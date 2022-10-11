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Новости Война
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За 2 суток украинские зенитчики сбили 9 из 11 "Shahed - 136", - Залужный

бпла,shahed

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный поблагодарил польских побратимов за подготовку украинских зенитчиков, которые за 2 суток уничтожили 9 БПЛА "Shahed - 136".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в Facebook.

"За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА "Shahed-136". Это результат качественной подготовки наших зенитчиков, которую проводили наши польские побратимы", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что именно Польша предоставила комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны, запущенные россиянами.

Смотрите: По состоянию на 13:30 сбиты 20 из 28 вражеских ракет и 13 БпЛА "Shahed-136", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

"Это реалии сегодняшней войны. Спасибо братьям-полякам!", - добавил он.

беспилотник (3535) Польша (8398) уничтожение (6826) Залужный (656)


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Топ комментарии
+6
Український солдат Дмитро Шумський 10 жовтня збив із ПЗРК Stinger дві російські крилаті ракети

Про це у вечірньому зверненні розповів президент Зеленський. «Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую йому за це».
В мене пропозіция: туди де немає в нас ніякого ппо один такий солдат с 2 стінгерами... та можливо наша проблема буде вирішена...
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11.10.2022 21:44
+2
Герої наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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11.10.2022 22:26
+1
Не вариант. У дрона дальность больше 1000км. Не понятно почему у нас таких мало.
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11.10.2022 21:58
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Может одну GMLRS (экскалибур как вариант, если у него такой же метод борьбы с помехами есть) по фуре в ***********, где они стоят? Дешевле будет, чем из ПВО стрелять. Пускай Тихановская предложит награду в 50000 долларов за координаты (легко по гугл-картам понять даже по 1 снимку с геотегом) этой фуры с мопедами. За каждую. Там уже 3 штуки есть, можно и нужно бить.
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11.10.2022 21:43 Ответить
Не вариант. У дрона дальность больше 1000км. Не понятно почему у нас таких мало.
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11.10.2022 21:58 Ответить
аятоллы говорили, что дальность 5000 км.
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11.10.2022 22:41 Ответить
Український солдат Дмитро Шумський 10 жовтня збив із ПЗРК Stinger дві російські крилаті ракети

Про це у вечірньому зверненні розповів президент Зеленський. «Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую йому за це».
В мене пропозіция: туди де немає в нас ніякого ппо один такий солдат с 2 стінгерами... та можливо наша проблема буде вирішена...
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11.10.2022 21:44 Ответить
один солдат збив ракету стінгером - це те, що на поверхні, а насправді за кожним таким збиттям стоїть робота сотень людей, які чергують в різних куточках, виявляють, передають інфу, везуть до точки на маршруті прольоту і так далі
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11.10.2022 22:24 Ответить
А така людина зі стінгером має бачити на 100-200 км? Ви маєте хоча б уяву як це працює.
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11.10.2022 22:29 Ответить
Підтримую Залежного. Повністю.
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11.10.2022 21:51 Ответить
Залежного от кого...?\ты Бубочку свою підтримуй...\
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11.10.2022 22:06 Ответить
Підтримую Залужного.
Я не винен , що автокоректор тупит.
А болота радіють.
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11.10.2022 22:12 Ответить
у нас был в части Пункт Визуального Наблюдения и ЗУшка, этих моджахедов на раз.
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11.10.2022 22:04 Ответить
Герої наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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11.10.2022 22:26 Ответить
коли ці польські ЗРК такі вправні проти безпілотників
то треба їх закуплять
чим більше тим краще
бо москалі замовили шахідів в Ірані більше 2000
так що роботи буде не початий край
тому треба готуватись добре
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11.10.2022 22:31 Ответить
 
 