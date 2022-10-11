Двум жителям Донецкой области заочно сообщено о подозрении в сотрудничестве с оккупантами. ФОТО

Заочно подозреваются псевдоначальница "Володарского районного управления юстиции ДНР" и директор "Мариупольского водоканала".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении двум гражданам в добровольном занятии гражданином Украины должностей, связанных с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, а также в ведении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством- агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора, то есть в коллаборационной деятельности (ч. ч. 4, 5 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, в марте 2022 года жительница Мариупольского района добровольно перешла на сторону врага и согласилась занять должность так называемой начальницы "Володарского районного управления юстиции министерства юстиции днр". Злоумышленница организовывает работу незаконного органа, осуществляет оформление прав на недвижимое имущество, выдает от имени квазиреспублики удостоверения, выписки, разрешения и справки.

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Второй подозреваемый - житель Мариуполя, находясь в захваченном оккупантами городе, начал работать на них и занял незаконную должность "директора филиала "Мариупольского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства" так называемого государственного унитарного предприятия "ДНР" "Вода Донбассу". Правонарушитель управляет предприятием, организовывает работу и взаимодействие его структурных подразделений.

Досудебные расследования осуществляются СО 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

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