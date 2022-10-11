Мы не отмечаем изменений в количестве или характере действий, средств и сил РБ на границе с Украиной, - Госпогранслужба

Ситуация на границе с Беларусью контролируемая, изменений в характере действий сосредоточенных возле границы сил РБ, по информации Госпогранслужбы, не наблюдается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона единых новостей.

"Мы не отмечаем изменений в количестве или характере действий тех средств и сил, которые находятся на направлении границы с Украиной. Имеется в виду подразделения Вооруженных сил Беларуси. По-прежнему они усиливают границу. В свою очередь, все Силы обороны Украины укрепляют это направление", чтобы дать максимальный отпор врагу, если они попытаются зайти на этом направлении", - сказал Демченко.

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Он отметил, что за ситуацией на территории Беларуси наблюдают, и если будут происходить любые изменения, направленные против Украины, Силы обороны будут об этом знать вовремя и реагировать соответственно.