Раздаются взрывы на аэродроме Мелитополя, там оккупанты развернули военную базу, - мэр Федоров
Во временно оккупированном Мелитополе раздаются взрывы на аэродроме.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы на аэродроме Мелитополя, где оккупанты раз развернули военную базу. Оккупанты засуетились и сразу пишут о каких-то там "учениях".
Однако жители уже научились различать глухие звуки их жалких "учений" против громких взрывов ликвидации их военных баз.
Собираем подробную информацию", - говорится в сообщении.
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