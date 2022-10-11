РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10872 посетителя онлайн
Новости Война
4 827 16

Глава МАГАТЭ Гросси сегодня встретился с Путиным, чтобы обсудить ситуацию на ЗАЭС

гроссі,рафаель

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня, 11 октября, встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси сегодня встретился с Владимиром Путиным для обсуждения необходимости создания зоны безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"В последние недели генеральный директор Гросси принимал участие в интенсивных консультациях как с Украиной, так и с Российской Федерацией, чтобы согласовать и ввести такую ​​защитную зону как можно быстрее, учитывая обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции или вблизи нее в последние недели и месяцы", – говорится в сообщении.

Гросси отметил, что ситуация в регионе вокруг Запорожской атомной электростанции и в других местах становится все более опасной, шаткой и сложной, с частыми военными нападениями, которые также могут угрожать ядерной безопасности.

Читайте также: На ЗАЭС отключены все шесть блоков, сотрудников заставляют подписывать контракты с "Росатомом", - ГУР МО

"Сейчас, как никогда, в эти чрезвычайно тяжелые времена вокруг ЗАЭС должна быть создана охранная зона. Мы не можем позволить себе больше терять время", - отметил он.

Автор: 

МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (701) Рафаэль Гросси (172)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Тільки такі нікчемні організації як ООН, МАГАТЕ та Червоний Хрест можуть вести переговори з терористами...
показать весь комментарий
11.10.2022 20:59
+5
Про результати зустрічи - аж нічого.

Перемовини з терористом не варті того часу, який на них затрачено.
показать весь комментарий
11.10.2022 21:10
+2
зате почастішалі по містах
показать весь комментарий
11.10.2022 21:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чи всі помітили, що після початку роботи місії МАГАТЕ на ЗАЕС її обстріли якось раптово припинились?
показать весь комментарий
11.10.2022 20:57 Ответить
зате почастішалі по містах
показать весь комментарий
11.10.2022 21:02 Ответить
не припинились, не треба обстрілювати ЗАЕС, достатньо припинити енергозабезпечення! Що і робиться(
показать весь комментарий
11.10.2022 21:24 Ответить
За )(уйловскіми подарунками заїхав?
показать весь комментарий
11.10.2022 20:59 Ответить
Тільки такі нікчемні організації як ООН, МАГАТЕ та Червоний Хрест можуть вести переговори з терористами...
показать весь комментарий
11.10.2022 20:59 Ответить
К сожалению, не только они, а почти весь мир так ведет себя. Тот самый Израиль не то что ведет переговоры, а меняет одну тысячу террористов-главарей и исполнителей на одного солдата младшего звания в плену, который никак не полезен в военных действий. Тысячу на одного. Затем эти освобожденные террористы напрямую участвуют в терактах, воодушевлены, продолжают террор. Многие израильтяне не поняли этого обмена, но конкретно Израиль и живет как полигон для испытаний оружия, американцы это так создали, планируя очень многое своими аналитическими центрами, у нас тоже самое хотят иметь, вечный конфликт с бесконечными войнами, чтобы зарабатывать на оружии, проводить испытания и многое другое. Ни одной стороне не дадут победить, всегда проигрывающую поддержат. Арабов они тоже многим поддержали, когда их Израиль душил, после развала совка конечно, раньше то совок им помогал.
показать весь комментарий
11.10.2022 21:25 Ответить
та ладно...невідомо чи справжній прутінь їздив на самміт із китайцем переговорювати...
показать весь комментарий
11.10.2022 21:01 Ответить
Получил кейс капусты нюхнул дорожку на дорожку и поехал всему миру балду гонять.
показать весь комментарий
11.10.2022 21:04 Ответить
Про результати зустрічи - аж нічого.

Перемовини з терористом не варті того часу, який на них затрачено.
показать весь комментарий
11.10.2022 21:10 Ответить
Марна трата часу....
показать весь комментарий
11.10.2022 21:13 Ответить
Гросси, не пытайся понравится пдрсу.....
показать весь комментарий
11.10.2022 21:18 Ответить
Еще один дурачек. Вангую, что ***** сказал чтобы Украина отвела войска из Запорожской и Херсонской области и не правацировала
показать весь комментарий
11.10.2022 21:23 Ответить
Цікаво скількі ***** йому заплатить?
показать весь комментарий
11.10.2022 21:32 Ответить
єто тебе не мелочь тиріть по карманам,путін відповів гроссі.
показать весь комментарий
11.10.2022 21:42 Ответить
Задовбала вже ця '' гра в кальмара''! Враження, що ми у 2-му сезоні знімаємось🤬🤬🤬
показать весь комментарий
11.10.2022 23:30 Ответить
МАГАТЕ - никчёмная организация, существующая на добровольные взносы. Ни на что не влияет и ничего не решает, только суёт свой нос во все дырки.
показать весь комментарий
15.11.2022 02:27 Ответить
 
 