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Министр финансов США Еллен призывает ускорить и увеличить помощь Украине, - СМИ
Министр финансов США Джанет Йеллен призывает партнеров "ускорить и увеличить масштабы экономической помощи Украине". Будущую экономическую помощь она планирует обсудить во время встречи с коллегами по G7 и G20 на этой неделе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters
Еллен встретится с коллегами из Большой семерки богатых стран в среду и Большой двадцатки крупнейших экономик, в которую входит Россия, в четверг во время ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Она также встретится с министром финансов Украины Сергеем Марченко во вторник и примет участие в министерском круглом столе о поддержке Украины, организованном Всемирным банком в среду.
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показать весь комментарий11.10.2022 15:38
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А то поки ви почнете, в Україні цілою залишиться тільки чорнобильська зона...
розовая мечта любого руководителя
а эти ведут себя как кот, когда себе яйца вылизывает
"не мешай, я занят, не видишь?"
А эффективная военная помощь - западные истребители, западные танки, ракеты ATACMS с согласием ударять по любым объектам на территории паРаши, кроме мест скопления гражданских (жилые дома, магазины - ну мы ж не звери, как кацапы, да и Запад не поймёт).