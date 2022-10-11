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Обломки иранских беспилотников, сбитых силами ПВО, выбросило на берег в Одессе. ФОТО

дрони

Море выбросило на берег обломки иранских "мопедов", выпущенных россиянами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

"Вот так выглядят обломки иранских "мопедов", которые море выбросило на берег. ПВО в Одессе, вы лучшие" - говорится в сообщении.

Обломки иранских беспилотников, сбитых силами ПВО, выбросило на берег в Одессе 01

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Обломки иранских беспилотников, сбитых силами ПВО, выбросило на берег в Одессе 02

Одесса (7865) ПВО (2705) дроны (3845) Цаплиенко (36)


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Топ комментарии
+8
Навіть море не приймає цю погань.
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11.10.2022 18:18
+7
Ми ж це не зробим! Ми можемо тільки асфальт !
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11.10.2022 18:25
+5
Якщо іранці скопіювали його з harop, що нам заважає скопіювати такого дрона з їхніх shaheдів???
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11.10.2022 18:22
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Навіть море не приймає цю погань.
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11.10.2022 18:18 Ответить
вот только номера шахидов все от M200 до M299 на всех сбитых. Т.е. диапазон номеров бортов в пределе сотни. может только одну партию вскрыли, а может ...
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11.10.2022 18:29 Ответить
Лайно в воді не тоне
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11.10.2022 18:19 Ответить
Якщо іранці скопіювали його з harop, що нам заважає скопіювати такого дрона з їхніх shaheдів???
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11.10.2022 18:22 Ответить
Ми ж це не зробим! Ми можемо тільки асфальт !
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11.10.2022 18:25 Ответить
А хто буде робити?Ми(держава) можемо виробляти краще і на велику відстань, для ураження місць прийняття рішень таких як москва ,спб але ж немає відповіднорго рішення від наших політичних керівників його просто н е м а є ,а самостійно виробляти зброю з вибухівкою у свому гаражі заборонено.
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11.10.2022 18:32 Ответить
там проблема не в копіюванні, а виробничій лінії для них буде. І компоненти іранці не самі ж виготовляють, типу оптики та єлектроніки. Це треба десь закупати
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11.10.2022 21:19 Ответить
 
 