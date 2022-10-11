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Новости Война
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Россияне снова обстреляли Запорожскую область из РСЗО и артиллерии. Погибли 7 человек, - ОП

Российские оккупационные войска снова нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области. Есть погибшие и раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Президента.

"Снова под ударом Запорожская область. Российские террористы, назвавшие себя армией, обстреляли область из РСЗО и артиллерии. Прилеты пришлись на город Орехов и пгт Степногорск", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате жестоких обстрелов погибли 7 человек и еще столько же травмированы. Соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрелов.

армия РФ (19047) обстрел (26891) Запорожская область (3039)


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11.10.2022 21:09 Ответить
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11.10.2022 21:09 Ответить
Терористи вночі продовжують свою справу. А в США день і там ось-ось приймуть документ про визнання недоімперії спонсором тероризму і тоді почнуться процеси по її ліквідації "царя", а потім і недоімперії.
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11.10.2022 21:15 Ответить
Бадьорий латінос з оон стурбований до кісток
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11.10.2022 21:25 Ответить
Знову, це коли? До обіду, вечером? Знову....
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11.10.2022 21:31 Ответить
Сьогоднi нас обстрiлювали о шостiй ранку , цiлий день перебуваемо пiд враженням обстрiлiв ,нелюди, руйнують наше гарне мiсто , наше життя . Готуемось до сьогоднiшнiх нiчних "сюрпризiв", та повторюемо - шоб ти здох кремлiвський нелюд...
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11.10.2022 21:49 Ответить
 
 