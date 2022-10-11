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Новости Агрессия России против Украины
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Чехия отдаст Украине свою военную технику. Вместо этого получит новую из Германии

танк

Немецкая компания Rheinmetall заключила соглашение в рамках "кругового обмена" с Чехией на поставку танков Leopard и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Buffel. Чешская техника поедет в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"В рамках программы обмена оборудованием "Ringtausch" правительства Германии Rheinmetall вскоре поставит в Чешскую Республику основные боевые танки и другую военную технику. Сейчас это согласовано в Праге между представителями обеих стран и Rheinmetall", — говорится в сообщении.

В рамках обмена в поддержку Украины Чехия получает от Германии боевые и эвакуационные танки. Группа вооружений Rheinmetall поставляет партнерам НАТО боевые танки Leopard 2A4 и бронированную эвакуационную машину Büffel ARV, как объявила группа. По информации Rheinmetall, Чехия передает Украине военную технику в рамках обмена.

Соглашение было подписано в Праге 11 октября. На церемонии присутствовал командующий сухопутными войсками Чехии, директор по вооружению Минобороны Германии и представитель компании Rheinmetall. Соглашение предусматривает не только поставки техники, но и боеприпасов, запасных частей и оборудования для ремонта. Первые единицы техники Чехия получит уже в декабре 2022, а весь контракт планируют закрыть до конца 2023 года.

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Автор: 

Германия (6927) оружие (10198) танк (2248) Украина (44914) Чехия (1701) техника (1732)


