприятия". От работников требуют официального оформления российских паспортов и подписания контрактов с "росатомом", - отметили в Главном управлении разведки.

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АЭС (542) разведка (4169) Запорожская область (3046) Запорожская АЭС (701)


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Топ комментарии
+3
дії та методи загарбницької московської орди не змінилися протягом століть її похабної «історії»..
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11.10.2022 12:38
+3
а шо ті наблюдатєлі з МАГАТЕ кажуть? всьо нормально, бабло закинули?
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11.10.2022 12:39
+3
Зато ми ж гуманісти, не стріляємо у відповідь, поїмо чаєм, годуємо як свиней.
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11.10.2022 12:43
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Правила форума Совет форумчан
Ім ума не вставиш -- тільки ЗСУ .
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11.10.2022 12:38 Ответить
дії та методи загарбницької московської орди не змінилися протягом століть її похабної «історії»..
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11.10.2022 12:38 Ответить
а шо ті наблюдатєлі з МАГАТЕ кажуть? всьо нормально, бабло закинули?
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11.10.2022 12:39 Ответить
Наступ або диверсії. Можна знищувати все що рухається в районі станції разом з тими хто отримав свинособачі паспорти.
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11.10.2022 12:39 Ответить
Видно, що ви справжній патріот, навіть під страхом смерті ваших рідних ви не підписали б контракт з кацапами! хрін з ними, з рідними.
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11.10.2022 13:11 Ответить
Скільки місяців станція в окупації? От Вам і відповідь...
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11.10.2022 13:15 Ответить
треба було виїхати всім, і тоді прийде пиз..а всьому, що знаходиться нижче по течії Дніпра, а якщо бабахне - то пиз..а і тому що вище по течії. ви не патріот, ви ..іот(додумайте самі перші літери).
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11.10.2022 13:19 Ответить
Криму теж? В ********** спеців вистачає.
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11.10.2022 13:41 Ответить
і Криму, і всім країнам чорноморського басейну, і середземноморського також.
Як ти це собі уявляєш? наші 11000 працівників з родинами в одну мить виїжджають, а їх місця займають кацапські специ? Вірно? Ти мабуть дуже далекий від промисловості, і від енергетики. Або офісний планктон, або місцевий дурачок, або депутат.
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11.10.2022 13:52 Ответить
Вы что рашисты, как можно с бандеровцами контракты подписывать, ани же вам все станции повзрывают. Или шо такое, нестрашно?, потому, что знаете, что вы есть террористы.
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11.10.2022 12:40 Ответить
От проблема, а мы им сразу повестки и в армию, а позади погранотряд, а семья в заложниках, а шаг вправо-влево считается как побег и 10+ лет лагерей
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11.10.2022 14:05 Ответить
Зато ми ж гуманісти, не стріляємо у відповідь, поїмо чаєм, годуємо як свиней.
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11.10.2022 12:43 Ответить
На убои .
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11.10.2022 12:46 Ответить
Та шось ні. Враховуючи життя середньостатистичного орка в його усть-***********, попасти до ЗСУ в полон - це десь майже як в санаторій. Ще й нові важдливі знання отримують, типу - для чого у електрочайника підставка, шо то за біла керамічна хрінь в сортирі, і нащо митися.
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11.10.2022 12:49 Ответить
Робітників АЕС поставили у безвихідь: або підписуй заяву на перехід до Росенергоатому, або - звільнення. Для чоловіків звільнення означає миттєву примусову мобілізацію до окупаційної армії з дуже ймовірним фіналом - стати "вантажем 200". І що робити цим чоловікам?
Вважаю, що найголовніше - це забезпечення БЕЗПЕЧНОЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (утримання безпечного стану) АЕС. Якщо звільнять людей, то хто буде робити? З росії не завезуть, бо там зайвих фахівців у такій кількості (на шість енергоблоків) немає, та й АЕС це не макаронна фабрика, будь кого не поставиш.
Крім того, під час визволення окупованої території можливі будь-які ситуації - обстріли, знеструмлення, пожежа. Якщо на той час на АЕС будуть відсутні фахівці, то наслідки будуть непербачувані. Кинути АЕС напризволяще неприпустимо!
Тому, на мою думку, щоби уникнути ситуації з втратою контролю за ядерним об'єктом, слід дозволити, як виняток, ЛІЦЕНЗОВАНОМУ персоналу Запорізької АЕС підписувати контракти з Росенергоатомом.
Після деокупації розберемось who is who.
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11.10.2022 13:13 Ответить
Их там никто не держит в заложниках на станции, домой они ходят.
Выключили станцию на аз-5 и уехали из оккупированной территории.
Нет, они трусятся за рабочее место, лучше жизнью рисковать наверно, чем лишиться посады.
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11.10.2022 13:19 Ответить
 
 