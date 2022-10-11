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Новости Агрессия России против Украины
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Если кто хочет гарантировать России какие-то территориальные достояния, то пусть отдаст часть своей страны, а не торгует территорией Украины, - Дуда

дуда

Президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность, что международное сообщество не закроет глаза на уже совершенные РФ в Украине военные преступления и эти лица рано или поздно будут привлечены к ответственности.

Об этом президент Польши заявил во время пресс-конференции лидеров Вышеградской группы во вторник в Братиславе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я надеюсь, что уже никто в мире не будет выступать с инициативами типа "Россия должна сохранить лицо в этом конфликте", то есть что она должна иметь какие-то территориальные достижения. Если кто-то, президент какой-то страны, хочет гарантировать России какие-то территориальные достояния, то пусть отдаст часть своей страны, а не торгует территорией Украины", - подчеркнул Дуда.

Читайте: "Не может быть никакого соглашения, которое базировалось бы на территориальных уступках со стороны Украины", - Кулеба

Украина (44914) территориальная целостность (209) Дуда (754)


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Топ комментарии
+72
Ну реально умный мужик. Кратко и красиво размазал разложил таких как Маск и Орбан.
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11.10.2022 21:03
+70
Золоті слова!!!
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11.10.2022 21:02
+37
Гідний президент своєї країни. Та розклав все пополочкам йовбікам трампу та маску
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11.10.2022 21:05
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11.10.2022 21:02 Ответить
Золоті слова!!!
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11.10.2022 21:02 Ответить
Krest Geroja panu Dude !
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12.10.2022 02:07 Ответить
Ну реально умный мужик. Кратко и красиво размазал разложил таких как Маск и Орбан.
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11.10.2022 21:03 Ответить
взагалі то, це явний закид у бік Макрона
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11.10.2022 21:31 Ответить
макрон вже перевзувся, а це нарікання в пику Угорщини, яка саме й входить у Вишеградську четвірку (Польща, Чехія, Словаччина та угорщина)
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11.10.2022 22:20 Ответить
+ 100!

