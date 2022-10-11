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Новости Война
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Мы не отмечаем изменений в количестве или характере действий, средств и сил РБ на границе с Украиной, - Госпогранслужба

кордон

Ситуация на границе с Беларусью контролируемая, изменений в характере действий сосредоточенных возле границы сил РБ, по информации Госпогранслужбы, не наблюдается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона единых новостей.

"Мы не отмечаем изменений в количестве или характере действий тех средств и сил, которые находятся на направлении границы с Украиной. Имеется в виду подразделения Вооруженных сил Беларуси. По-прежнему они усиливают границу. В свою очередь, все Силы обороны Украины укрепляют это направление", чтобы дать максимальный отпор врагу, если они попытаются зайти на этом направлении", - сказал Демченко.

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Он отметил, что за ситуацией на территории Беларуси наблюдают, и если будут происходить любые изменения, направленные против Украины, Силы обороны будут об этом знать вовремя и реагировать соответственно.

Автор: 

Беларусь (7886) Госпогранслужба (6372) граница (5257)


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Топ комментарии
+2
Якого хера вони коло нас труця .
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11.10.2022 19:35
+2
"Ударнi угруповання" еще не сформированы, ну слава богу, можно спать спокойно.
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11.10.2022 19:36
+2
ДПСУ Ми не відмічаємо змін у кількості чи характері дій, але це відчуває український народ тоді,коли прилітають дрони і ракети з території Бульбостану, сіючи смерть і розруху.
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11.10.2022 19:36
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Місію туда, хоча б "сліпих" ОБСЕ.
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11.10.2022 19:32 Ответить
Якого хера вони коло нас труця .
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11.10.2022 19:35 Ответить
"Ударнi угруповання" еще не сформированы, ну слава богу, можно спать спокойно.
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11.10.2022 19:36 Ответить
ДПСУ Ми не відмічаємо змін у кількості чи характері дій, але це відчуває український народ тоді,коли прилітають дрони і ракети з території Бульбостану, сіючи смерть і розруху.
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11.10.2022 19:36 Ответить
Оборона - это крайне проигрышная стратегия. Они просто будут держать мясо без техники, заставляя нас держать здесь оборону и вести разведку, планирование. Им этого вполне достаточно.

Это мы должны быть для них угрозой. Беларусь состоит в войне против нас согласно международному праву. Более того, даже если бы не состояло, согласно этому же праву есть некоторые случаи, когда страна имеет право атаковать позиции врага около своих границ, если те явно показывают агрессивные намерения.

Если Беларусь отдаст всю технику военную, то стоит тут же бить точечно по крупным скоплениям войск, дав лишь один шанс отвести их минимум на 100км от всей нашей границы. При невыполнении этого ультиматума открыть огонь по ним, раз не могут ответить. И бить до конца, пока не выполнят этого. И вообще это направление перспективно с точки зрения мобилизации местного населения при помощи Тихановской и отправки их на Москву как второго фронта, а также на Ленинград. Мотивация для их войск имеется: грабить и насиловать все что хочешь на России. Будет хороший замес росгвардия против бульбашей. сильны примерно равны.
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11.10.2022 19:37 Ответить
ти до речі також можеш помогти - підійти до кордону з бульбашами і кидати камінням в погранців , відтягувати на себе війська так би мовити
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11.10.2022 19:49 Ответить
В яких "прігранічних районах"? У Лаптестані? Нема питань - не давайте їм нічого. Наче нас має турбувати торгівля жаб з гадюками.
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11.10.2022 21:22 Ответить
ага. подходит беларуская армия к границе и начинает кричать в рупоры :
- эй хахлы ! смотрите что мы можем !
синхронно, и отрепетировано за последние пол года, достают пакеты, залазят в них, застегивают их на себе, и начинают ползать в этих пакетах как гусеницы по лесам и болотам, пожирая мох, папоротники и сосновую кору.

))
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11.10.2022 19:46 Ответить
Сраний Офіс Призидента! ви можете надати офіційний запрос Р.Б., -обстрілюють з її території Україну, або Ні! Хотілося б побачити офіційну відповідь...
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11.10.2022 19:49 Ответить
Здається це той Демченко, про якого говорив Швець (що є підозра, що він агент расеї). А взагалі треба було б ******* по аеродромах Б та скупченню техніки. Після цього вони точно не полізуть сюди. І можна буде перекідувати частину ЗСУ під Херсон. А якщо хтось сміливий все ж таки ризикне - то там волиняки-бурштинокопачі сами їх утілізують.
Це так.... припущення
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11.10.2022 20:30 Ответить
ми вже таке чули перед вторгненням в Україну.
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11.10.2022 21:44 Ответить
 
 