Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не был в Болгарии, - правительство страны

В правительстве Болгарии заявили, что полностью исключают возможность того, что в этой стране побывал грузовик, который, вероятно, взорвался на Керченском мосту, соединяющем оккупированный Крым с территорией России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Спецслужба страны провела собственное расследование по распоряжению и.о. премьер-министра Галаба Донева. После этого правительство заявило, что "ни в коем случае не позволит ассоциировать название страны с какой-либо причастностью" к взрыву.

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