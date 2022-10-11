Глава МАГАТЭ Гросси сегодня встретился с Путиным, чтобы обсудить ситуацию на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня, 11 октября, встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси сегодня встретился с Владимиром Путиным для обсуждения необходимости создания зоны безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"В последние недели генеральный директор Гросси принимал участие в интенсивных консультациях как с Украиной, так и с Российской Федерацией, чтобы согласовать и ввести такую ​​защитную зону как можно быстрее, учитывая обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции или вблизи нее в последние недели и месяцы", – говорится в сообщении.

Гросси отметил, что ситуация в регионе вокруг Запорожской атомной электростанции и в других местах становится все более опасной, шаткой и сложной, с частыми военными нападениями, которые также могут угрожать ядерной безопасности.

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"Сейчас, как никогда, в эти чрезвычайно тяжелые времена вокруг ЗАЭС должна быть создана охранная зона. Мы не можем позволить себе больше терять время", - отметил он.