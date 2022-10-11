ВСУ поразили пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы и техники, пять систем ПВО и четыре склада боеприпасов, - Генштаб ВСУ

Подразделения ПВО Украины на разных направлениях уничтожили 21 крылатую ракету и 11 беспилотников. Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Первомайское.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 11.10.2022 по поводу российского вторжения.

"Идут двести тридцатые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Не имея возможности добиться успеха, враг продолжает наносить ракетные удары и применять ударные БПЛА для поражения критической инфраструктуры и жилых районов городов нашей страны.

В течение текущих суток оккупанты вновь нанесли массированный ракетный удар, применили по нашей стране почти тридцать крылатых ракет, нанесли семь авиационных ударов и совершили около двадцати пяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Тридцать две воздушные цели были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Украины на разных направлениях. Это 21 крылатая ракета и 11 беспилотных летательных аппаратов.

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В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более десяти населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Ночью враг задействовал восемь иранских ударных БПЛА, пытаясь нанести ущерб объектам критической инфраструктуры в Николаевской области. Все эти "беспилотники" уничтожены Силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении – Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области;

на Слобожанском направлении – Сотницкий Казачок, Одноробовка, Уды, Ветеринарное и Казачья Лопань;

на Краматорском направлении – Райгородок, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Новое, Новолюбовка, Ямполевка, Торское и Спорное;

на Бахмутском направлении – Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Отрадовка, Опытное, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Бердичи, Авдеевка, Каменка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – Успеновка, Нескучное, Полтавка, Угледар, Зализничное, Малиновка, Чаривное и Белогорье.

На Южнобужском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения. Огневому влиянию подверглись районы более двадцати населенных пунктов. Среди них Давидов Брод, Новая Каменка, Благодатовка, Широкое, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Александровка.

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Мобилизация и перебрасывание противником резервов не позволяют преодолеть сопротивление защитников и защитниц нашей страны. Между тем, в России продолжаются бунты среди мобилизованных. В часности, по имеющейся информации, на одном из учебных полигонов восточного военного округа из-за низкого уровня обеспечения, несоблюдения санитарных норм, ненадлежащего питания и отсутствия нормальных условий для проживания более ста мобилизованных отказываются выполнять какие-либо приказы командования и покидать казарму.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Первомайское.

Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника в Херсонской области. По имеющейся информации, уничтожены до ста оккупантов и около тридцати единиц вооружения и военной техники.

В Запорожской области Силами обороны за предыдущие дни поражен зенитный ракетный комплекс С-300, до десяти единиц военной техники и около шестидесяти военнослужащих российских оккупационных войск.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла два удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.

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Ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять систем противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами.

Вместе мы непобедимы! Верим в ВСУ! Слава Украине!" - говорится в сообщении.