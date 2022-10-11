Мы не отмечаем изменений в количестве или характере действий, средств и сил РБ на границе с Украиной, - Госпогранслужба
Ситуация на границе с Беларусью контролируемая, изменений в характере действий сосредоточенных возле границы сил РБ, по информации Госпогранслужбы, не наблюдается.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона единых новостей.
"Мы не отмечаем изменений в количестве или характере действий тех средств и сил, которые находятся на направлении границы с Украиной. Имеется в виду подразделения Вооруженных сил Беларуси. По-прежнему они усиливают границу. В свою очередь, все Силы обороны Украины укрепляют это направление", чтобы дать максимальный отпор врагу, если они попытаются зайти на этом направлении", - сказал Демченко.
Он отметил, что за ситуацией на территории Беларуси наблюдают, и если будут происходить любые изменения, направленные против Украины, Силы обороны будут об этом знать вовремя и реагировать соответственно.
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Это мы должны быть для них угрозой. Беларусь состоит в войне против нас согласно международному праву. Более того, даже если бы не состояло, согласно этому же праву есть некоторые случаи, когда страна имеет право атаковать позиции врага около своих границ, если те явно показывают агрессивные намерения.
Если Беларусь отдаст всю технику военную, то стоит тут же бить точечно по крупным скоплениям войск, дав лишь один шанс отвести их минимум на 100км от всей нашей границы. При невыполнении этого ультиматума открыть огонь по ним, раз не могут ответить. И бить до конца, пока не выполнят этого. И вообще это направление перспективно с точки зрения мобилизации местного населения при помощи Тихановской и отправки их на Москву как второго фронта, а также на Ленинград. Мотивация для их войск имеется: грабить и насиловать все что хочешь на России. Будет хороший замес росгвардия против бульбашей. сильны примерно равны.
- эй хахлы ! смотрите что мы можем !
синхронно, и отрепетировано за последние пол года, достают пакеты, залазят в них, застегивают их на себе, и начинают ползать в этих пакетах как гусеницы по лесам и болотам, пожирая мох, папоротники и сосновую кору.
))
Це так.... припущення