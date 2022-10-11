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Новости Война
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Часть Хмельницкого осталась без света из-за технических проблем на подстанции. Возможна приостановка водоснабжения

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

Из-за технических проблем на одной из подстанций часть Хмельницкого осталась без электроснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Хельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Аварийные службы работают над тем, чтобы как можно быстрее решить проблему. Если в течение часа не смогут возобновить электроснабжение, вынужденно будет приостановлено и водоснабжение", - говорится в сообщении.

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Жителей призвали максимально снизить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00 – это поможет пройти критические нагрузки.

Автор: 

Хмельницький (475) Тарифы на электроэнергию (2163) водоснабжение (722)


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Пора бомбити кацапську інфраструктуру! І не розповідайте що ми не агресори!
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11.10.2022 20:14 Ответить
У Ростовській народній республіці знову розбився СУ-25, який летів на бойовий виліт з аеродрому, - ниють кацапські інформаційні помийки. Пілот не вижив 💀
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11.10.2022 20:19 Ответить
Видимо уже разный хлам начали использовать

С консервации
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11.10.2022 20:38 Ответить
або пілоти рукожопи,усі асси уже збиті та удобряють нашу земельку
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11.10.2022 20:40 Ответить
 
 