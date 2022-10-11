Если кто хочет гарантировать России какие-то территориальные достояния, то пусть отдаст часть своей страны, а не торгует территорией Украины, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность, что международное сообщество не закроет глаза на уже совершенные РФ в Украине военные преступления и эти лица рано или поздно будут привлечены к ответственности.

Об этом президент Польши заявил во время пресс-конференции лидеров Вышеградской группы во вторник в Братиславе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я надеюсь, что уже никто в мире не будет выступать с инициативами типа "Россия должна сохранить лицо в этом конфликте", то есть что она должна иметь какие-то территориальные достижения. Если кто-то, президент какой-то страны, хочет гарантировать России какие-то территориальные достояния, то пусть отдаст часть своей страны, а не торгует территорией Украины", - подчеркнул Дуда.

Читайте: "Не может быть никакого соглашения, которое базировалось бы на территориальных уступках со стороны Украины", - Кулеба