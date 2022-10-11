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Новости Война
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Украина призвала каспийские страны отреагировать на ракетные пуски России и вынудить ее выполнять Конвенцию о статусе Каспийского моря

чф,рф

Украина призывает страны Каспийского региона заставить Россию выполнять Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, а также не допустить дальнейшую милитаризацию этого региона и его вовлечение в вооруженный конфликт.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ во вторник в столице Австрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Три крылатых ракеты, как сообщил официальный Кишинев, были запущены по Украине с российских кораблей в Черном море, нарушили воздушное пространство Молдовы. Это ярко демонстрирует масштабы угрозы России региона и дальнейшие намерения Кремля. И не только в Черноморском регионе", - заявил он.

Украинский посол отметил, что запуск Россией ракет по гражданской инфраструктуре Украины из Каспийского региона "грубо нарушает международные обязательства по использованию Каспийского моря исключительно в мирных целях".

Читайте: По территории Украины с Каспия были выпущены 6 ракет Х-101, 4 сбиты нашими подразделениями ПВО, 2 ударили в сельхозпредприятие, - Воздушные силы

По его словам, России безразлично международное право, но другим странам не должно быть безразлично.

"Поэтому мы в очередной раз призываем страны Каспийского региона приложить все усилия, чтобы заставить Россию выполнять свои международно-правовые обязательства, в частности, Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, а также не допустить дальнейшей милитаризации этого региона и его участия в любом вооруженном конфликте", - подчеркнул глава миссии Украины в ОБСЕ.

Как сообщалось, для ракетных обстрелов украинских, в т.ч. 10-11 октября, войска РФ применяют, в частности, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, которые взлетают из района Астрахани и наносят удары из Каспийского района России ракетами Х-101, Х-555.

Молдова (1867) обстрел (26891) ракеты (3549) россия (95361) Каспий (14) Цимбалюк Евгений (39)


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Топ комментарии
+8
Страны Каспийского моря - Азербайджан,Иран,Казахстан,помойка и Туркменистан.Обратиться с подобным предложением можно было бы к Азербайджану и Казахстану, но там решающее слово за Эрдоганом. Так шо это обращение - глас вопиющего в пустыне, к сожалению.
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11.10.2022 18:45
+6
Смішні заклики, пора виганяти єрмака, демченка, подоляка, всіх заляпаних співпрацею з кацапами, всіх з лайняною на заході репутацією, через зеліну впертість ми не отримуємо того що нам необхідно. СОЮЗНИКАМ НАПЛЮВАТИ НА ЖЕРТВИ, ВОНИ ХОЧУТЬ БАЧИТИ БОРОДЬБУ З КОРУПЦІЄЮ НА САМОМУ ВЕРХУ.
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11.10.2022 18:39
+6
На Вашу думку, якщо корупція почалася раніше, то боротися з нею не треба?
То навіщо Ви за «Голобородька» голосували? Щоби все залишилось як було? Дивна логіка
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11.10.2022 19:00
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Смішні заклики, пора виганяти єрмака, демченка, подоляка, всіх заляпаних співпрацею з кацапами, всіх з лайняною на заході репутацією, через зеліну впертість ми не отримуємо того що нам необхідно. СОЮЗНИКАМ НАПЛЮВАТИ НА ЖЕРТВИ, ВОНИ ХОЧУТЬ БАЧИТИ БОРОДЬБУ З КОРУПЦІЄЮ НА САМОМУ ВЕРХУ.
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11.10.2022 18:39 Ответить
Вона почалася три роки тому?) Я про корупцію запитую)
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11.10.2022 18:40 Ответить
На Вашу думку, якщо корупція почалася раніше, то боротися з нею не треба?
То навіщо Ви за «Голобородька» голосували? Щоби все залишилось як було? Дивна логіка
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11.10.2022 19:00 Ответить
😃
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11.10.2022 19:32 Ответить
Пора виганяти клоуна. Це корінь зла і єрмаки, демченки, подоляки відваляться як гівно від підошви.
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11.10.2022 18:47 Ответить
А кого поставити,тебе? А справишся?
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11.10.2022 18:50 Ответить
Страны Каспийского моря - Азербайджан,Иран,Казахстан,помойка и Туркменистан.Обратиться с подобным предложением можно было бы к Азербайджану и Казахстану, но там решающее слово за Эрдоганом. Так шо это обращение - глас вопиющего в пустыне, к сожалению.
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11.10.2022 18:45 Ответить
Да пох...й на них. Есть подписанный документ. Тогда подавать в международжные суды о нарушении Конвенции. Там не все так просто.
Зеленые просто работают на другую сторону. И иск из ИМО забрали. И МАГАТЭ должно было быть на ушах с 5 марта, а не сейчас. Механизмы есть, ими только нужно хотеть и уметь пользоваться.
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11.10.2022 19:00 Ответить
Каспіиські краіни зробили вигляд шо це не до них .
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11.10.2022 18:46 Ответить
Нужно топить русские корабли и в Каспийском море и в Черном море!!!
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11.10.2022 18:51 Ответить
А що ті країни можуть зробити? До неадекватів словами не доходить, вони тільки розуміють,коли получають по хлєбалу, та й ніхто не хоче гімно зачепати. Тут питання інше, чому після 2 світової, не створено жодного міжнародного органу,який міг би запобігати міжнародним терактам і агресіям? Жодної дієвої організації, миротворчої місії. А всі міжнародні договора, гарантії, підписані домовленності, не що інше, як бумажка для підтерти одне місце...
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11.10.2022 18:58 Ответить
Бесполезно. Ни одна из этих стран и пальцем не пошевелит, т.к. их единственная забота - это сохранение собственного тоталитарного режима. Более того, это ярые противники свободы и демократии, которым очень не по душе европейский курс Украины.
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11.10.2022 19:29 Ответить
Все правильно, надо делать такое обращение. Вряд ли это даст немедленный результат, но даже отсутствие реакции - это тоже реакция. И за игнорирование такого вопроса и потакание агрессии придется так или иначе ответить всем, кто прямо или косвенно причастен к этому. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра или когда сменится мировая конъюнктура.
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11.10.2022 19:41 Ответить
 
 