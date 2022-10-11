ВСУ ударили по российскому пункту развертывания ЗРК "Бук" в Херсонской области, - ОК "Південь"
Авиация и подразделения ракетно-артиллерийских войск Вооруженных сил Украины нанесли удары по вражескому пункту развертывания зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" в Херсонской области, а также по сосредоточению вооружения и техники российских войск в Николаевской области.
Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нашей авиацией и подразделениями ракетно-артиллерийских войск выполнено 190 огневых задач, в том числе нанесены удары по пункту развертывания ЗРК "Бук-М2" в Херсонском районе и по сосредоточению вооружения и техники в Николаевском", - говорится в сообщении.
Потери врага в результате нанесенных по нему ударов доразведываются.
Обстановка в операционной зоне на южнобукском направлении, по данным ОК "Південь", стабильно напряженная, но контролируемая.
Сообщается, что захватчики продолжают обороняться и пытаются удержать занятые рубежи. В то же время враг повторяет волну массированных ударов по территории Украины, а также обстреливает позиции ВСУ, прифронтовые территории и удаленные от фронта местности с применением армейской авиации, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
В целях уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии противник усиленно проводит воздушную разведку.
По данным командования, во время массированной ракетной атаки в первой половине дня 11 октября российские войска выпустили по югу Украины три "Калибра" и 13 модифицированных Х-55.
Также враг направил два дрона-камикадзе по объектам критической инфраструктуры. В результате попадания вражеских дронов и ракет повреждения получили два таких объекта, расположенных в Винницкой области — в городе Ладижин и в Винницком районе. От обстрелов пострадали шесть работников. Работа спасателей продолжается.
Силами противовоздушной обороны Украины уничтожены беспилотник оперативно-тактического уровня и пять ракет над Одесской областью, а также восемь крылатых ракет – над Николаевской областью.
Корабельная группировка российского флота в Черном море продолжает укрываться в ракетобезопасном районе – за мысом Тарханкут. Речь идет о семи кораблях и катерах, среди которых два надводных носителя крылатых ракет и один — подводный.
Установлено, что к массовому ракетному удару вражеским флотом заготовлены 20 высокоточных дальнобойных ракет типа "Калибр".
"Не исключено переформатирование группировки в связи с необходимостью дозарядки. Угрозы повторных массированных атак ракетами и дронами-камикадзе вполне вероятны", - подчеркнули в ОК "Південь".
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Ліквідовано до ста окупантів та знищено близько тридцяти одиниць озброєння та військової техніки.
Це ж не гра, де раунд за раундом біжиш. Вкрай важливо вчасно перейти в оборону, бо буде як у кацапів з їх "взять Київ за трі дня", "взять Україну на 9мая", чи що і куди вони ще беруть.
те саме я писав пять годин назад
щось не виходить з наступами у Залужного
дві спроби і щось не получається
Манштейни-самоучки від Голохвастого!!!
Більше 8 років просять їх помовчати, не постити свої та чиїсь фото з технікою, але ж, видно, не доходить до них….
Невже навмисно роблять.?