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Новости Война
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Раздаются взрывы на аэродроме Мелитополя, там оккупанты развернули военную базу, - мэр Федоров

мелітополь

Во временно оккупированном Мелитополе раздаются взрывы на аэродроме.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы на аэродроме Мелитополя, где оккупанты раз развернули военную базу. Оккупанты засуетились и сразу пишут о каких-то там "учениях".

Однако жители уже научились различать глухие звуки их жалких "учений" против громких взрывов ликвидации их военных баз.

Собираем подробную информацию", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громкие взрывы раздаются в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров

Автор: 

взрыв (6726) Мелитополь (613) Федоров Иван (464)


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Топ комментарии
+15
Здохніть тварюки!
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11.10.2022 12:49
+13
🤣🤣🤣
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11.10.2022 12:54
+12
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11.10.2022 12:52
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Здохніть тварюки!
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11.10.2022 12:49 Ответить
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11.10.2022 12:52 Ответить
🤣🤣🤣
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11.10.2022 12:54 Ответить
https://cyrillitsa.ru/past/168949-moskva-provalitsya-pod-zemlyu-o-chem-ross.html https://cyrillitsa.ru/past/168949-moskva-provalitsya-pod-zemlyu-o-chem-ross.html

Похоже Москве действительно кранты в будущем.
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11.10.2022 13:03 Ответить
Туда ей и дорога.
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11.10.2022 13:52 Ответить
Провал грозит и Питер, только там вроде как смесь провала с затопление будет.Одна Святая сказала что там море будет
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12.10.2022 00:34 Ответить
не постіть дурниць, але я усіма кінцівками за претворення мордору на первісні болота)
грибочки, ягоди...
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11.10.2022 14:01 Ответить
Якраз з Москви і Пітера все й почнеться мабуть.
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12.10.2022 00:38 Ответить
Палай русня!!!! Кацапстан ще б запалав, мало там пожеж та біди.
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11.10.2022 12:54 Ответить
"Я з закритими очима знайду де мій двір.."
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11.10.2022 13:05 Ответить
Святе Бавовнятко мабуть залетіло..,а може й святий Гаймарсик розвідку боєм перевіря...
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11.10.2022 13:19 Ответить
 
 