ВСУ ударили по российскому пункту развертывания ЗРК "Бук" в Херсонской области, - ОК "Південь"

Авиация и подразделения ракетно-артиллерийских войск Вооруженных сил Украины нанесли удары по вражескому пункту развертывания зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" в Херсонской области, а также по сосредоточению вооружения и техники российских войск в Николаевской области.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нашей авиацией и подразделениями ракетно-артиллерийских войск выполнено 190 огневых задач, в том числе нанесены удары по пункту развертывания ЗРК "Бук-М2" в Херсонском районе и по сосредоточению вооружения и техники в Николаевском", - говорится в сообщении.

Потери врага в результате нанесенных по нему ударов доразведываются.

Обстановка в операционной зоне на южнобукском направлении, по данным ОК "Південь", стабильно напряженная, но контролируемая.

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Сообщается, что захватчики продолжают обороняться и пытаются удержать занятые рубежи. В то же время враг повторяет волну массированных ударов по территории Украины, а также обстреливает позиции ВСУ, прифронтовые территории и удаленные от фронта местности с применением армейской авиации, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

В целях уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии противник усиленно проводит воздушную разведку.

По данным командования, во время массированной ракетной атаки в первой половине дня 11 октября российские войска выпустили по югу Украины три "Калибра" и 13 модифицированных Х-55.

Также враг направил два дрона-камикадзе по объектам критической инфраструктуры. В результате попадания вражеских дронов и ракет повреждения получили два таких объекта, расположенных в Винницкой области — в городе Ладижин и в Винницком районе. От обстрелов пострадали шесть работников. Работа спасателей продолжается.

Силами противовоздушной обороны Украины уничтожены беспилотник оперативно-тактического уровня и пять ракет над Одесской областью, а также восемь крылатых ракет – над Николаевской областью.

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Корабельная группировка российского флота в Черном море продолжает укрываться в ракетобезопасном районе – за мысом Тарханкут. Речь идет о семи кораблях и катерах, среди которых два надводных носителя крылатых ракет и один — подводный.

Установлено, что к массовому ракетному удару вражеским флотом заготовлены 20 высокоточных дальнобойных ракет типа "Калибр".

"Не исключено переформатирование группировки в связи с необходимостью дозарядки. Угрозы повторных массированных атак ракетами и дронами-камикадзе вполне вероятны", - подчеркнули в ОК "Південь".