Чехия отдаст Украине свою военную технику. Вместо этого получит новую из Германии
Немецкая компания Rheinmetall заключила соглашение в рамках "кругового обмена" с Чехией на поставку танков Leopard и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Buffel. Чешская техника поедет в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
"В рамках программы обмена оборудованием "Ringtausch" правительства Германии Rheinmetall вскоре поставит в Чешскую Республику основные боевые танки и другую военную технику. Сейчас это согласовано в Праге между представителями обеих стран и Rheinmetall", — говорится в сообщении.
В рамках обмена в поддержку Украины Чехия получает от Германии боевые и эвакуационные танки. Группа вооружений Rheinmetall поставляет партнерам НАТО боевые танки Leopard 2A4 и бронированную эвакуационную машину Büffel ARV, как объявила группа. По информации Rheinmetall, Чехия передает Украине военную технику в рамках обмена.
Соглашение было подписано в Праге 11 октября. На церемонии присутствовал командующий сухопутными войсками Чехии, директор по вооружению Минобороны Германии и представитель компании Rheinmetall. Соглашение предусматривает не только поставки техники, но и боеприпасов, запасных частей и оборудования для ремонта. Первые единицы техники Чехия получит уже в декабре 2022, а весь контракт планируют закрыть до конца 2023 года.
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Ленд-ліз - це карт-бланш президента на випадок коли конгрес зав'язне у міжпартійній боротьбі і не прийме бюджет. Таке вже бувало за Обами, на півроку розтяглося.
Ленд-ліз для срср розпочали 01.10.1941р.
Але в мене складається така думка:
зараз постачання зброї Україні - наче недоношене дитя: воно є і живе, але йому потрібна допомога.
Сподіваюсь що те дитятко збройної допомоги Україні, яке народиться в строк, буде сильним, потужним і житиме довго!
І з того часу повзаємо навколішки перед іншими країнами випрошуючи хоч якусь зброю.
Звик вже ..
Так, что пусть пока Т-72 годные дают.
А підтримка Чехії і зараз значна там також є біженці з України а ще і зброєю допомагає.
Тричі - в статті про те, що німеччина передасть чехії, і ані чичиркпро те, що отримає Україна.
"Глибоко поважаю" і чехію і німеччину. До кінця життя. І онуків навчу.
Тут два пути либо берем и говорим СПАСИБО, либо заключаем контракт, платим и ждем пока подойдет очередь, лет 5. Не есть еще третий вариант, все обосрать и кричать дайте мне нахаляву майбах.
а відтак чехи зможуть щось віддати українцям у тому ж самому темпі
Ви маєте рацію: тут нема з чого побиватися, проте й нема з чого радіти, оскільки ця "новина" жодним чином не враховує фактичних потреб ЗСУ, що цілком зрозуміло й не суперечить палкому бажанню Німеччини не постачати ніц Україні з важкої ******** військової техніки - така німецька парадигма на довгі роки
але Ви не маєте рації, коли пишете, що Україна не хтіла б купити ці німецькі танки, бо Німеччина не хоче ніц продавати саме Україні - куди завгодно, в Єгипет (може й у Гондурас), але тільки не в Україну
Наверное две эскадрильи F-35,и пару В-52...с ядренными бонбами...на борту...и тысячу дизель генераторов к зиме...
товарищами грощі з бюджету.