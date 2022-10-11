За 2 суток украинские зенитчики сбили 9 из 11 "Shahed - 136", - Залужный
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный поблагодарил польских побратимов за подготовку украинских зенитчиков, которые за 2 суток уничтожили 9 БПЛА "Shahed - 136".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в Facebook.
"За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА "Shahed-136". Это результат качественной подготовки наших зенитчиков, которую проводили наши польские побратимы", - говорится в сообщении.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что именно Польша предоставила комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны, запущенные россиянами.
"Это реалии сегодняшней войны. Спасибо братьям-полякам!", - добавил он.
Топ комментарии
+6 Hanka Panyanka
показать весь комментарий11.10.2022 21:44
+2 Чайка Київ
показать весь комментарий11.10.2022 22:26
+1 Андрей Л #363538
показать весь комментарий11.10.2022 21:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про це у вечірньому зверненні розповів президент Зеленський. «Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую йому за це».
В мене пропозіция: туди де немає в нас ніякого ппо один такий солдат с 2 стінгерами... та можливо наша проблема буде вирішена...
Я не винен , що автокоректор тупит.
А болота радіють.
то треба їх закуплять
чим більше тим краще
бо москалі замовили шахідів в Ірані більше 2000
так що роботи буде не початий край
тому треба готуватись добре