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Топ комментарии
+49
треба було свою державу,армію,економіку розбудовувати 30 років,а не сидіти,вибирати придурків у владу, ніхто би нас низькосортними не вважав би, та й ****** якщо б бачив ,що держава сильна,не полізло би навіть в Крим. А так з чого це інші мають переживати і робити все для українців коли дуже багато з них нічого не хотіли робити усі роки незалежності? Американців низькосортними чомусь ніхто ж не вважає? Вони за себе постояти то зможуть в разі чого,тому що про свої інтереси,економіку,армію і розвиток держави думали увесь час.
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11.10.2022 20:33
+25
Напрямую не говорят, но похоже это какое то количество танков. Скорее всего какая то модификация Т 72. У чехов военная техника всегда хорошего качества. Ждем!
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11.10.2022 20:27
+25
скажіть і за це спасибі, якби не допомога інших країн у нас крім освітлених доріг уже б давно нічого не було б - а цими дорогами їздили б кадировці з бурятами
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11.10.2022 20:31
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Правила форума Совет форумчан
на безрыбье и рак рыба
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11.10.2022 20:23 Ответить
Що за рак і КОЛИ?
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11.10.2022 20:26 Ответить
З якою метою цікавитесь?
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11.10.2022 20:33 Ответить
Може вони LT-38 передадуть ? Щоб не витрачатись на утилізацію?
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11.10.2022 20:38 Ответить
Може. А може Acclamator-class, це вже як командування з потребами визначиться.
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11.10.2022 20:41 Ответить
Чиє командування? Ви там наукової фантастики передивились?
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11.10.2022 21:04 Ответить
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11.10.2022 21:05 Ответить
Дякуємо! такий обмін нас також влаштовує.
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11.10.2022 20:25 Ответить
дайте новую технику, быстрей война закончится
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11.10.2022 20:25 Ответить
100%, нас рахують низькосортними
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11.10.2022 20:28 Ответить
треба було свою державу,армію,економіку розбудовувати 30 років,а не сидіти,вибирати придурків у владу, ніхто би нас низькосортними не вважав би, та й ****** якщо б бачив ,що держава сильна,не полізло би навіть в Крим. А так з чого це інші мають переживати і робити все для українців коли дуже багато з них нічого не хотіли робити усі роки незалежності? Американців низькосортними чомусь ніхто ж не вважає? Вони за себе постояти то зможуть в разі чого,тому що про свої інтереси,економіку,армію і розвиток держави думали увесь час.
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11.10.2022 20:33 Ответить
Ви праві, треба було вибирати, але завжди ми вибирали тих, що тільки свої кишені набивали і за державу не думали, бо завжди до влади у нас сунулось всяке г...
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11.10.2022 20:39 Ответить
Чорновол ''сунувся'' в 1991, казали ''зек, зек!''
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11.10.2022 20:48 Ответить
тоді був дуже великий вплив радянського союзу, а в Україні панувала компартія
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11.10.2022 20:51 Ответить
ну так для чого тоді нарікати що нас вважають так би мовити "низькосортними", якщо у владіц більшість часу за нашу незалежність були відверто проросіїські корумповані політики яких вибирав народ України, не американці ж чи німці,чи австрадійці в тому винні
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11.10.2022 20:51 Ответить
не нарікаю, а тільки констатую, бо дуже хочеться скоріше вигнати демона і перемогти, а для цього потрібно багато нової ******** зброї
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11.10.2022 20:56 Ответить
американці не дорікали сталіну, а зробили справжній ленд-ліз та постачали озброєння десятками тисяч
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11.10.2022 20:40 Ответить
Ну так і Зеленському ми не дорікаєм а постачаєм в товарній кількості надурняк, навіть без ленд-лізу.
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11.10.2022 20:45 Ответить
краще з ленд-лізом, але те, що потрібно, в потрібной кількості
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11.10.2022 21:01 Ответить
Ленд-ліз - це за гроші (хоча й потенційні і дуже відтерміновані.) А зараз - за бесплатно.
Ленд-ліз - це карт-бланш президента на випадок коли конгрес зав'язне у міжпартійній боротьбі і не прийме бюджет. Таке вже бувало за Обами, на півроку розтяглося.
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11.10.2022 21:07 Ответить
ленд-ліз-це не за гроши
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11.10.2022 21:13 Ответить
це-абсолютно free of charge
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11.10.2022 21:15 Ответить
Поцікавтеся коли був виплачений борг по американському ленд-лізу СРСР у ДСВ.
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11.10.2022 21:16 Ответить
срср залишив у себе купу американської техніки, а міг би віддати все, що залишилось після війни
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11.10.2022 21:19 Ответить
А всі HIMARS ви теж збираєтесь віддати на другий день як ***** (або який пос-*****) капітулює?
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11.10.2022 21:24 Ответить
чому ні?
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11.10.2022 21:50 Ответить
невже після цього Україну атакуватиме угорщина чи котдівуар?
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11.10.2022 22:03 Ответить
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11.10.2022 22:08 Ответить
Хімарси нам передали не по ленд лізу
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11.10.2022 22:53 Ответить
тоді Гітлер напав і окупував Європу, тепер расєя напала поки що тільки на Україну, коли він полізе в стрий світ,і він напряму стане ворогом НАТО тоді і буде ленд-ліз справжній,такий який був в роки другої світової
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11.10.2022 20:49 Ответить
Кому буде той ленд-ліз? Він і поперся в Україну з надією окупувати, а потім погнати українців в перших рядах на Європу.
Ленд-ліз для срср розпочали 01.10.1941р.
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11.10.2022 21:08 Ответить
Навіть за прикладом другої світової ясно за кого будуть йти реально воювати і кому будуть допомагати американці. Відповідь проста - за Європу,за Старий Світ, і допомагаючи ленд-лізом совку вони керувалися простим принципом -ворого мого ворога є моїм союзником,не більше,не менше. Нажаль зараз Україну США Європою скоріше за все не вважають. Ми не є членом Євросоюзу чи НАТО. Тому ось така і підтримка. Якщо б були, то мови не було б. ***** навіть на нас і не наважилось в такому випаду і напасти.
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11.10.2022 21:15 Ответить
Зрозуміло, Америка підтримує розвиток та допомогу Демократіям по мередіанах, добре що хоч не за кольором шкіри.
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11.10.2022 21:27 Ответить
Ну а ти що собі думав? Що амерканці то святі альтруїсти які заради когось там далеко за океаном будуть жертвувати собою? В цьому житті кожен сам за себе, це проста істина. Якщо ти про себе сам в цьому житті не потурбуєшся то ніхто цього не зробить, якщо ти там не інвалід чи сирота наприклад,а якщо ти нормальна людина,але сам просрав своє життя вибачте за слово ніхто тобі нічого не винен, образно говорячи
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11.10.2022 21:34 Ответить
Це ви не читали коментарі до статей про черговий землетрус або ураган в Гаїті.
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11.10.2022 22:10 Ответить
Після 100 років поневолення, репресій, геноциду, пропаганди, народ не вміє робити відповідальний вибір. Поки що.
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11.10.2022 20:47 Ответить
придурки вибирають придурків, це закон природи суспільства і не потрібно прошлими соплями фейс мазати, живи теперішнім і майбутнім. думай як фашистську кацапію зараз перемогти... будуть вибори, буде новий екзамен на зрілість нації.
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11.10.2022 21:10 Ответить
вангую: екзамен не здамо. Сподіваюсь що прийде український Піночет і викорінить все гівно. Якби ми не сподівались на краще, якби не пишались розумовими здібностями нації, лохторат візьме вгору. Тож, хоч про це зарано наразі казати, всі сподівання на "Піночета"
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11.10.2022 22:06 Ответить
Піночет, позитивний герой, але для нашого суспільства малоймовірен. ми демократи по-природі.
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11.10.2022 22:38 Ответить
до чого твій крик? що він змінить? Нічого! Це просто флуд, зважаючи на тему статті! Так само 30 років кричали і флудили політики яких ти наразі парафіном заливаєш.
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11.10.2022 22:03 Ответить
Цей тренд що ми в усьому винуваті і ніхто нам не зобовязаний вже так набрид що далі нікуди. Ніхто нам не зобовязаний - ну тоді совку ніхто не був зобовязаний допомагати ленд-лізом ( тим більше допомагати країні яка була одним з ініціаторів другої світової ). А щодо того що ми 30 років нічого не робили - політичні і економічні системи заходу не зразу стали такими їм передували сотні років еволюції ( про Південну Корею і інші країни які змогли розбудувати економіку в короткий термін не згадую тому що їм допомагали так як нам ніхто не допомагав) , більша частина України перебувала ці сотні років коли західні країни розвивалися в болоті під владою кацапів.
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11.10.2022 22:43 Ответить
хотя бы три последних)))
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12.10.2022 00:22 Ответить
вважають
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11.10.2022 20:37 Ответить
так
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11.10.2022 20:40 Ответить
Вас, кацапів, таки так.
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11.10.2022 21:01 Ответить
Техніка сама не воює. Потрібні навчені екіпажі.
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11.10.2022 20:28 Ответить
Хаймерсы и пушки 777 за сколько освоили ?
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11.10.2022 21:32 Ответить
Дякуємо.

