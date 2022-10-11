Чехия отдаст Украине свою военную технику. Вместо этого получит новую из Германии

Немецкая компания Rheinmetall заключила соглашение в рамках "кругового обмена" с Чехией на поставку танков Leopard и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Buffel. Чешская техника поедет в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"В рамках программы обмена оборудованием "Ringtausch" правительства Германии Rheinmetall вскоре поставит в Чешскую Республику основные боевые танки и другую военную технику. Сейчас это согласовано в Праге между представителями обеих стран и Rheinmetall", — говорится в сообщении.

В рамках обмена в поддержку Украины Чехия получает от Германии боевые и эвакуационные танки. Группа вооружений Rheinmetall поставляет партнерам НАТО боевые танки Leopard 2A4 и бронированную эвакуационную машину Büffel ARV, как объявила группа. По информации Rheinmetall, Чехия передает Украине военную технику в рамках обмена.

Соглашение было подписано в Праге 11 октября. На церемонии присутствовал командующий сухопутными войсками Чехии, директор по вооружению Минобороны Германии и представитель компании Rheinmetall. Соглашение предусматривает не только поставки техники, но и боеприпасов, запасных частей и оборудования для ремонта. Первые единицы техники Чехия получит уже в декабре 2022, а весь контракт планируют закрыть до конца 2023 года.

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