Россияне снова обстреляли Запорожскую область из РСЗО и артиллерии. Погибли 7 человек, - ОП
Российские оккупационные войска снова нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области. Есть погибшие и раненые.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Президента.
"Снова под ударом Запорожская область. Российские террористы, назвавшие себя армией, обстреляли область из РСЗО и артиллерии. Прилеты пришлись на город Орехов и пгт Степногорск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате жестоких обстрелов погибли 7 человек и еще столько же травмированы. Соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрелов.
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Олена Микитяк
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