В МИД ответили Лаврову: "Режим Путина потерял свой шанс на переговоры"

В МИД Украины прокомментировали слова министра иностранных дел Лаврова о возможности переговоров Украины и России.

Об этом в Facebook заявил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Интервью Лаврова на "Россия 1" демонстрирует беспомощность российской дипломатии. Став нерукопожатным за рубежом, главе МИД РФ не осталось ничего, кроме как отрабатывать роль пропагандиста для внутреннего потребителя. Из всего сказанного в интервью на реагирование заслуживают лишь очередные выпады в адрес президента Украины. Как ни пытается российская верхушка, а сломать волю украинского лидера не может. Бесится от своей слабости, поэтому и распространяет чепуху об "указаниях" из Вашингтона и Лондона.

Режим Путина упустил свой шанс на переговоры. С террористами переговоры не ведутся. Это всеобщая мировая практика. Как уже отмечал Владимир Зеленский, Украина будет вести переговоры с Россией, когда будет другой российский президент, а также очевидно - другой инистр иностранных дел. А Лаврова ждет впереди еще много интервью - в Гааге, Буче, Мариуполе или в другом городе, который будет определено как место проведения трибунала над российскими военными преступниками", - отметил Николенко.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Зеленский может передумать и начать вести переговоры с Россией.

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