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Новости Помощь Украине
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Министр финансов США Еллен призывает ускорить и увеличить помощь Украине, - СМИ

єллен

Министр финансов США Джанет Йеллен призывает партнеров "ускорить и увеличить масштабы экономической помощи Украине". Будущую экономическую помощь она планирует обсудить во время встречи с коллегами по G7 и G20 на этой неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters

Еллен встретится с коллегами из Большой семерки богатых стран в среду и Большой двадцатки крупнейших экономик, в которую входит Россия, в четверг во время ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Она также встретится с министром финансов Украины Сергеем Марченко во вторник и примет участие в министерском круглом столе о поддержке Украины, организованном Всемирным банком в среду.

Читайте также: Германия направит в Украину пакет помощи с зимней военной формой на 11 миллионов евро, - Spiegel

Автор: 

помощь (7760) США (26401) Украина (44914)


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Топ комментарии
+11
але нашим не можно грішми давати..або зброєю, або наглядача за використанням грошей
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11.10.2022 15:38
+10
Повністю підтримую міністра ...
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11.10.2022 15:34
+8
То вже досить закликати, починайте бляха шось робити))
А то поки ви почнете, в Україні цілою залишиться тільки чорнобильська зона...
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11.10.2022 15:37
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Повністю підтримую міністра ...
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11.10.2022 15:34 Ответить
але нашим не можно грішми давати..або зброєю, або наглядача за використанням грошей
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11.10.2022 15:38 Ответить
У нас вже є наглядач за використанням грошей - Коломойський
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11.10.2022 15:39 Ответить
Так вашему и не предлагают.
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11.10.2022 15:41 Ответить
так то не я у Франції)
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11.10.2022 15:44 Ответить
Вашим ? Так. А Україні зараз потрібні і гроші , і зброя.
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11.10.2022 15:50 Ответить
керівництву країни - воно й Ваше теж
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11.10.2022 15:54 Ответить
Міністриню, міністерку, міністрессу...???
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11.10.2022 15:38 Ответить
А какая разница))
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11.10.2022 16:45 Ответить
Дешевле помогать оружием чем деньгами на восстановление, министр что-то знает
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11.10.2022 15:36 Ответить
То вже досить закликати, починайте бляха шось робити))
А то поки ви почнете, в Україні цілою залишиться тільки чорнобильська зона...
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11.10.2022 15:37 Ответить
нехай я знову за своэ.але впевнений-просто розмiстити демонстративно в Украiнi ядерну зброю(хоча б,ту кiлькiсть котра була у 1994 роцi),то проблема вирiшилась би мiттево!
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11.10.2022 15:56 Ответить
Можна і простіше - просто терміново прийняти в нато.
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11.10.2022 16:58 Ответить
ребзя, к вам пришел бухгалтер и говорит: ЕСТЬ БАБКИ, СРОЧНО ТРАТИМ!

розовая мечта любого руководителя
а эти ведут себя как кот, когда себе яйца вылизывает
"не мешай, я занят, не видишь?"
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11.10.2022 15:50 Ответить
Экономическая помощь без эффективной военной - деньги на ветер.
А эффективная военная помощь - западные истребители, западные танки, ракеты ATACMS с согласием ударять по любым объектам на территории паРаши, кроме мест скопления гражданских (жилые дома, магазины - ну мы ж не звери, как кацапы, да и Запад не поймёт).
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11.10.2022 16:47 Ответить
 
 