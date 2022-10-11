Заявления Лукашенко о готовящемся нападении на Беларусь напоминают крик о помощи, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис не придает большого значения заявлениям Александра Лукашенко о том, что Украина, Литва и Польша якобы готовят белорусских "радикалов" к мнимым "террористическим актам" в Беларуси.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

"Все эти разговоры мне больше напоминают крик о помощи. Согласно имеющейся у нас информации, экономика Беларуси в упадке, она рухнула из-за санкций и изоляции", - сказал Ландсбергис.



Он подчеркнул, что пока нет оснований говорить о действиях Беларуси, представляющих угрозу для Литвы.

"Факты, которыми мы располагаем как из открытых источников, так и из наших служб, пока не позволяют нам увидеть какие-либо действия, которые были бы направлены против Литвы или каким-либо образом изменили бы нашу ситуацию с безопасностью. По правде говоря, скорее наоборот. Технику из Беларуси вывозят, похоже, что она будет использоваться против Украины. Скорее всего – на фронте. России не хватает собственного вооружения, и она мобилизует все, что может", - сказал он.

Читайте также: Беларусь проводит проверку вооруженных сил

Ландсбергис отметил, что война в Украине неудачно разворачивается для России и тянет в яму и Беларусь.

"Политически у Лукашенко нет даже похожей легитимности, как у России. Путин рад поддержке войны, а в Беларуси этого нет", - сказал он.

Однако, по словам министра, такими заявлениями Лукашенко пытается привлечь внимание и создать для украинцев дополнительные проблемы.

"Пожалуй, единственное, на что он надеется - это создать таким образом дополнительные проблемы для украинцев, заставив их сохранять силы в северной части Украины", - сказал Ландсбергис.