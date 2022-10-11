Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не был в Болгарии, - правительство страны
В правительстве Болгарии заявили, что полностью исключают возможность того, что в этой стране побывал грузовик, который, вероятно, взорвался на Керченском мосту, соединяющем оккупированный Крым с территорией России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Спецслужба страны провела собственное расследование по распоряжению и.о. премьер-министра Галаба Донева. После этого правительство заявило, что "ни в коем случае не позволит ассоциировать название страны с какой-либо причастностью" к взрыву.
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PS. Посла рашки в Болгарії можна було витягнути на ковдру, бо офіційни брехуни брехали...
Вантажівка приїхала з болгарії.
За кермом росіянин.
Машина на російських номерах.
І в кінці вони роблять висновок, що підрив зробила Україна.
Де тут Україна в цій схемі, я взагалі не розумію.
в своїй «доповіді» х@йлу навіть каже то вантажівка то автобус, аби шось ляпнути
- Ха, молодой человек… Вы посмотрите-таки на этот мир - и вы посмотрите на эти брюки!..