Вечером в Киеве и в отдельных регионах снова применяют веерные отключения, - Укрэнерго
Вечером во вторник, 11 октября, в Киеве и центральных областях снова применяются ограничения для потребителей.
Об этом сообщили в Укрэнерго, передаёт Цензор.НЕТ.
"Начинается вечерний пик потребления – час, когда нужно уменьшить потребление электроэнергии, чтобы помочь энергетикам, работающим 24/7, как можно быстрее восстановить энергосети после ракетных обстрелов врага.
Сегодня вечером в Киеве и области снова применяются ограничения потребителей. Также в течение дня они находились в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и дать энергетикам возможность провести восстановительные работы. Такие отключения полностью контролируются и продолжаются несколько часов.
Информацию о самих отключениях и их графиках можно найти на сайтах местных операторов сетей (облэнерго). Полный список ссылок на эти сайты дает Министерство энергетики.
Также "Укрэнерго" призывает украинцев уменьшить потреблять электроэнергию во время вечернего пика - нескольких часов, когда оно традиционно самое высокое за сутки.
С 17 до 23 часов, по возможности, ограничить использование мощных электроприборов, таких как стиральные машины, бойлеры, утюги, электроплиты, обогреватели и т.д.
Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов, а пользование стиральными машинами, бойлерами и обогревателями перенесите на ночь – когда потребление в энергосистеме меньше", - рассказали в Укрэнерго.
"Враг снова совершил ракетную атаку на энергетическую инфраструктуру на западе и востоке Украины. Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" и облэнерго применили резервные схемы питания и не потеряли уровень потребления в этих регионах. Сегодня вечером в Киеве и центральных областях снова применяются ограничения потребителей, но днем удалось обойтись без них. Также применять принудительные ограничения на потребление пришлось в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Введение таких мер связано с необходимостью разгрузить энергетическую инфраструктуру для быстрого проведения восстановительных работ. Графики аварийных отключений могут продолжаться более 2 часов и публикуются на сайтах региональных компаний (облэнерго)", - предупреждали ранее в компании.
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Головне шо на печерську все *******!
(суки мля кончені, повиключали вони людям, щоб не могли поїсти і посрать)
У нас разрушено большое количество предприятий (с 24-го имеется в виду, хотя Ермак не меньше Калибров разрушил военной промышленности), про металлургию вообще молчу. Некуда девать электроэнергию, а ее нельзя не тратить, с генератора нужно снимать мощность, в худшем случае в тепло переводить в воду. Вот и использовали по мере сил.
Через загрозу ракетних ударів з боку РФ влада Києва простить відтермінувати планові візити до столичних лікарень.Із такою рекомендацією до містянhttps://kyivcity.gov.ua/news/u_zvyazku_z_pidvischenoyu_nebezpekoyu_raketnikh_udariv_prosimo_kiyan_obmezhiti_planovi_vidviduvannya_medichnikh_zakladiv__valentina_ginzburg/?fbclid=IwAR3GdHQ_VOOZmJMFaUnonHkeTPY8XygYHrojKcAr1zr2DsktDnkxDUcm_Bo звернулася директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Валентина Гінзбург.
Попри це медичні заклади у місті продовжують працювати, разом із кабінетами невідкладної медичної допомоги.
"У разі оголошення повітряної тривоги медичний персонал амбулаторних закладів, а також пацієнти, які на той момент перебувають у будівлі, мають перейти в укриття. Будь-які неекстрені медичні маніпуляції припиняються", - сказала Валентина Гінзбург.
Вона зазначила, що екстрена медична допомога у Києві продовжує працювати у звичному режимі.За словами чиновниці, бували випадки, коли просто під час повітряних тривог мами приводили дітей на масаж, на плановий огляд до педіатра, а літні люди йшли до лікарів вимірювати тиск.
"Зазвичай я завжди звертаюся до людей із рекомендацією приходити до медиків, не очікуючи загострення стану здоров'я. Але сьогодні дуже прошу за можливості зв'язуватися з лікарем дистанційно", - зазначила вона.
За потреби дистанційно можна проконсультуватись із лікарем, з яким підписано декларацію.
Окрім цього, кияни можуть цілодобово отримати медичну пораду за номером (044) 235-01-01.
https://kyivcity.gov.ua/news/u_zvyazku_z_pidvischenoyu_nebezpekoyu_raketnikh_udariv_prosimo_kiyan_obmezhiti_planovi_vidviduvannya_medichnikh_zakladiv__valentina_ginzburg/?fbclid=IwAR3GdHQ_VOOZmJMFaUnonHkeTPY8XygYHrojKcAr1zr2DsktDnkxDUcm_Bo
Верьте педаликам.
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Велике прохання.
Вимкніть всі телевізори з телемарафоном з 23:00 і до кінця року.
Цим ви підтримаєте нашу енергосистему.
Темнота- друг молодёжи!