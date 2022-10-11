СБУ разоблачила соратника Кивы на корректировке ракетных ударов по Днепру: "охотился" за расположением украинской ПВО. ФОТОрепортаж
Задержанным оказался представитель ближайшего окружения бывшего народного депутата Ильи Кивы, который сейчас скрывается за границей от правосудия за преступления против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Службы безопасности Украины.
Как отметили в ведомстве, вражеский агент остался в Днепре после начала полномасштабного вторжения РФ для проведения подрывной деятельности в пользу оккупантов.
В первую очередь, злоумышленник пытался выявить и передать агрессору геолокацию украинских подразделений противовоздушной обороны.
По данным контрразведки СБУ, предателем является местный бизнесмен в сфере IT, познакомившийся в 2014 году с Кивой. Впоследствии, по предложению нардепа-предателя, предприниматель возглавил одно из городских общественных объединений, подконтрольное руководству запрещенной партии ОПЗЖ.
Он собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений ВСУ, а также передавал захватчикам координаты объектов критической инфраструктуры.
В своих "отчетах" он обнародовал фото и видеоматериалы, которые получал во время скрытого наблюдения за объектами. К каждому из них добавлял текстовые сообщения с подробным описанием прилегающей территории и уточняющими характеристиками.
Полученные сведения агрессор использовал для осуществления ракетных ударов по городу и планирования диверсий.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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На балкон виходить Ківа, лисий ******** у ватніку, футболці СССР і шапці-ушанці. З кишені ватніка він дістає полинялу блідо-червону ганчірку з написом "Передовику оленеводства. Вымпел переходящий", а також серпом і молотом. Ківа вішає вимпела на ручку холодильника і натискає кнопку магнітофона.
Починає грати "Союз нєрушімий..." Ківа стає по стойкє смірно і робить піонерський салют, приклавши руку до дегенеративного лоба. У такій дебільній позі він під звуки гімна прєданно дивиться на серп і молот, а вільною від салюта рукою зосереджено, по-воєнному дрочить.
Мерзко - это вот эти ваши охи и ахи по Гумилеву
Маю надію що вже розстріляли.
Чи призначили радником ярмака у офіс ?
"Коригувати" ракетні обстріли неможливо, тільки артилерійські.
Замахали зі своїми "коригувальниками".
Якщо СБУ професіонали, то нехай замість "коригувальник" кажуть "навідник".
- він не навідник, СБУ імітують бурхливу роботу.
- СБУ не професіонали.
А коли ворог побачив результати, що його обманюють - от тоді зрадника і взяли.
І так, стосовно німецького нацизму... Порівняти рашизм і націонал-соціалізм - це приблизно як Лада Фекаліна проти Porsche 928. В основі рашизму не НС, а звичайний фашизм, причому в його максимально вульгарній формі (немов із совкового "Политического словаря"), ще й доведений до гротескних проявів. Це жодного разу не корпоративна держава Муссоліні, і не режим генерала Франко. Це, *****, синьор Помідор під важкою наркотою.