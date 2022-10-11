Раздаются взрывы на аэродроме Мелитополя, там оккупанты развернули военную базу, - мэр Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе раздаются взрывы на аэродроме.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы на аэродроме Мелитополя, где оккупанты раз развернули военную базу. Оккупанты засуетились и сразу пишут о каких-то там "учениях".

Однако жители уже научились различать глухие звуки их жалких "учений" против громких взрывов ликвидации их военных баз.

Собираем подробную информацию", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громкие взрывы раздаются в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров