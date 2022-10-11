"Теперь это символ несокрушимости Украины", - Виталий Кличко рассказал, когда завершится ремонт пешеходного моста, в который попала российская ракета
Пешеходный мост на Владимирскую горку, поврежденный в результате российской ракетной атаки 10 октября, существенно не пострадал.
Об этом рассказал на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на пешеходно-велосипедном мосту демонтировали поврежденные взрывом российской ракеты элементы стекла. А специалисты "Киевгорсвета" обследовали состояние подсветки перил. Освещение отремонтируют. Стекло заказываем. На его изготовление нужно до трех недель. И уже скоро наш обновленный мост снова будет радовать киевлян и гостей столицы", – сообщил Кличко.
В отличие от Крымского моста, "мост Кличко", как его называют киевляне, выдержал ракетный удар.
"Он теперь – не только один из туристических символов Киева, но и символ несокрушимости и стойкости Украины", – подчеркнул Виталий Кличко.
Ранее Кличко проверил состояние моста и заявил, что металлические конструкции не пострадали. Символично, что они были сделаны на мариупольском комбинате "Азовсталь".
Как сообщалось, незаконно построенный россией Крымский мост после взрыва 8 октября получил серьезные повреждения. Там упала одна из автомобильных секций, а железнодорожные пути были значительно деформированы и расплавились, в результате чего оккупанты вынуждены были полностью их заменять.
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У путіна висить а у Кличка стоїть?
порівнювати із легендарним Кличком
в який влучила російська ракета
витримав ракетний удар
@ka_vasilevs
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11 год
Клічко завжди і всюди разом з киянами.Він також під вогнем і теж може загинути.
Ні на мить не покидає Київ і людей.І це нормально,так має бути.
Зате яких диферамбів вчора удостоїлось наше Сонце з "залізними яйцями",що вилізло на деякий час із підземелля,щоб підтримати людей!
громаді столиці мости Кличка.
А хоробрість підаліка ми бачили на майдані.