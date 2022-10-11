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Новости Война
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Вечером в Киеве и в отдельных регионах снова применяют веерные отключения, - Укрэнерго

електрика,світло,відключення,віялові

Вечером во вторник, 11 октября, в Киеве и центральных областях снова применяются ограничения для потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго, передаёт Цензор.НЕТ.

"Начинается вечерний пик потребления – час, когда нужно уменьшить потребление электроэнергии, чтобы помочь энергетикам, работающим 24/7, как можно быстрее восстановить энергосети после ракетных обстрелов врага.

Сегодня вечером в Киеве и области снова применяются ограничения потребителей. Также в течение дня они находились в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и дать энергетикам возможность провести восстановительные работы. Такие отключения полностью контролируются и продолжаются несколько часов.

Информацию о самих отключениях и их графиках можно найти на сайтах местных операторов сетей (облэнерго). Полный список ссылок на эти сайты дает Министерство энергетики.

Читайте: График веерных отключений применен в Черкасской области

Также "Укрэнерго" призывает украинцев уменьшить потреблять электроэнергию во время вечернего пика - нескольких часов, когда оно традиционно самое высокое за сутки.

С 17 до 23 часов, по возможности, ограничить использование мощных электроприборов, таких как стиральные машины, бойлеры, утюги, электроплиты, обогреватели и т.д.

Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов, а пользование стиральными машинами, бойлерами и обогревателями перенесите на ночь – когда потребление в энергосистеме меньше", - рассказали в Укрэнерго.

"Враг снова совершил ракетную атаку на энергетическую инфраструктуру на западе и востоке Украины. Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" и облэнерго применили резервные схемы питания и не потеряли уровень потребления в этих регионах. Сегодня вечером в Киеве и центральных областях снова применяются ограничения потребителей, но днем удалось обойтись без них. Также применять принудительные ограничения на потребление пришлось в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Введение таких мер связано с необходимостью разгрузить энергетическую инфраструктуру для быстрого проведения восстановительных работ. Графики аварийных отключений могут продолжаться более 2 часов и публикуются на сайтах региональных компаний (облэнерго)", - предупреждали ранее в компании.

Киев (25472) энергетика (2551) Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658)


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Топ комментарии
+5
На таку, що я можу планувати свій час, якщо чітко знатиму, коли буде світло, а коли ні. Коли я працюватиму, коли піду прогулятися, коли і куди (в який район) в магазин.
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11.10.2022 19:38
+5
Каким образом мы можем накопить неиспользованную электроэнергию? Или у нас есть в бункере подземный аккумулятор, как Маск строил?

У нас разрушено большое количество предприятий (с 24-го имеется в виду, хотя Ермак не меньше Калибров разрушил военной промышленности), про металлургию вообще молчу. Некуда девать электроэнергию, а ее нельзя не тратить, с генератора нужно снимать мощность, в худшем случае в тепло переводить в воду. Вот и использовали по мере сил.
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11.10.2022 19:41
+4
Головне Печерка горить і фонарі горять
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11.10.2022 19:49
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Охренєзно корисний список. Моя вулиця перерахована в УСІХ діапазонах. Яка користь від цих списків?
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11.10.2022 19:23 Ответить
А в одному з діапазонів навіть двічі.
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11.10.2022 19:27 Ответить
А на яку користь ви сподівались?
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11.10.2022 19:28 Ответить
На таку, що я можу планувати свій час, якщо чітко знатиму, коли буде світло, а коли ні. Коли я працюватиму, коли піду прогулятися, коли і куди (в який район) в магазин.
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11.10.2022 19:38 Ответить
Нічо громадяни! Потерпимо!
Головне шо на печерську все *******!
(суки мля кончені, повиключали вони людям, щоб не могли поїсти і посрать)
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11.10.2022 20:01 Ответить
Реально вчора відключення тривало 5 годин. При цьому в навколишніх будинках світло не відключали. Хотілося б, щоб хтось пояснив, чому всі рівні, але деякі рівніші за інших.
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12.10.2022 07:23 Ответить
Головне Печерка горить і фонарі горять
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11.10.2022 19:49 Ответить
та население Киева оплатит, не парьтесь
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11.10.2022 19:54 Ответить
Спасибо Кличко. Всю войну жёг свет с февраля. Хоть сегодня не включил Киев Левый. Пока не включил.
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11.10.2022 19:34 Ответить
Или Кличку?
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11.10.2022 19:35 Ответить
Каким образом мы можем накопить неиспользованную электроэнергию? Или у нас есть в бункере подземный аккумулятор, как Маск строил?

