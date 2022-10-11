РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10453 посетителя онлайн
Новости Война
17 308 53

В МИД ответили Лаврову: "Режим Путина потерял свой шанс на переговоры"

лавров

В МИД Украины прокомментировали слова министра иностранных дел Лаврова о возможности переговоров Украины и России.

Об этом в Facebook заявил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Интервью Лаврова на "Россия 1" демонстрирует беспомощность российской дипломатии. Став нерукопожатным за рубежом, главе МИД РФ не осталось ничего, кроме как отрабатывать роль пропагандиста для внутреннего потребителя. Из всего сказанного в интервью на реагирование заслуживают лишь очередные выпады в адрес президента Украины. Как ни пытается российская верхушка, а сломать волю украинского лидера не может. Бесится от своей слабости, поэтому и распространяет чепуху об "указаниях" из Вашингтона и Лондона.

Режим Путина упустил свой шанс на переговоры. С террористами переговоры не ведутся. Это всеобщая мировая практика. Как уже отмечал Владимир Зеленский, Украина будет вести переговоры с Россией, когда будет другой российский президент, а также очевидно - другой инистр иностранных дел. А Лаврова ждет впереди еще много интервью - в Гааге, Буче, Мариуполе или в другом городе, который будет определено как место проведения трибунала над российскими военными преступниками", - отметил Николенко.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Зеленский может передумать и начать вести переговоры с Россией.

Читайте также: "Самый защищенный в мире": российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в "невозможности" удара по Крымскому мосту. Скирншоты

Автор: 

Лавров (2290) путин (31211) россия (95361) Николенко Олег (301) переговоры с Россией (940)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
пізно, кобила, бруньки відвалилися
показать весь комментарий
11.10.2022 18:08
+25
показать весь комментарий
11.10.2022 18:13
+23
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? (с)
показать весь комментарий
11.10.2022 18:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачем обижать старую лошадь? Ей уже немного осталось.
показать весь комментарий
11.10.2022 18:08 Ответить
Никаких переговоров с кровавыми свинособаками Только ультиматум и суд для *****
показать весь комментарий
11.10.2022 18:34 Ответить
"Режим Путина потерял свой шанс на переговоры." Отлично сказано! Лучше и не скажешь! )
показать весь комментарий
11.10.2022 20:14 Ответить
95квартал мокнул российскую дипломатию. Какой позор...
показать весь комментарий
11.10.2022 18:43 Ответить
А ответ то хорош.
И эта старая кляча должна знать, что она не сдохнет своей смертью, а её удавят на живодёрне.
показать весь комментарий
11.10.2022 19:07 Ответить
Mыло "Лавровское", могет быть?
показать весь комментарий
11.10.2022 19:37 Ответить
Мука "Лавровская", нюхатєльная. )))

показать весь комментарий
11.10.2022 20:30 Ответить
Дегтярное. Казённое. Впрочем если из старого мерина сварят мыло, может и "Лавровское" назвать.
показать весь комментарий
11.10.2022 21:22 Ответить
пізно, кобила, бруньки відвалилися
показать весь комментарий
11.10.2022 18:08 Ответить
Бездоганне володіння Google translate!
показать весь комментарий
11.10.2022 18:52 Ответить
це не баг, це фіча
з розряду розмов про нирки на деревах і борошна совісті))
показать весь комментарий
11.10.2022 18:59 Ответить
Тоді вибачаюся, старий я став, за прогресивною молоддю не вженуся
показать весь комментарий
11.10.2022 19:08 Ответить
Azirivish Ukrainian
показать весь комментарий
11.10.2022 19:22 Ответить
Так, настоянку на втечах смородини і кольорах календули пити вже пізно
показать весь комментарий
11.10.2022 19:48 Ответить
втечі смородини - наше все!
показать весь комментарий
11.10.2022 19:49 Ответить
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? (с)
показать весь комментарий
11.10.2022 18:10 Ответить
Эту пристрелить будет слишком просто, разве что вместе с его ожеребьем.
показать весь комментарий
11.10.2022 18:14 Ответить
он и его отродье должно страдать долго и умереть медленной мучительной смертью
показать весь комментарий
11.10.2022 18:22 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2022 18:13 Ответить
Монстр 😳
показать весь комментарий
11.10.2022 18:15 Ответить
Лавров - конякін , ви терористи і відверті вбивці , то про що з вами має
розмовляти наша краіна , яку ви цілодобово закидаєте ракетами !

