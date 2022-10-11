Обломки иранских беспилотников, сбитых силами ПВО, выбросило на берег в Одессе. ФОТО
Море выбросило на берег обломки иранских "мопедов", выпущенных россиянами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.
"Вот так выглядят обломки иранских "мопедов", которые море выбросило на берег. ПВО в Одессе, вы лучшие" - говорится в сообщении.
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