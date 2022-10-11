Украина призвала каспийские страны отреагировать на ракетные пуски России и вынудить ее выполнять Конвенцию о статусе Каспийского моря

Украина призывает страны Каспийского региона заставить Россию выполнять Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, а также не допустить дальнейшую милитаризацию этого региона и его вовлечение в вооруженный конфликт.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ во вторник в столице Австрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Три крылатых ракеты, как сообщил официальный Кишинев, были запущены по Украине с российских кораблей в Черном море, нарушили воздушное пространство Молдовы. Это ярко демонстрирует масштабы угрозы России региона и дальнейшие намерения Кремля. И не только в Черноморском регионе", - заявил он.

Украинский посол отметил, что запуск Россией ракет по гражданской инфраструктуре Украины из Каспийского региона "грубо нарушает международные обязательства по использованию Каспийского моря исключительно в мирных целях".

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По его словам, России безразлично международное право, но другим странам не должно быть безразлично.

"Поэтому мы в очередной раз призываем страны Каспийского региона приложить все усилия, чтобы заставить Россию выполнять свои международно-правовые обязательства, в частности, Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, а также не допустить дальнейшей милитаризации этого региона и его участия в любом вооруженном конфликте", - подчеркнул глава миссии Украины в ОБСЕ.

Как сообщалось, для ракетных обстрелов украинских, в т.ч. 10-11 октября, войска РФ применяют, в частности, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, которые взлетают из района Астрахани и наносят удары из Каспийского района России ракетами Х-101, Х-555.