Заявления Лукашенко о готовящемся нападении на Беларусь напоминают крик о помощи, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис не придает большого значения заявлениям Александра Лукашенко о том, что Украина, Литва и Польша якобы готовят белорусских "радикалов" к мнимым "террористическим актам" в Беларуси.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.
"Все эти разговоры мне больше напоминают крик о помощи. Согласно имеющейся у нас информации, экономика Беларуси в упадке, она рухнула из-за санкций и изоляции", - сказал Ландсбергис.
Он подчеркнул, что пока нет оснований говорить о действиях Беларуси, представляющих угрозу для Литвы.
"Факты, которыми мы располагаем как из открытых источников, так и из наших служб, пока не позволяют нам увидеть какие-либо действия, которые были бы направлены против Литвы или каким-либо образом изменили бы нашу ситуацию с безопасностью. По правде говоря, скорее наоборот. Технику из Беларуси вывозят, похоже, что она будет использоваться против Украины. Скорее всего – на фронте. России не хватает собственного вооружения, и она мобилизует все, что может", - сказал он.
Ландсбергис отметил, что война в Украине неудачно разворачивается для России и тянет в яму и Беларусь.
"Политически у Лукашенко нет даже похожей легитимности, как у России. Путин рад поддержке войны, а в Беларуси этого нет", - сказал он.
Однако, по словам министра, такими заявлениями Лукашенко пытается привлечь внимание и создать для украинцев дополнительные проблемы.
"Пожалуй, единственное, на что он надеется - это создать таким образом дополнительные проблемы для украинцев, заставив их сохранять силы в северной части Украины", - сказал Ландсбергис.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Полізло лайно з ополонки.Гнати картопляних "опозиціонерів" треба ще на підході,бо ті тихушники нам не друзі
https://www.obozrevatel.com/ukr/belarus/bilorusi-ne-lukashenko-tihanovska-zaproponuvala-zelenskomu-vstanoviti-dipvidnosini-z-uryadom-u-vignanni.htm Тихановська запропонувала Києву "створити альянс із демократичною Білоруссю, боротися разом і підтримувати білоруський опір". Вона висловила впевненість у тому, що РФ зазнає поразки, а Україна відновить свою територіальну цілісність та захистить незалежність. "Весь цей час білоруси будуть з народом України", - запевнила Тихановська.
Бачимо ми,як бульбаші з народом України по ракетах,що летять з картопляного поля.Хитрозроблені тихушники,такі ж,як їхній підгорілий головний дерун лука