У нас разрушено большое количество предприятий (с 24-го имеется в виду, хотя Ермак не меньше Калибров разрушил военной промышленности), про металлургию вообще молчу. Некуда девать электроэнергию, а ее нельзя не тратить, с генератора нужно снимать мощность, в худшем случае в тепло переводить в воду. Вот и использовали по мере сил.
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11.10.2022 19:41 Ответить
ты от кого? это всё входит в тариф для населения, а не из воздуха
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11.10.2022 19:47 Ответить
КМДА просить перенести планові візити до лікарень через загрозу ракетних ударів

Через загрозу ракетних ударів з боку РФ влада Києва простить відтермінувати планові візити до столичних лікарень.Із такою рекомендацією до містянhttps://kyivcity.gov.ua/news/u_zvyazku_z_pidvischenoyu_nebezpekoyu_raketnikh_udariv_prosimo_kiyan_obmezhiti_planovi_vidviduvannya_medichnikh_zakladiv__valentina_ginzburg/?fbclid=IwAR3GdHQ_VOOZmJMFaUnonHkeTPY8XygYHrojKcAr1zr2DsktDnkxDUcm_Bo звернулася директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Валентина Гінзбург.
Попри це медичні заклади у місті продовжують працювати, разом із кабінетами невідкладної медичної допомоги.
"У разі оголошення повітряної тривоги медичний персонал амбулаторних закладів, а також пацієнти, які на той момент перебувають у будівлі, мають перейти в укриття. Будь-які неекстрені медичні маніпуляції припиняються", - сказала Валентина Гінзбург.
Вона зазначила, що екстрена медична допомога у Києві продовжує працювати у звичному режимі.За словами чиновниці, бували випадки, коли просто під час повітряних тривог мами приводили дітей на масаж, на плановий огляд до педіатра, а літні люди йшли до лікарів вимірювати тиск.

"Зазвичай я завжди звертаюся до людей із рекомендацією приходити до медиків, не очікуючи загострення стану здоров'я. Але сьогодні дуже прошу за можливості зв'язуватися з лікарем дистанційно", - зазначила вона.
За потреби дистанційно можна проконсультуватись із лікарем, з яким підписано декларацію.
Окрім цього, кияни можуть цілодобово отримати медичну пораду за номером (044) 235-01-01.
https://kyivcity.gov.ua/news/u_zvyazku_z_pidvischenoyu_nebezpekoyu_raketnikh_udariv_prosimo_kiyan_obmezhiti_planovi_vidviduvannya_medichnikh_zakladiv__valentina_ginzburg/?fbclid=IwAR3GdHQ_VOOZmJMFaUnonHkeTPY8XygYHrojKcAr1zr2DsktDnkxDUcm_Bo
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11.10.2022 19:40 Ответить
Щось на сайті ДТЕК нічого з графіками не зрозуміло - наш населений пункт вимкнули о 19, а його навіть в списках немає.
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11.10.2022 19:48 Ответить
Як казала тьотя Роза з Одеси, тільки бізнес,нічого зайвого..🤣
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11.10.2022 19:55 Ответить
Дизель генераторы которые обещал Йенс Столтенберг... десь по дорозв зникли,,, мабуть ЗеКодломойские десь на складі приховали...🤣 Игорь Валерьевич Кучма зна що робе...
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11.10.2022 19:58 Ответить
зачем Столтенбергу генераторы? куколду валерьича это пригодится
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11.10.2022 20:00 Ответить
На Рамштайне Столтенберг о них говорил..., Завтра Очередной Рамштайн в Брюсселі... оп'ять Столтенберг скаже...дизеля отправил...ищите...🤣🤣🤣бизнесмены...
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11.10.2022 20:04 Ответить
У нас вчера с 9.00 до 14 света не было,потом подали 290 В. А потом отключили с 16.00 до полуночи.Нельзя было отключать частями по 2 часа как раньше делали?
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11.10.2022 20:00 Ответить
В бой идут одни чуваки,а побеждают Совсем другие..., ничего не меняется в єтой жизне...й...
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11.10.2022 20:01 Ответить
У меня отключили раньше графика
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11.10.2022 21:07 Ответить
ще коли вчора Кличко заявив, що в Київі поки що віялових відключень (до речі...як він це зміг вимовити?) я відразу зрозумів, що відключати будуть. Але, ніхто ніяких графіків не дотримується...Подол , наприклад і вчора і сьогодні відключили і до 23-24 (хоча по назві вулиці, повинні були до 20), а Оболонь деякі вулиці, взагалі не відключали)) і що дивно, на Подолі чомусь деякі кафешки та півбари не відключали, а також не відключали зали спорт-лайф, який пов*язуть з російським бізнесом)) якось все дивно
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11.10.2022 22:56 Ответить
Педалик обещал, что отключений больше не будет.
Верьте педаликам.
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11.10.2022 23:00 Ответить
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https://www.facebook.com/ZaitsevRV/posts/pfbid02HxMft1tGYYnHS8CRhRuw6qbJg3HqWPtzJC82jjvvnzuGn75GY5sDEs2k3VfK2qLnl?__cft__[0]=AZVQAzGQM1OhMUSqkShEA_cod8oVkPoevubaAghwVKemJVkfRPRQqOMjHdggvzFmsln3_UdP_xk0Ri6k045EDCgbX4yeybxg6K_AHillKwJJYlFcRTTTeMXE1qAHD0lYS3SxL9foY2-2jXdTFP8UDjcY&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·

Велике прохання.
Вимкніть всі телевізори з телемарафоном з 23:00 і до кінця року.
Цим ви підтримаєте нашу енергосистему.
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12.10.2022 08:06 Ответить
Киев. Не знаю как где, а в центре ток в домах оставили, а свет на улицах частично выключили.
Темнота- друг молодёжи!
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12.10.2022 11:12 Ответить
 
 