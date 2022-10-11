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Маск отрицает, что разговаривал с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины

маск,путін

Американский бизнесмен Илон Маск отрицает информацию СМИ о том, что перед публикацией своего плана "мирного урегулирования" войны в Украине он говорил с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было где-то полтора года назад. Предметом разговора был космос", - заявил Маск.

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Как сообщалось, политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Иен Бреммер заявил, что Илон Маск рассказал ему о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины в Twitter.

Автор: 

путин (31211) Маск Илон (213)


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Топ комментарии
+21
"Не вір, мій сину, цьому під*расу"
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11.10.2022 21:05
+20
Один мостосроитель построил тысячу мостов и отсосал всего один член. Его запомнят членососом а не мостостроителем.
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11.10.2022 21:07
+17
Маск - запомни. Рашисты никогда не ценили гениев. Если ты что нибудь совершенное придумаешь на рашке, тебя на следующий день расстреляют, а твои достижения повесят на какого нибудь дурака таежного Иванова.
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11.10.2022 21:07
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Просто бизнес, ничего личного. За деньги бизнесмен может сделать многое😂😂😂
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11.10.2022 21:52 Ответить
Вышло, аки в анекдоте. Ложечка нашлась, а осадок остался и хрен отмоешься.
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11.10.2022 22:11 Ответить
В США создали беспилотник для вывода спутников на орбиту каждые 180 минут
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11.10.2022 22:24 Ответить
Закрутився як вош на гребенці.
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12.10.2022 01:51 Ответить
Вот и молодец. И благодарим за двадцать тысяч старлинков.
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12.10.2022 01:59 Ответить
йому все передала та кацапка, яка на днях літала на його ракетах в космос!
ІНФА 146%!

поки москалі запускають бойові ракети по мирних українських містах - аферист миск запускає москалів на своїх ракетах у космос!
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12.10.2022 03:19 Ответить
Ілон, взявши гавно в руки смердітимеш ще довго... І от питається - а воно тобі того потрібно було? Запускав собі ракети, ні, таки в "політика" ще захотілось побавитись...
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12.10.2022 06:08 Ответить
маск... южноафриканец... легализован в Штатах... как-то интересно его жизнь движется... и к фуйлу как-то резко приблизился... или он от него не отдалялся? и таки может быть имеет право на жизнь версия его причастности к свинопасной разведке?
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12.10.2022 06:18 Ответить
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