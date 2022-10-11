За 2 суток украинские зенитчики сбили 9 из 11 "Shahed - 136", - Залужный

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный поблагодарил польских побратимов за подготовку украинских зенитчиков, которые за 2 суток уничтожили 9 БПЛА "Shahed - 136".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в Facebook.

"За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА "Shahed-136". Это результат качественной подготовки наших зенитчиков, которую проводили наши польские побратимы", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что именно Польша предоставила комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны, запущенные россиянами.

Смотрите: По состоянию на 13:30 сбиты 20 из 28 вражеских ракет и 13 БпЛА "Shahed-136", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

"Это реалии сегодняшней войны. Спасибо братьям-полякам!", - добавил он.