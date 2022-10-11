На ЗАЭС отключены все шесть блоков, сотрудников заставляют подписывать контракты с "Росатомом", - ГУР МО
Оккупанты продолжают держать все шесть блоков Запорожской атомной электростанции в "холодном состоянии".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.
В настоящее время питание станции, в том числе систем безопасности, осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская". Сегодня в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство ЗАТЕС.
Также удалось сохранить поставки электроэнергии в город Энергодар. Но ВРП 150/330 кВ остается без напряжения.
"Вместе с тем, представители России и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции. Перемещение вспомогательных подразделений по территории ЗАЭС существенно ограничено. К части персонала и их семей оккупанты применяют так называемые "фильтрационные мероприятия". От работников требуют официального оформления российских паспортов и подписания контрактов с "росатомом", - отметили в Главном управлении разведки.
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Як ти це собі уявляєш? наші 11000 працівників з родинами в одну мить виїжджають, а їх місця займають кацапські специ? Вірно? Ти мабуть дуже далекий від промисловості, і від енергетики. Або офісний планктон, або місцевий дурачок, або депутат.
Вважаю, що найголовніше - це забезпечення БЕЗПЕЧНОЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (утримання безпечного стану) АЕС. Якщо звільнять людей, то хто буде робити? З росії не завезуть, бо там зайвих фахівців у такій кількості (на шість енергоблоків) немає, та й АЕС це не макаронна фабрика, будь кого не поставиш.
Крім того, під час визволення окупованої території можливі будь-які ситуації - обстріли, знеструмлення, пожежа. Якщо на той час на АЕС будуть відсутні фахівці, то наслідки будуть непербачувані. Кинути АЕС напризволяще неприпустимо!
Тому, на мою думку, щоби уникнути ситуації з втратою контролю за ядерним об'єктом, слід дозволити, як виняток, ЛІЦЕНЗОВАНОМУ персоналу Запорізької АЕС підписувати контракти з Росенергоатомом.
Після деокупації розберемось who is who.
Выключили станцию на аз-5 и уехали из оккупированной территории.
Нет, они трусятся за рабочее место, лучше жизнью рисковать наверно, чем лишиться посады.