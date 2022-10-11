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Новости Война
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"Теперь это символ несокрушимости Украины", - Виталий Кличко рассказал, когда завершится ремонт пешеходного моста, в который попала российская ракета

київ,міст

Пешеходный мост на Владимирскую горку, поврежденный в результате российской ракетной атаки 10 октября, существенно не пострадал.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на пешеходно-велосипедном мосту демонтировали поврежденные взрывом российской ракеты элементы стекла. А специалисты "Киевгорсвета" обследовали состояние подсветки перил. Освещение отремонтируют. Стекло заказываем. На его изготовление нужно до трех недель. И уже скоро наш обновленный мост снова будет радовать киевлян и гостей столицы", – сообщил Кличко.

В отличие от Крымского моста, "мост Кличко", как его называют киевляне, выдержал ракетный удар.

Смотрите: Вакарчук спел на пешеходном мосту в Киеве, который сегодня выдержал ракетную атаку РФ. ВИДЕО

"Он теперь – не только один из туристических символов Киева, но и символ несокрушимости и стойкости Украины", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Кличко проверил состояние моста и заявил, что металлические конструкции не пострадали. Символично, что они были сделаны на мариупольском комбинате "Азовсталь".

Как сообщалось, незаконно построенный россией Крымский мост после взрыва 8 октября получил серьезные повреждения. Там упала одна из автомобильных секций, а железнодорожные пути были значительно деформированы и расплавились, в результате чего оккупанты вынуждены были полностью их заменять.

Киев (25472) Кличко (4635) мост (1027)


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Топ комментарии
+14
Немає жодноі загадки , бо неможна дряхлого , плєшенФюрера
порівнювати із легендарним Кличком
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11.10.2022 20:57
+8
А просто порадоваться за МІСТ КЛИЧКА трудно ?
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11.10.2022 21:12
+7
Марку потрібно випустити...Міст Кличка вже в історії.
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11.10.2022 20:52
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Ну нє, це вже особиста образа...
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11.10.2022 20:48 Ответить
загадка...
У путіна висить а у Кличка стоїть?
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11.10.2022 20:50 Ответить
Немає жодноі загадки , бо неможна дряхлого , плєшенФюрера
порівнювати із легендарним Кличком
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11.10.2022 20:57 Ответить
Це вже готовий напис до марки
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11.10.2022 22:01 Ответить
А Маріуполь?
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11.10.2022 20:51 Ответить
Марку потрібно випустити...Міст Кличка вже в історії.
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11.10.2022 20:52 Ответить
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11.10.2022 21:07 Ответить
а как повезло мужику который на мосту был)))судьба
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11.10.2022 20:54 Ответить
Уйло на этом мосту можно повесить! Как же он красиво будет смотреться на склонах Днепра!
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11.10.2022 20:54 Ответить
на арке "дружбе народов" его лучше повесить.
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11.10.2022 21:00 Ответить
Багато честі.
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11.10.2022 21:02 Ответить
Нема вже такої арки, бо ні дружби ні одного народу нема і не було ніколи...
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11.10.2022 21:03 Ответить
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11.10.2022 21:06 Ответить
Не было прямого попадания! Надоел уже этот журналистский идиотизм:
в який влучила російська ракета
витримав ракетний удар
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11.10.2022 21:10 Ответить
А просто порадоваться за МІСТ КЛИЧКА трудно ?
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11.10.2022 21:12 Ответить
Я вчера порадовался. Сегодня уже начали бесить новости. Лучше бы сделали акцент на криворукости орков.
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11.10.2022 21:25 Ответить
но ведь целили туда?
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12.10.2022 01:05 Ответить
как вариант, там еще рядом есть арка дружбы народов )
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12.10.2022 01:37 Ответить
В сам міст нічого не влучило. Й@бані піарщики----здохніть
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11.10.2022 21:11 Ответить
Цікава ідея для Кличка і інших мерів. Зробити з ціх воронок міста пам'яті агресії раши ‼️‼️‼️


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11.10.2022 21:17 Ответить
Бiла Левиця
@ka_vasilevs
·
11 год
Клічко завжди і всюди разом з киянами.Він також під вогнем і теж може загинути.
Ні на мить не покидає Київ і людей.І це нормально,так має бути.
Зате яких диферамбів вчора удостоїлось наше Сонце з "залізними яйцями",що вилізло на деякий час із підземелля,щоб підтримати людей!
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11.10.2022 21:44 Ответить
Пане Віталію, приберіть з Києва совецке "ярмо". Разом з "бабою"...
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11.10.2022 22:11 Ответить
все кто ржали над Кличком за этот мост, должны принести извинения....
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11.10.2022 22:34 Ответить
Ні. Навіщо брати за символ незламності те що можна зламати. Той міст і воронка внизу - символ імпотентності кацапської *********.
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11.10.2022 23:33 Ответить
Я так і знав, що Кличко обов'язково стане піаритися зі своїм мостом. Герой думає, що кияни мають коротку пам'ять і забули у що обходяться
громаді столиці мости Кличка.
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12.10.2022 01:11 Ответить
Для киян він завжди буде, перш за все символом корупції.
А хоробрість підаліка ми бачили на майдані.
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12.10.2022 08:23 Ответить
 
 