Але в мене складається така думка:
зараз постачання зброї Україні - наче недоношене дитя: воно є і живе, але йому потрібна допомога.

Сподіваюсь що те дитятко збройної допомоги Україні, яке народиться в строк, буде сильним, потужним і житиме довго!
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11.10.2022 20:25 Ответить
"На Боже, що мені не гоже"- в Україні жорстока війна і потрібно нове озброєння, але нам віддають старе.
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11.10.2022 20:26 Ответить
скажіть і за це спасибі, якби не допомога інших країн у нас крім освітлених доріг уже б давно нічого не було б - а цими дорогами їздили б кадировці з бурятами
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11.10.2022 20:31 Ответить
я то скажу спасибі, але тут якесь приниження відчувається
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11.10.2022 20:34 Ответить
у мене приниження з 2014 року коли стало зрозуміло що ми віддали свою ЯЗ навіть без преса - просто так.

І з того часу повзаємо навколішки перед іншими країнами випрошуючи хоч якусь зброю.

Звик вже ..
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11.10.2022 20:40 Ответить
Януковоч- президент ядерної країни))))
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11.10.2022 21:43 Ответить
а інши країни витримають навалу орків з мобілізованими українцями?
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11.10.2022 20:42 Ответить
у деяких особин тут "вдячність" перекриває бажання посрати в коментах,лежачи на дивані,видати своє вміння читати Вікіпедію за базові знання.
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11.10.2022 21:56 Ответить
Поправка - на тобі те що ти добре знаеш і з чим ти можеш вправитися вже зараз.
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11.10.2022 20:35 Ответить
А могли би дати ще асфальту.
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11.10.2022 22:31 Ответить
А шо передадут Чехи? Модернизированные Т-72?
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11.10.2022 20:26 Ответить
T-72M4 CZ годы производства 2003-2006 год!!!Так что вполне сносная машина!!!Один минус их всего 30 шт(((Но тоже не плохо!
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11.10.2022 20:47 Ответить
Якщо правильно пам'ятаю, мова йшла про 100танків, і там, здається,ще Греція буде задіяна.
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11.10.2022 20:53 Ответить
92 на зберіганні ті 30 вони нам віддали ще 200 шт ббм та бмп
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11.10.2022 20:59 Ответить
Була ж інфо на днях про 100танків за сприяння Німеччини. Я навіть здивований, що це настільки швидко втілюється. Безперечно розмова з Байденом пішла Шольцу на користь
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11.10.2022 20:49 Ответить
для німців рік це гіпершвидко.
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11.10.2022 21:00 Ответить
Напрямую не говорят, но похоже это какое то количество танков. Скорее всего какая то модификация Т 72. У чехов военная техника всегда хорошего качества. Ждем!
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11.10.2022 20:27 Ответить
С Чешским оружием была любопытная история в 1947-49 годах в Израэле. Израэль тигда искал оружие везде, где можно и нельзя, и Чехи продали им то оружие, которое изготовляли для вермахта во время Второй Мировой. Израэльтяне были неприятно удивлены частыми отказами чешского стрелкового оружия, причем дефекты не обнаруживались при первичном осмотре. Оказалось, шо на заводах действовали различные чешские группы сопротивления, и в разных видах стрелковки разные детали изготавливались из субстандартных материалов с рассчетом на отказ после определенного количества выстрелов.
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11.10.2022 20:35 Ответить
Слышал что чешские маузеры и пулеметы были высокого качества, даже при немцах. А все чешское сопротивление на военных заводах заканчивалось черными ленточками в знак не согласия.
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11.10.2022 21:09 Ответить
Да!!!Я думаю чешские прапорщики аккумуляторы как рашиские с танков не снимают,для электроудочек))))
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11.10.2022 20:43 Ответить
Тоесть у немчуры танки есть. Они просто нам не хотят их продавать. Зато рашистам даже вопреки санкциям поставляли все необходимое оборудование
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11.10.2022 20:29 Ответить
впевнений,що тут не Німеччина відіграє вирішальну роль у тому постачати танки чи ні, у США також танки є,все залежть від їхніх дій,скажуть вони давати,усі будуть давати,поки що не дають
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11.10.2022 20:35 Ответить
те немецкие Лео нам нафиг не нужны, обучаться долго, обслуживать их - это с ума сойти. А нужно 200-300 штук, где их еще взять... Будущий танк ВСУ это Абрамс, а не Леопард.
Так, что пусть пока Т-72 годные дают.
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11.10.2022 20:46 Ответить
Чехія підтримувала Україну ще за часів Томаша Масарика тоді ще Чехословаччина і саме він допоміг емігрантам з України заснувати в Прагі УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ в 1921 р
А підтримка Чехії і зараз значна там також є біженці з України а ще і зброєю допомагає.
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11.10.2022 20:30 Ответить
Чехія віддасть свою друкмашинку, яку українці використають проти русскіх деревяних щьот!
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11.10.2022 20:30 Ответить
у США напевно є САУ та танки на зберіганні
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11.10.2022 20:44 Ответить
Ого,цей Рейнметал ще в 2 св робив
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11.10.2022 20:47 Ответить
щось подібне Німеччина вішала на вуха полякам, які й досі чекають на німецькі танки
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11.10.2022 20:49 Ответить
Короче, поки що найбільший ленд-ліз нам надають кацапи.
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11.10.2022 20:49 Ответить
Заголовок: "Чехія віддасть Україні свою військову техніку.