нехай Маск та Орбан проведуть незаконні "повторні" референдуми та Маск віддасть частину Каліфорнії, віджатої у Іспанії, а Орбан - Угорщину і забереться із своїми циганами на історичну прародіну на Урал
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11.10.2022 22:47 Ответить
А кацапи і так вважають Каліфорнію російською, та ставлять в плани віджати ії одразу після Аляски. Бо граф Резанов ії відкрив на своїх "Юноні" та "Авось" - вони кіно про це бачили і пісню жалісну співали: "Ти мєня нікоґда нє забудєш..." Так що, все, Маск, без варіантів, буде тобі незабаром КалНР!!!
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12.10.2022 05:06 Ответить
А якщо у Маска особистої країни у власності нема то що, може, платформою для запусків ракет відкупиться?
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11.10.2022 21:04 Ответить
Ісф свої компанії віддати Китаю, бо більше половини запчастин всіх його запчастин саме звідти. А потім перерахувати всі свої збереження в бюджет КНР, бо ці гроші зароблені за рахунок простих робітників-китайців. Ну а після - сподіватися, шо китайці викопають йому "зємлянку", де Маск і буде (щасливий) доживати свого віку
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11.10.2022 21:21 Ответить
Хай (уйла на Місяць запустить, там землі багато, нема нацистів і біндерівців, і ната не наступає
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11.10.2022 21:22 Ответить
А чому поляк Дуда розповідає про ці очевидні речі?
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11.10.2022 21:05 Ответить
Бо цей поляк розуміє, а Папа чи підро Ілон ні.
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11.10.2022 21:10 Ответить
Папам не первый раз из Рима бегать . без малого 70 лет папы в Авиньоне кантовались, а от Рима осталось только название
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11.10.2022 21:18 Ответить
včera Piontkovskij dobre pod*bnul - lezut tut vsiakie papy mamy argentinskie
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12.10.2022 02:09 Ответить
Бо зезидент не сподобився!
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11.10.2022 21:30 Ответить
Гідний президент своєї країни. Та розклав все пополочкам йовбікам трампу та маску
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11.10.2022 21:05 Ответить
не треба про Маска, то дитина "всесвіту", воно не присобі(
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11.10.2022 21:20 Ответить
Вот это называется сильный Президент сильной страны, который не боится обезьяну машущей ядерной дубиной, как некоторые.
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11.10.2022 21:05 Ответить
Вот нормальный человек
Посыл для орбана, Меркель, папы римского, маска, Берлускони и прочих путинских консерв
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11.10.2022 21:05 Ответить
Кожного разу така думка приходить до голови коли хтось пропонує Україні перемовини з навіженим. Респект Польщі та Президенту цієї країни.)
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11.10.2022 21:07 Ответить
Motaite na us, - jak toljko kakaja šavka zaiknetsia pro peremovy, srazu posyl v lob - polovinu svoei strany otdaš?
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12.10.2022 02:11 Ответить
Нерешті хтось про це сказав вголос.
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11.10.2022 21:09 Ответить
От же ж молодець !!!
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11.10.2022 21:11 Ответить
Вчасні і важливі слова, дякую Анджею, дякую Польщі!
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11.10.2022 21:12 Ответить
Viva Polonia!!))
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11.10.2022 21:13 Ответить
Наконец-то, услышал простые человеческие слова. Уже тошнит сегодня от продажных мразей, занимающих европейские и американские должности, кому вообще плевать на наши жизни, затягивают войну максимально долго всеми возможными способами. Мы томагавками могли уничтожить под 300-400 кацапских самолетов, слегка перегрузив их ПВО, а у них оно давно уже не многоуровневное, как с-300 ракеты пошли на террор. И томагавк стоит практически как 3 выстрела активно-реактивных для гаубицы или пара ракет для химарс, никто не требует ультрановых томагавков с перепрограммированием на лету, кацапские аэродромы настолько мясная цель, что бей и не промажешь, никаких укрытий там нету, все стоит на улице.
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11.10.2022 21:13 Ответить
У тебе ***** тексту і він ніякий - просто ***** . Не непружуй пальці вата-кацапська .
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11.10.2022 21:16 Ответить
А звідки запускати ці Томагавки? Чи американці нам разом з ними ще й есмінець повинні надати? 🤣
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11.10.2022 21:23 Ответить
Ну на самом деле амеры могут вести войну за Украину и из зоны Персидского Залива. Это как раз для них не проблема.
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11.10.2022 21:29 Ответить
А поставь себя на место амеров. Они полгода оленю доказывали, что на него нападут, а он смех...ешил и асфальтировал. У перед этим этого пацифиста со срусским бизнесом избрали под лозунгами "Нада перестать стрелять", "Разведем войска" и т.д. Плюс амеры прекрасно знают на кого работает Ермак и КО. И его не увольняют и сейчас. Так что перед тем как что-то рассказать амерам нужно посмотреть в зеркало.
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11.10.2022 21:27 Ответить
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11.10.2022 21:14 Ответить
Бо його дід чи прадід - боєць УПА , а не якесь гнусяве недорозуміння . Гундос , твій вихід .
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11.10.2022 21:14 Ответить
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11.10.2022 21:15 Ответить
Ну нападать тоже можно по разному. Например закинуть схему с опиумом, например в Таджикистан
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11.10.2022 21:22 Ответить
Есть здравомыслящие политики еще. Хотя как говорила моя знакомая убежавшая из Абхазии а потом из Донецка когда орки только зашли в крым в 2014, рузкая Орда никогда не нажрется и не остановится на достигнутом. Рузкая орда- имеет ДНК монголоидов. Поэтому ей не важно сколько и каких земель она захватила. Орда никогда не собирается осваивать земли. Орде важно постоянно двигаться вперед на захват новых территорий пока ее не остановит чье то войско посильнее. И как видим на крыме а потом дамбасе орки не остановились. Потому что с самого начала не это было их целью. Их цель идти по всему миру и сжигать и грабить. И Дуда как никто понимает что на Украине Орда не остановится.
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11.10.2022 21:16 Ответить
Мне один кореш говорил проще. Границы Раиссы заканчиваются там где можно получить пиз...ы. И интересы тоже. Так что чем больше они будут получать пи...ы, тем больше поймут что это им не здесь.
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11.10.2022 21:23 Ответить
"Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая свое название в лучшем случае в ХVІІІ веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако Московская история пришита к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицирована.

