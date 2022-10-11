Вечером в Киеве и в отдельных регионах снова применяют веерные отключения, - Укрэнерго

Вечером во вторник, 11 октября, в Киеве и центральных областях снова применяются ограничения для потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго, передаёт Цензор.НЕТ.

"Начинается вечерний пик потребления – час, когда нужно уменьшить потребление электроэнергии, чтобы помочь энергетикам, работающим 24/7, как можно быстрее восстановить энергосети после ракетных обстрелов врага.

Сегодня вечером в Киеве и области снова применяются ограничения потребителей. Также в течение дня они находились в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и дать энергетикам возможность провести восстановительные работы. Такие отключения полностью контролируются и продолжаются несколько часов.

Информацию о самих отключениях и их графиках можно найти на сайтах местных операторов сетей (облэнерго). Полный список ссылок на эти сайты дает Министерство энергетики.

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Также "Укрэнерго" призывает украинцев уменьшить потреблять электроэнергию во время вечернего пика - нескольких часов, когда оно традиционно самое высокое за сутки.

С 17 до 23 часов, по возможности, ограничить использование мощных электроприборов, таких как стиральные машины, бойлеры, утюги, электроплиты, обогреватели и т.д.

Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов, а пользование стиральными машинами, бойлерами и обогревателями перенесите на ночь – когда потребление в энергосистеме меньше", - рассказали в Укрэнерго.

"Враг снова совершил ракетную атаку на энергетическую инфраструктуру на западе и востоке Украины. Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" и облэнерго применили резервные схемы питания и не потеряли уровень потребления в этих регионах. Сегодня вечером в Киеве и центральных областях снова применяются ограничения потребителей, но днем удалось обойтись без них. Также применять принудительные ограничения на потребление пришлось в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Введение таких мер связано с необходимостью разгрузить энергетическую инфраструктуру для быстрого проведения восстановительных работ. Графики аварийных отключений могут продолжаться более 2 часов и публикуются на сайтах региональных компаний (облэнерго)", - предупреждали ранее в компании.