Часть Хмельницкого осталась без света из-за технических проблем на подстанции. Возможна приостановка водоснабжения

Из-за технических проблем на одной из подстанций часть Хмельницкого осталась без электроснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Хельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Аварийные службы работают над тем, чтобы как можно быстрее решить проблему. Если в течение часа не смогут возобновить электроснабжение, вынужденно будет приостановлено и водоснабжение", - говорится в сообщении.

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Жителей призвали максимально снизить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00 – это поможет пройти критические нагрузки.