Отож ідіть на ...... й і не дратуйте нас своїми переговорами , бо ви нас
страшенно розлютили 😠
показать весь комментарий
11.10.2022 18:14 Ответить
"Для лошадей она специально не определялась, но если исходить из «человеческой» цифры, то животное весом 500 кг погибнет от 0,4 г яда."
показать весь комментарий
11.10.2022 18:14 Ответить
если рашка заговорила о переговорах - значит готовит какую-то уйню!!!!
любые и каждые переговоры вызывали резкое обострение на фронте - чтобы запугать и склонить к условиям русни !!!!
8 лет было мало чтобы понять это???? 8 месяцев полномасштабной мало чтоб запомнить это????
только русня просит тишины - жди ада !!!!!
показать весь комментарий
11.10.2022 18:16 Ответить
Сегодня и вчера и происходила эта муйня, чтобы склонить к пораженческим переговорам. Вот такая у них добрая воля к мирным переговорам.
показать весь комментарий
11.10.2022 18:23 Ответить
и сегодня и вчера (только обострение) и позавчера и поза поза вчера (Запорожье по жилым домам) и обстрелы ЗАЭС.. террор...не имеет временных рамок у русни...
показать весь комментарий
11.10.2022 18:27 Ответить
Но добавить дерьма на вентилятор всегда готовы.
показать весь комментарий
11.10.2022 18:29 Ответить
о да! про это они никогда не забывают... им и вентилятор не надо!!! лопатой нашуруют !!!
показать весь комментарий
11.10.2022 18:32 Ответить
Ну не с теми связались....Киев 10.10.22 https://www.youtube.com/shorts/QeWrgOdn_iI
показать весь комментарий
11.10.2022 19:38 Ответить
Так и есть.
Валентина Матвиненко предложила переговоры
(читай, через нее - на самом деле путин)
Ее предложение было отвергнуто.
Начались бомбардировки на уничтожение инфраструктуры Украины

"...Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила делегации Украины «прямо сегодня» сесть за стол переговоров, https://www.interfax.ru/world/866612 передает «Интерфакс». Матвиенко в Индонезии участвует в саммите спикеров парламентов стран G20. Украина не входит в «двадцатку», но https://www.g20.org/meet-chairman-of-ukraine-parliament-puan-pushes-for-peace-between-ukraine-and-russia/ приглашена к участию в саммите.

«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской «двадцатки» сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», - заявила Матвиенко в изложении «Интерфакса». По словам председателя Совета Федерации, Россия выступает за переговоры и диалог, за «мирное политическое решение этого кризиса». Россия и Украина почти достигли договоренностей в конце марта в Стамбуле, но в итоге Украина от них отказалась, поскольку находится «под внешним управлением», добавила Матвиенко..."
показать весь комментарий
11.10.2022 18:25 Ответить
І це прпавильна відповідь. росія сьогодні є країна терорист і з нею ніяких переговорів, тільки добивання, тільки перемога. Досить ходити по кістках закатованих,згвалтованих і виправдовувати дії ворога. Тільки за час голодоморів ворог знищив голодом до 15 мільйонів українців, в країні, яка годувала Європу.
показать весь комментарий
11.10.2022 18:17 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" Других слов нет, кроме матерных
показать весь комментарий
11.10.2022 18:17 Ответить
Добра відповідь МЗС, але зі зрадниками на чолі ми ніколи не переможимо. Це аксіома!
показать весь комментарий
11.10.2022 18:21 Ответить
*** ***
Побежала мышка-мать,
Тетю лошадь в няньки звать:
- Приходи к нам, тетя лошадь,
Hашу детку покачать.

- И-го-го! - поет лошадка.-
Спи, мышонок, сладко-сладко,
Повернись на правый бок,
Дам овса тебе мешок!

