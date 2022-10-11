В МИД ответили Лаврову: "Режим Путина потерял свой шанс на переговоры"
В МИД Украины прокомментировали слова министра иностранных дел Лаврова о возможности переговоров Украины и России.
Об этом в Facebook заявил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Интервью Лаврова на "Россия 1" демонстрирует беспомощность российской дипломатии. Став нерукопожатным за рубежом, главе МИД РФ не осталось ничего, кроме как отрабатывать роль пропагандиста для внутреннего потребителя. Из всего сказанного в интервью на реагирование заслуживают лишь очередные выпады в адрес президента Украины. Как ни пытается российская верхушка, а сломать волю украинского лидера не может. Бесится от своей слабости, поэтому и распространяет чепуху об "указаниях" из Вашингтона и Лондона.
Режим Путина упустил свой шанс на переговоры. С террористами переговоры не ведутся. Это всеобщая мировая практика. Как уже отмечал Владимир Зеленский, Украина будет вести переговоры с Россией, когда будет другой российский президент, а также очевидно - другой инистр иностранных дел. А Лаврова ждет впереди еще много интервью - в Гааге, Буче, Мариуполе или в другом городе, который будет определено как место проведения трибунала над российскими военными преступниками", - отметил Николенко.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Зеленский может передумать и начать вести переговоры с Россией.
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И эта старая кляча должна знать, что она не сдохнет своей смертью, а её удавят на живодёрне.
з розряду розмов про нирки на деревах і борошна совісті))
розмовляти наша краіна , яку ви цілодобово закидаєте ракетами !
Отож ідіть на ...... й і не дратуйте нас своїми переговорами , бо ви нас
страшенно розлютили 😠
любые и каждые переговоры вызывали резкое обострение на фронте - чтобы запугать и склонить к условиям русни !!!!
8 лет было мало чтобы понять это???? 8 месяцев полномасштабной мало чтоб запомнить это????
только русня просит тишины - жди ада !!!!!
Валентина Матвиненко предложила переговоры
(читай, через нее - на самом деле путин)
Ее предложение было отвергнуто.
Начались бомбардировки на уничтожение инфраструктуры Украины
"...Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила делегации Украины «прямо сегодня» сесть за стол переговоров, https://www.interfax.ru/world/866612 передает «Интерфакс». Матвиенко в Индонезии участвует в саммите спикеров парламентов стран G20. Украина не входит в «двадцатку», но https://www.g20.org/meet-chairman-of-ukraine-parliament-puan-pushes-for-peace-between-ukraine-and-russia/ приглашена к участию в саммите.
«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской «двадцатки» сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», - заявила Матвиенко в изложении «Интерфакса». По словам председателя Совета Федерации, Россия выступает за переговоры и диалог, за «мирное политическое решение этого кризиса». Россия и Украина почти достигли договоренностей в конце марта в Стамбуле, но в итоге Украина от них отказалась, поскольку находится «под внешним управлением», добавила Матвиенко..."
Побежала мышка-мать,
Тетю лошадь в няньки звать:
- Приходи к нам, тетя лошадь,
Hашу детку покачать.
- И-го-го! - поет лошадка.-
Спи, мышонок, сладко-сладко,
Повернись на правый бок,
Дам овса тебе мешок!
Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
- Hет, твой голос нехорош.
Очень страшно ты поешь!
-ми вас всєх дєнафіцируєм....
**** їбана коняка, здохнеш як шакал, а не як кінь, коні благородні тварини, а ти шакал смердючий
Як не намагається російська верхівка, а зламати волю українського лідера не може. Біситься від своєї слабкості, тому і поширює нісенітниці про "вказівки" із Вашингтона та Лондона. Джерело:
Ілон Маск сказав Бреммеру, що ***** «готовий до переговорів» (про капітуляцію України), але з попередніми умовами:
- анексований Крим залишиться в складі касапстану;
- Україна визнає анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей (в яких межах? - не сказав) - тобто, визнати лаптєстанськими ще й ці території;
- Україна буде "нейтральною" (тобто, забути про НАТО).
За словами Бреммера, Маск стверджує, що ***** сказав йому, цих умов він доб'ється, «попри все». Він також згадав можливий ядерний удар у разі вторгнення України до анексованого Криму. Маск сказав Бреммеру, що "потрібно зробити все, щоб уникнути такого результату".
Нам своє робить -/дубасити кацапню і гнати з Украіни 😠
Послати стару клячу до пекла , 100% можна 🙂
У каждого есть план, пока не получит в ****!