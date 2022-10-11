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Новости Война
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Маск поговорил с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины, - СМИ

маск,путін

Политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Иен Бреммер заявил, что Илон Маск рассказал ему о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины в Twitter.

Об этом пишет Vice, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В своей рассылке по электронной почте во вторник Бреммер написал, что, по словам Маска, Путин в телефонном разговоре выразил свою "готовность вести переговоры", но только при условии, что Украина признает аннексию Крыма и четырех своих областей, а также согласится на постоянный нейтралитет.

Также российский президент якобы сказал Маску, что РФ воплотит эти цели "несмотря ни на что", в том числе с возможным использованием ядерного оружия, если Украина вторгнется в Крым. Маск сказал Бреммеру, что "необходимо сделать все, чтобы избежать этого результата".

Смотрите: Маск попытался оправдаться за предыдущие посты: "Я большой фанат Украины, но не Третьей мировой войны"

Кроме того, в разговоре с руководителем Eurasia Group основатель Tesla якобы сказал, что отказал Украине в активации спутникового интернета Starlink на территории оккупированного полуострова.

Напомним, что на прошлой неделе Илон Маск опубликовал предложения по "мирному урегулированию" войны России против Украины, которые содержат фактически те же пункты, которые он упоминал в разговоре с Бреммером - от признания Крыма российским до постоянного нейтралитета Киева.

Позже Маск также говорил об опасности ядерной войны и о том, что Россия якобы однозначно победит в войне с Украиной, потому что имеет больше населения и ресурсов.

Твиты американского бизнесмена вызвали волну негодования со стороны украинских и других пользователей соцсети. В то же время, российские СМИ и чиновники активно подхватили их; так, спикер Путина Дмитрий Песков назвал их "стоящими внимания предложениями".

пропаганда (3669) путин (31211) Маск Илон (213)


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Топ комментарии
+34
мечтай дальще курва,русню будут бить даже с одними саперными лопатками
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11.10.2022 20:07
+30
Фото з Запорiжжя надiйшлiть Маску-******.
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11.10.2022 20:06
+30
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11.10.2022 20:07
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Страница 2 из 2
Чисто с юридической стороны - США могут привлечь к ответственности Маска ?
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11.10.2022 20:36 Ответить
На сьогоднi - нi.
Коли визнають росiю спонсором тероризма або терористом, тодi так.
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11.10.2022 20:40 Ответить
***** явно поспішає.
Це добре.
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11.10.2022 20:37 Ответить
А как же: "ЗЛО" должно быть наказано? а иначе беспредел... Илон...илон - ватник ты х@ров... Аляску не забудь вернуть... а то вам х@йло наваляет... Слава Украине...
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11.10.2022 20:40 Ответить
ФБР розбереться. Це вже не наш клієнт.
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11.10.2022 20:41 Ответить
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11.10.2022 20:42 Ответить
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11.10.2022 21:04 Ответить
От як ви любите підшучувати...
Якби постояли на рінгу та пропустили пару ударів....Людей оцінюємо не по словам,а по ділам.
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11.10.2022 21:28 Ответить
Наприклад: зібрати всі зуби після мого удару могут не только лішь все, мало хто может єто сдєлать.
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11.10.2022 23:22 Ответить
маска зассял, що його мільярди долярів згорять в ядєрній війні.
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11.10.2022 20:45 Ответить
Не надо паники. Илон в последнее время просто решил оставить след в истории как политик-миротворец, а Путину такого лоха развести, как нефиг делать. 08.10.2022 такая новость: Миллиардер Илон Маск предложил собственное решение конфликта между Китаем и Тайванем - передать часть контроля Пекину. Может Илон много курит и пьет снотворного (а он пьет) и вообразил себя Буддой, решил всех кошек примирить с собаками, как Папа Римский. Но Папа заключил договор в Гаванне с Кириллом в 2016 году, а Маск в таком не замечен.
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11.10.2022 20:47 Ответить
Член фсб торчит во рту этого чувака. К бабке не ходи.
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11.10.2022 20:48 Ответить
навіть такі люди є ватніками
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11.10.2022 20:49 Ответить
так щоб не боятись терориста -- треба його знищити.. Усаму ж знищили.. набридли його погрози...
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11.10.2022 20:49 Ответить
Скорее всего фейк, он же отрицает это. Простая позиция республиканцев-популистов, у них такая методичка. Там в партии своей головой не думают, что им дает аналитический центр, то они послушно и выполняют. Кацапы свою руку, конечно, приложили. И первопричина в том, что они заработали слишком много денег на высоких ценах на энергоносители, а нам до сих пор не передали замороженные резервы кацапские, чтобы и мы могли покупать наших лоббистов. Иного выхода нет, мы обязаны вложить несколько миллиардов долларов в лоббистов американских, там коррупция по сути легализована на национальном уровне.
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11.10.2022 20:52 Ответить
Маск пошёл ***** и всем розумным советую откажитесь от всей его продукциии
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11.10.2022 21:01 Ответить
закачаем файл машина не заведётся придётся влететь в бабки намёк поняли мажоры *****
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11.10.2022 21:03 Ответить
Коли Х..ло напало ми були у глибокому і постійному нейтралітеті!
Воно анексувало 4 області і далі хоче щоб ми були у постійному нейтралітеті, поки воно буде переварювати захоплене і готуватись до наступного нападу. А ми маємо чекати це у постійному глибокому нейтралітеті. От так Маск
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11.10.2022 21:03 Ответить
Если к Маску в дом залезет сосед,трахнет его жену ******** всю его семью включая мелкого сына а потом скажет что 20% дома Маска теперь его навсегда --а соседи напротив будут говорить ну мы за мирное решение вопроса тут не все однозначно......что будет делать этот даун?Проведёт референдум?
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11.10.2022 21:06 Ответить
Маск, - путинский шпион. Теперь это уже очевидно. Идет Илона вслед за русским кораблем!
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11.10.2022 21:08 Ответить
Більше схоже, що Маска ху🙌ло "развьол как котят", а Маск виконав функцію "полєзного ідіота"
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11.10.2022 21:30 Ответить
чтоб он сдох,************ **********!
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11.10.2022 22:01 Ответить
Ну це було очевидно.

Інакше сам би він такий маразм взяти не мав звідки.

Все це робота психологів та агентів із рф. І це дуже зле що у нас немає відповідних структур.
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11.10.2022 23:36 Ответить
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