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
- Hет, твой голос нехорош.
Очень страшно ты поешь!
показать весь комментарий
11.10.2022 18:22 Ответить
Багато букофф коняці присвячили. Можна просто,парускі - пашол на йух!
показать весь комментарий
11.10.2022 18:23 Ответить
Потрібно було вести перемовини в Мінську, але ви тоді чуму водили. А тепер запіздалі як казав Азіров.
показать весь комментарий
11.10.2022 18:30 Ответить
Это хорошо, что они про переговоры говорят, анаконда всё туже стискивает кольца.
показать весь комментарий
11.10.2022 18:34 Ответить
Клеят із себе велічіє .
показать весь комментарий
11.10.2022 18:40 Ответить
все верно - ***** шизоид , с ним нечего говорить
показать весь комментарий
11.10.2022 18:45 Ответить
у кого-нибудь есть под рукой капелька никотина? Очень надо, не для себя прошу...
показать весь комментарий
11.10.2022 18:53 Ответить
Паадорванную лошару жаба заела, шо не его вказiвки приймаемо до уваги... ДурачЬОк, скоро тобi жаба цицьки дасть...
показать весь комментарий
11.10.2022 19:18 Ответить
Згадуються слова цієї тварини десь у березні
-ми вас всєх дєнафіцируєм....
**** їбана коняка, здохнеш як шакал, а не як кінь, коні благородні тварини, а ти шакал смердючий
показать весь комментарий
11.10.2022 19:20 Ответить
Не ображайте тварин. У шакала своє місце в природі. А цей, з лошадіною фамілієй, нєлюдь.
показать весь комментарий
11.10.2022 20:01 Ответить
выжигаиь быдлонасекомышей с болот мацковии
показать весь комментарий
11.10.2022 19:23 Ответить
І відколи це чмо стало лідером? Воно давно побігло домовлятись, так отримало пілюлей від Джонсона і тепер херой хренів.

Як не намагається російська верхівка, а зламати волю українського лідера не може. Біситься від своєї слабкості, тому і поширює нісенітниці про "вказівки" із Вашингтона та Лондона. Джерело:
показать весь комментарий
11.10.2022 19:30 Ответить
З терористами переговорів не ведуть. Їх знищують. Капітуляція російської федерації приймається за умови видачі воєнних злочинців : путіна, шойгу, лаврова, суровікіна, герасімова, кадирова, соловйова, симонян, скабєєвої, попова
показать весь комментарий
11.10.2022 19:32 Ответить
Ілон Маск перед тим, як запропонувати умови капітуляції України, отримав консультацію в *****, Американський політолог Ян Бреммер про це випитав в самого Маска. Бреммер розповів про зміст мвоєї розмови з Маском у розсилці своєї конс.компанії Eurasia Group.
Ілон Маск сказав Бреммеру, що ***** «готовий до переговорів» (про капітуляцію України), але з попередніми умовами:
- анексований Крим залишиться в складі касапстану;
- Україна визнає анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей (в яких межах? - не сказав) - тобто, визнати лаптєстанськими ще й ці території;
- Україна буде "нейтральною" (тобто, забути про НАТО).
За словами Бреммера, Маск стверджує, що ***** сказав йому, цих умов він доб'ється, «попри все». Він також згадав можливий ядерний удар у разі вторгнення України до анексованого Криму. Маск сказав Бреммеру, що "потрібно зробити все, щоб уникнути такого результату".
показать весь комментарий
11.10.2022 19:47 Ответить
Пішли вони всі ........ну ви знаєте куди ?

Нам своє робить -/дубасити кацапню і гнати з Украіни 😠
показать весь комментарий
11.10.2022 20:03 Ответить
А хіба обов'язково треба відповідати старому тупому коню?
показать весь комментарий
11.10.2022 20:00 Ответить
А чому ні ?

Послати стару клячу до пекла , 100% можна 🙂
показать весь комментарий
11.10.2022 20:05 Ответить
Да ***** его пошлите.Можно пару раз.
показать весь комментарий
11.10.2022 20:18 Ответить
Everybody has a plan... until they get punched at the face... Mike Tyson
У каждого есть план, пока не получит в ****!
показать весь комментарий
11.10.2022 20:28 Ответить
Перемовини тільки про репарацій та деокупації Брянськ , Курськ, Ростов, Кубань, та Зелений клин....
показать весь комментарий
11.10.2022 22:48 Ответить
 
 