Тричі - в статті про те, що німеччина передасть чехії, і ані чичиркпро те, що отримає Україна.

"Глибоко поважаю" і чехію і німеччину. До кінця життя. І онуків навчу.
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11.10.2022 20:49 Ответить
Что бывает, когда власти Украины топят и уничтожают ВПК и завод Малышева в частности. Имеем танк Оплот в одном экземпляре. (и при шоколадных тоже). Приходится надеяться на немцев, которые даже не подписывали Будапешт и ничего нам не должны.
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11.10.2022 20:51 Ответить
Я не понимаю недовольных. Чехия давно заключила контракты на поставку вооружения. Тендер, насколько помню, был лет 5. Теперь подошел срок получить вооружение. Вместо того что его продать, чехи поставят вчерашнее вооружение в Украину. Не продадут кому попало, не оставят на складах, а поставят в Украину.

Тут два пути либо берем и говорим СПАСИБО, либо заключаем контракт, платим и ждем пока подойдет очередь, лет 5. Не есть еще третий вариант, все обосрать и кричать дайте мне нахаляву майбах.
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11.10.2022 20:58 Ответить
за контрактом німці будуть щось постачати чехам, але без поспіху

а відтак чехи зможуть щось віддати українцям у тому ж самому темпі

Ви маєте рацію: тут нема з чого побиватися, проте й нема з чого радіти, оскільки ця "новина" жодним чином не враховує фактичних потреб ЗСУ, що цілком зрозуміло й не суперечить палкому бажанню Німеччини не постачати ніц Україні з важкої ******** військової техніки - така німецька парадигма на довгі роки

але Ви не маєте рації, коли пишете, що Україна не хтіла б купити ці німецькі танки, бо Німеччина не хоче ніц продавати саме Україні - куди завгодно, в Єгипет (може й у Гондурас), але тільки не в Україну
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11.10.2022 21:12 Ответить
Завтра в Брюсселе открывается очередной Рамштайн...что предложит Украине глава Пентагона ЛЛОЙД ОСТИН,,?
Наверное две эскадрильи F-35,и пару В-52...с ядренными бонбами...на борту...и тысячу дизель генераторов к зиме...
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11.10.2022 21:01 Ответить
Завод военный на Рыбальском изготовливает много чего для ВСУ..но Порошенко запретил поставлять продукцию ЗеКодломойским🤣🤣.., вместо этого Порошенко купил Лицензию в Британии на поставки вооружений не скажу каких...пусь для путлерских уродов Сюрприз буде...😛😛
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11.10.2022 21:06 Ответить
Crack or meth?
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11.10.2022 21:09 Ответить
dementia
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11.10.2022 21:19 Ответить
такой бред нужно запомнить)))
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12.10.2022 00:30 Ответить
Радянська техніка звісно лайно, але навіть таке зараз дуже потрібно боротби з кацапським агресором, бо один артіст замість армію озброювати дивився Ху*лу в одне місце і крав з
товарищами грощі з бюджету.
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12.10.2022 00:18 Ответить
 
 