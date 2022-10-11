Число погибших во время ракетных ударов 10 октября возросло до 20 человек, - ГСЧС
Число погибших во время ракетных ударов 10 октября возросло до 20 человек, еще 108 человек травмированы.
Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне..
"Во время ракетных ударов 10 октября уже известно о 20 погибших, травмированы 108. Всего повреждено 205 объектов - это 45 домов, 30 многоэтажных домов и другие объекты разных сфер, в частности критической инфраструктуры", - отметил он.
В результате ударов повредили электроснабжение в 15 областях. В 180 населенных пунктах до сих пор перебои со светом.
Также Хорунжий отметил, что в Запорожье направили дополнительное подразделение ГСЧС в составе 50 человек для ликвидации последствий обстрелов.
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Чайка Київ
показать весь комментарий11.10.2022 18:27 Ответить Мне нравится 2
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Mikhail Hanzha
показать весь комментарий11.10.2022 18:57 Ответить Мне нравится 1
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