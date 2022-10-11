Министр финансов США Еллен призывает ускорить и увеличить помощь Украине, - СМИ

Министр финансов США Джанет Йеллен призывает партнеров "ускорить и увеличить масштабы экономической помощи Украине". Будущую экономическую помощь она планирует обсудить во время встречи с коллегами по G7 и G20 на этой неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters

Еллен встретится с коллегами из Большой семерки богатых стран в среду и Большой двадцатки крупнейших экономик, в которую входит Россия, в четверг во время ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Она также встретится с министром финансов Украины Сергеем Марченко во вторник и примет участие в министерском круглом столе о поддержке Украины, организованном Всемирным банком в среду.

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