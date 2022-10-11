На ЗАЭС отключены все шесть блоков, сотрудников заставляют подписывать контракты с "Росатомом", - ГУР МО

Оккупанты продолжают держать все шесть блоков Запорожской атомной электростанции в "холодном состоянии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

В настоящее время питание станции, в том числе систем безопасности, осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская". Сегодня в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство ЗАТЕС.

Также удалось сохранить поставки электроэнергии в город Энергодар. Но ВРП 150/330 кВ остается без напряжения.

"Вместе с тем, представители России и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции. Перемещение вспомогательных подразделений по территории ЗАЭС существенно ограничено. К части персонала и их семей оккупанты применяют так называемые "фильтрационные мероприятия". От работников требуют официального оформления российских паспортов и подписания контрактов с "росатомом", - отметили в Главном управлении разведки.

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