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Заявления Лукашенко о готовящемся нападении на Беларусь напоминают крик о помощи, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис не придает большого значения заявлениям Александра Лукашенко о том, что Украина, Литва и Польша якобы готовят белорусских "радикалов" к мнимым "террористическим актам" в Беларуси.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

"Все эти разговоры мне больше напоминают крик о помощи. Согласно имеющейся у нас информации, экономика Беларуси в упадке, она рухнула из-за санкций и изоляции", - сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что пока нет оснований говорить о действиях Беларуси, представляющих угрозу для Литвы.

"Факты, которыми мы располагаем как из открытых источников, так и из наших служб, пока не позволяют нам увидеть какие-либо действия, которые были бы направлены против Литвы или каким-либо образом изменили бы нашу ситуацию с безопасностью. По правде говоря, скорее наоборот. Технику из Беларуси вывозят, похоже, что она будет использоваться против Украины. Скорее всего – на фронте. России не хватает собственного вооружения, и она мобилизует все, что может", - сказал он.

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Ландсбергис отметил, что война в Украине неудачно разворачивается для России и тянет в яму и Беларусь.

"Политически у Лукашенко нет даже похожей легитимности, как у России. Путин рад поддержке войны, а в Беларуси этого нет", - сказал он.

Однако, по словам министра, такими заявлениями Лукашенко пытается привлечь внимание и создать для украинцев дополнительные проблемы.

"Пожалуй, единственное, на что он надеется - это создать таким образом дополнительные проблемы для украинцев, заставив их сохранять силы в северной части Украины", - сказал Ландсбергис.

Автор: 

Беларусь (7886) Литва (2444) Лукашенко (3611) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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11.10.2022 14:32 Ответить
Совершенно не важны кукареки бульбюфюрера, главное Вежливые санкции сохранять и контролировать их соблюдение
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11.10.2022 14:33 Ответить
Там курка Тихановська вилізла на світ божий,закликає Україну якийсь альянс з драниками робити і їхній "опір" підтримувати 😮.Хоче,щоб Зеля з нею "дипломатичні відносини" встановив .
Полізло лайно з ополонки.Гнати картопляних "опозиціонерів" треба ще на підході,бо ті тихушники нам не друзі
https://www.obozrevatel.com/ukr/belarus/bilorusi-ne-lukashenko-tihanovska-zaproponuvala-zelenskomu-vstanoviti-dipvidnosini-z-uryadom-u-vignanni.htm Тихановська запропонувала Києву "створити альянс із демократичною Білоруссю, боротися разом і підтримувати білоруський опір". Вона висловила впевненість у тому, що РФ зазнає поразки, а Україна відновить свою територіальну цілісність та захистить незалежність. "Весь цей час білоруси будуть з народом України", - запевнила Тихановська.

Бачимо ми,як бульбаші з народом України по ракетах,що летять з картопляного поля.Хитрозроблені тихушники,такі ж,як їхній підгорілий головний дерун лука
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11.10.2022 14:43 Ответить
Ловите вора-- вор кричит.
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11.10.2022 14:44 Ответить
Та ладно)) Зате тепер зрозуміло, що бульбафюрер читає Цензор, особливо коментарі... тільки тут можна прийти до таких висновків бульбафюреру)))
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11.10.2022 15:01 Ответить
То Коля молодой и прогресивный умеет интернетом пользоваться ))) папке потом расказывает что к чему ))) а вот у ***** кабаева только инстаграмом умеет, а там только красивые картинки )))
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11.10.2022 15:09 Ответить
Якщо серйозно, треба щоб Прибалтика відкрила транзит на Захід біженцям від мобілізації путіна, особливо висококлавіфікованим. Тримати їх в Східній Європі чи Прибалтиці небезпечно - невідомо, що в голові. Це буде подарунок Шольцу… а то якось не зручно - Україні танки минулого століття, а йому нічого з цієї війни, хоч рабсилу отримає)
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11.10.2022 15:22 Ответить
Гнилий картопляник здатний тільки чвакати коли на нього наступлять!
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11.10.2022 15:45 Ответить
Задля безпеки Білорусі треба ввести миротворчий контингент НАТО на її територію.
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11.10.2022 18:26 Ответить
 
 