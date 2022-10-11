"Теперь это символ несокрушимости Украины", - Виталий Кличко рассказал, когда завершится ремонт пешеходного моста, в который попала российская ракета

Пешеходный мост на Владимирскую горку, поврежденный в результате российской ракетной атаки 10 октября, существенно не пострадал.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на пешеходно-велосипедном мосту демонтировали поврежденные взрывом российской ракеты элементы стекла. А специалисты "Киевгорсвета" обследовали состояние подсветки перил. Освещение отремонтируют. Стекло заказываем. На его изготовление нужно до трех недель. И уже скоро наш обновленный мост снова будет радовать киевлян и гостей столицы", – сообщил Кличко.

В отличие от Крымского моста, "мост Кличко", как его называют киевляне, выдержал ракетный удар.

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"Он теперь – не только один из туристических символов Киева, но и символ несокрушимости и стойкости Украины", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Кличко проверил состояние моста и заявил, что металлические конструкции не пострадали. Символично, что они были сделаны на мариупольском комбинате "Азовсталь".

Как сообщалось, незаконно построенный россией Крымский мост после взрыва 8 октября получил серьезные повреждения. Там упала одна из автомобильных секций, а железнодорожные пути были значительно деформированы и расплавились, в результате чего оккупанты вынуждены были полностью их заменять.