В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской эпохи стоит колыбель России.
Сменив имена и даты, увидим, что политика Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными...
Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства.
Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной.
Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов.
Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной.
Московский панславизм - всего лишь одна из форм захватничества.
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11.10.2022 22:19 Ответить
Esli citiruete Marksa, sleduet ukazatj avtora.
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12.10.2022 02:14 Ответить
Базовано!
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11.10.2022 21:17 Ответить
БРАВО, ДУДА!
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11.10.2022 21:19 Ответить
Это вам не гондоны называющие нас братским народом.
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11.10.2022 21:25 Ответить
handony s usami?
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12.10.2022 02:15 Ответить
Дуді, респєкт і уважуха!
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11.10.2022 21:27 Ответить
Загальна чисельність населення Росії, за останніми відомостями, складає,
приблизно 132.000.000 чоловік.
З них 81% (106.920.000) проживають у містах і селищах міського типу, причому:
в Москві 12.769.000, в Московській області 7.980.000,
в Санкт-Петербурзі 6.897.000, у Ленінградській області 3.350.000.
(з урахуванням тимчасових реєстрацій та дозволів на роботу для іноземних мігрантів)
Із загальної чисельності населення:
57% складають люди пенсійного і передпенсійного віку - 75.240.000
особовий склад армії разом з контрактниками, строковиками, вільнонайманими, персоналом
допоміжних підприємств, наукових інститутів, КБ і ВУЗів - 1.139.000
особовий склад ФСБ, ФСО, ФПС, ФАПСИ, СВР і решта - 2.140.000
штатні співробітники МНС, ФМС, МВС, ВВ, ФСІН, Мін'юсту та Прокуратури - 2.539.000
працівники митниці, податкових, санітарних та інших інспекцій - 1.238.000
чиновники ліцензуючих, контролюючих і реєстраційних органів - 1.312.000
апарат МЗС і держзакордонзакладів (СНД, ООН, ЮНЕСКО, ПАРЄ, і т.і.) - 91.000
службовці інших федеральних міністерств і відомств - 1.253.000
клерки пенсійних, соціальних, страхових та інших фондів - 1.724.000
депутати і співробітники апаратів владних структур усіх рівнів - 1.870.000
священнослужителі та обслуга релігійних і культових споруд - 412.000
нотаріуси, юридичні бюро, адвокати й ув'язнені - 1.842.000
персонал приватних охоронних структур, детективи, секьюріті і т.п. - 1.975.000
безробітні - 9.190.000
Разом: 101.965.000 чоловік, які існують за рахунок бюджету і платоспроможної
частини населення.
Залишається 30.035.000 чоловік.
І це наше все. Весь малий, середній і фермерський бізнес-клас.
Куди, між іншим, входять ще й малолітні діти, школярі, домогосподарки,
безпритульні, бомжі, змушені переселенці, біженці, і т.д. і т.ін. і т.п.
Це, почасти, пояснює той факт, що ВВП Росії не набагато перевищує
економічний продукт округу Лос-Анджелес, США.
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11.10.2022 21:31 Ответить
Нарешті ПОЛІТИК промовив це вголос на весь світ!
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11.10.2022 21:35 Ответить
У Вольдемара закінчуються ходи, тому пустив в хід останній резерв. Навіть виставив Іллю Маска на посміховисько, он осман також так закрутив сюжет з переговорами, що про нього не знали всі крім лапотних. Не один корисний ідіот спалиться на спасінні морди ліца країни лаптевих бабуїнів.
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11.10.2022 21:38 Ответить
Полностью поддерживаю президента ПОЛЬШИ! 🙏👍👍👍👍👍СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.10.2022 21:39 Ответить
...і ще раз про пам'ятник Богдану Хмельницькому.
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11.10.2022 21:40 Ответить
браво! Саме те що треба
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11.10.2022 21:43 Ответить
А зеленский, хотя кто его спрашивает.
дерьмак того же мнения?
У дерьмака спросили?
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11.10.2022 21:44 Ответить
Самые вменяемые люди, понимающие что по чем это поляки и страны Балтии.
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11.10.2022 21:54 Ответить
Там доведеться віддати всю Мадярщину. Ще Орбан і винним буде
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11.10.2022 22:10 Ответить
Очень правильно сказано. Очень.
В том числе физкульт-привет Трампу (Аляска), если тот каким-то чудом прорвётся в Белый Дом на следующих выборах.
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11.10.2022 22:34 Ответить
Респект Дуде, респект Польше, респект народу Польши.
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11.10.2022 22:39 Ответить
Вот это слова настоящего президента Украины А вот этот... который говорит "дойдём до линий 23 февраля, а там видно будет" - это кто ?
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11.10.2022 22:53 Ответить
...ХТО, ХТО -КЛОВАН ОМАНСЬКИЙ
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12.10.2022 06:22 Ответить
Сама правильна позиція. Добре що хоч з якимись сусідами нам пощастило.
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11.10.2022 23:42 Ответить
Респект. Хоть кто то называет вещи своими именами.
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11.10.2022 23:45 Ответить
Наразі усім стало зрозуміло, хто брат, а хто Іуда. Браво, пане Президенте!
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12.10.2022 03:08 Ответить
О, виявляється, що політики, дипломати можуть(і повинні) говорити простими, зрозумілими для людей словами. Браво, ПРЕЗИДЕНТЕ
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12.10.2022 06:20 Ответить
Я это давно говорил. Хочешь заключить договор с дьяволом - продавай свою душу, а не чужую.
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12.10.2022 07:01 Ответить
 
 