Маск поговорил с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины, - СМИ

Политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Иен Бреммер заявил, что Илон Маск рассказал ему о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины в Twitter.

Об этом пишет Vice, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В своей рассылке по электронной почте во вторник Бреммер написал, что, по словам Маска, Путин в телефонном разговоре выразил свою "готовность вести переговоры", но только при условии, что Украина признает аннексию Крыма и четырех своих областей, а также согласится на постоянный нейтралитет.

Также российский президент якобы сказал Маску, что РФ воплотит эти цели "несмотря ни на что", в том числе с возможным использованием ядерного оружия, если Украина вторгнется в Крым. Маск сказал Бреммеру, что "необходимо сделать все, чтобы избежать этого результата".

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Кроме того, в разговоре с руководителем Eurasia Group основатель Tesla якобы сказал, что отказал Украине в активации спутникового интернета Starlink на территории оккупированного полуострова.

Напомним, что на прошлой неделе Илон Маск опубликовал предложения по "мирному урегулированию" войны России против Украины, которые содержат фактически те же пункты, которые он упоминал в разговоре с Бреммером - от признания Крыма российским до постоянного нейтралитета Киева.

Позже Маск также говорил об опасности ядерной войны и о том, что Россия якобы однозначно победит в войне с Украиной, потому что имеет больше населения и ресурсов.

Твиты американского бизнесмена вызвали волну негодования со стороны украинских и других пользователей соцсети. В то же время, российские СМИ и чиновники активно подхватили их; так, спикер Путина Дмитрий Песков назвал их "стоящими внимания предложениями".