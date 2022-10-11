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Новости Война
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ВСУ ударили по российскому пункту развертывания ЗРК "Бук" в Херсонской области, - ОК "Південь"

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Авиация и подразделения ракетно-артиллерийских войск Вооруженных сил Украины нанесли удары по вражескому пункту развертывания зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" в Херсонской области, а также по сосредоточению вооружения и техники российских войск в Николаевской области.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нашей авиацией и подразделениями ракетно-артиллерийских войск выполнено 190 огневых задач, в том числе нанесены удары по пункту развертывания ЗРК "Бук-М2" в Херсонском районе и по сосредоточению вооружения и техники в Николаевском", - говорится в сообщении.

Потери врага в результате нанесенных по нему ударов доразведываются.

Обстановка в операционной зоне на южнобукском направлении, по данным ОК "Південь", стабильно напряженная, но контролируемая.

Также читайте: ВСУ продолжают контрнаступление в Херсонской области, - ОК "Південь"

Сообщается, что захватчики продолжают обороняться и пытаются удержать занятые рубежи. В то же время враг повторяет волну массированных ударов по территории Украины, а также обстреливает позиции ВСУ, прифронтовые территории и удаленные от фронта местности с применением армейской авиации, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

В целях уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии противник усиленно проводит воздушную разведку.

По данным командования, во время массированной ракетной атаки в первой половине дня 11 октября российские войска выпустили по югу Украины три "Калибра" и 13 модифицированных Х-55.

Также враг направил два дрона-камикадзе по объектам критической инфраструктуры. В результате попадания вражеских дронов и ракет повреждения получили два таких объекта, расположенных в Винницкой области — в городе Ладижин и в Винницком районе. От обстрелов пострадали шесть работников. Работа спасателей продолжается.

Силами противовоздушной обороны Украины уничтожены беспилотник оперативно-тактического уровня и пять ракет над Одесской областью, а также восемь крылатых ракет – над Николаевской областью.

Также читайте: Украинские войска на юге продвигаются стабильно, войска РФ растеряны, - ОК "Південь"

Корабельная группировка российского флота в Черном море продолжает укрываться в ракетобезопасном районе – за мысом Тарханкут. Речь идет о семи кораблях и катерах, среди которых два надводных носителя крылатых ракет и один — подводный.

Установлено, что к массовому ракетному удару вражеским флотом заготовлены 20 высокоточных дальнобойных ракет типа "Калибр".

"Не исключено переформатирование группировки в связи с необходимостью дозарядки. Угрозы повторных массированных атак ракетами и дронами-камикадзе вполне вероятны", - подчеркнули в ОК "Південь".

армия РФ (19047) Николаевская область (2106) уничтожение (6826) Херсонская область (4717)


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Топ комментарии
+17
У Генштабі підтвердили ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів у Херсонській області.
Ліквідовано до ста окупантів та знищено близько тридцяти одиниць озброєння та військової техніки.
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11.10.2022 18:54
+15
Бандерофашисти України щиро вдячні німецькоєвропейським фашистам за таку щиру братню фашистську допомогу🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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11.10.2022 18:54
+9
ЗСУ молодці, а в кацапів все по плану, планово перетворюються на білі Лади.
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11.10.2022 18:48
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ЗСУ молодці, а в кацапів все по плану, планово перетворюються на білі Лади.
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11.10.2022 18:48 Ответить
Часткова Калінізація
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11.10.2022 20:29 Ответить
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11.10.2022 18:49 Ответить
От нафуя таке постити... Ще сфоткає нехай де воно по Україні їде і куди
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11.10.2022 18:54 Ответить
Німеччина передала Києву першу систему ППО Iris-T, - Der Spiegel
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11.10.2022 18:58 Ответить
со зрением плохо или не читаешь? это москальский пост, знают москали- знают все
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11.10.2022 19:06 Ответить
Аааа, ну вибачаюсь тоді. В сортах московського лайна серед кацапських пропагандонів не розбираюсь якось...
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11.10.2022 20:27 Ответить
обозвать Германию "фашисткой" могут только фашисты из московии, стиль писанины кацапа выдает сразу
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11.10.2022 20:53 Ответить
Бандерофашисти України щиро вдячні німецькоєвропейським фашистам за таку щиру братню фашистську допомогу🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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11.10.2022 18:54 Ответить
У Генштабі підтвердили ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів у Херсонській області.
Ліквідовано до ста окупантів та знищено близько тридцяти одиниць озброєння та військової техніки.
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11.10.2022 18:54 Ответить
в районі села Дар'івка орки побудували два мости понтонні і рухаються на правий берег Інгульця, що за хрень?
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11.10.2022 18:55 Ответить
Откуда вєстішкі 🤔🧐😁
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11.10.2022 18:57 Ответить
Оккупанты построили две понтонные переправы в районе Дарьевка Херсонской области Это подтверждает спутниковый снимок Planet Labs за 11 октября, который находится в распоряжении журналистов «Схем».
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11.10.2022 18:59 Ответить
один понтон уже есть...Даешь и второй
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11.10.2022 19:30 Ответить
Цаплієнко канал
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11.10.2022 19:39 Ответить
Так а що, багато часу треба щоб звести понтон на Інгульці?
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11.10.2022 19:03 Ответить
звичайно ні, але і техніки перекинути можна до фіга
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11.10.2022 19:40 Ответить
Ну от вони її кожний раз рехтують. А одину з них навели під прикриттям стаціонарного мосту, щоб складніше було вразити…
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11.10.2022 19:44 Ответить
Правий берег - це район Чорнобаївки Ну тягне їх туди магнітом.
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11.10.2022 21:50 Ответить
Навіть, якщо це так - не засмучуйтесь.

Це ж не гра, де раунд за раундом біжиш. Вкрай важливо вчасно перейти в оборону, бо буде як у кацапів з їх "взять Київ за трі дня", "взять Україну на 9мая", чи що і куди вони ще беруть.
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11.10.2022 21:32 Ответить
да до цього йде
те саме я писав пять годин назад
щось не виходить з наступами у Залужного
дві спроби і щось не получається
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11.10.2022 20:53 Ответить
все получается , не все сразу.
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11.10.2022 21:08 Ответить
Полізли зкацаплені СРАТЬєхі вангувати та мироточити, прямо під себе, про можливі Бойові дії держави!!!
Манштейни-самоучки від Голохвастого!!!
Більше 8 років просять їх помовчати, не постити свої та чиїсь фото з технікою, але ж, видно, не доходить до них….
Невже навмисно роблять.?
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11.10.2022 21:32 Ответить
 
 