Число погибших во время ракетных ударов 10 октября возросло до 20 человек, - ГСЧС

Число погибших во время ракетных ударов 10 октября возросло до 20 человек, еще 108 человек травмированы.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне..

"Во время ракетных ударов 10 октября уже известно о 20 погибших, травмированы 108. Всего повреждено 205 объектов - это 45 домов, 30 многоэтажных домов и другие объекты разных сфер, в частности критической инфраструктуры", - отметил он.

В результате ударов повредили электроснабжение в 15 областях. В 180 населенных пунктах до сих пор перебои со светом.

Также Хорунжий отметил, что в Запорожье направили дополнительное подразделение ГСЧС в составе 50 человек для ликвидации последствий обстрелов.

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