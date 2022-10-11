Маск отрицает, что разговаривал с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины
Американский бизнесмен Илон Маск отрицает информацию СМИ о том, что перед публикацией своего плана "мирного урегулирования" войны в Украине он говорил с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было где-то полтора года назад. Предметом разговора был космос", - заявил Маск.
Как сообщалось, политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Иен Бреммер заявил, что Илон Маск рассказал ему о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины в Twitter.
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поки москалі запускають бойові ракети по мирних українських містах - аферист миск запускає москалів на своїх ракетах у космос!