В Винницкой области вводят режим тотальной экономии электроэнергии, без света - 242 населенных пункта
В Винницкой области из-за обстрелов энергоинфраструктуры остались без света 242 населенных пункта, вводится режим тотальной экономии электроэнергии.
Об этом в телеграм-канале сообщил начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.
"В Винницкой области вводим режим тотальной экономии электроэнергии. После повторных ударов по объектам энергоинфраструктуры есть серьезные разрушения. 242 населенных пункта остались без света. Прошу винничан отнестись с пониманиями. Это вынужденные временные ограничения. Экономия нужна, чтобы могли работать больницы, социальные учреждения. В противном случае "Винницаоблэнерго" будет вынуждено ввести графики аварийных отключений. Все службы работают над возобновлением энергоснабжения в Винницкой области", - сообщил Борзов.
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Что Байден на это скажет? Если откажется дать, то Боневтику лучше открыть заявить об его отказе и попросить Конгресс выставить на голосование проверку Байдена у психиатра на дееспособность. При отрицательной проверке снять с должности, при положительной проверке уже импичмент на предмет подкупа кацапами, так как его поступки за последний год просто удивляют своей слабостью. Мог вообще войны не допустить, пообещав еще в прошлом году, что США будут защищать Украину всем что у них есть, соблюдая Будапештский меморандум, так что лучше не суйтесь сюда. Вместо этого не просто не молчал, пугая Путина неопределенностью, а 10 раз пригласил его вступить в войну.
Вот так и должно было быть но получилось как всегда )