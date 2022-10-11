В Винницкой области вводят режим тотальной экономии электроэнергии, без света - 242 населенных пункта

В Винницкой области из-за обстрелов энергоинфраструктуры остались без света 242 населенных пункта, вводится режим тотальной экономии электроэнергии.

Об этом в телеграм-канале сообщил начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"В Винницкой области вводим режим тотальной экономии электроэнергии. После повторных ударов по объектам энергоинфраструктуры есть серьезные разрушения. 242 населенных пункта остались без света. Прошу винничан отнестись с пониманиями. Это вынужденные временные ограничения. Экономия нужна, чтобы могли работать больницы, социальные учреждения. В противном случае "Винницаоблэнерго" будет вынуждено ввести графики аварийных отключений. Все службы работают над возобновлением энергоснабжения в Винницкой области", - сообщил Борзов.

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