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Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не был в Болгарии, - правительство страны

крим,кримський,міст

В правительстве Болгарии заявили, что полностью исключают возможность того, что в этой стране побывал грузовик, который, вероятно, взорвался на Керченском мосту, соединяющем оккупированный Крым с территорией России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Спецслужба страны провела собственное расследование по распоряжению и.о. премьер-министра Галаба Донева. После этого правительство заявило, что "ни в коем случае не позволит ассоциировать название страны с какой-либо причастностью" к взрыву.

Читайте также: Болгария расследуют кремлевскую версию взрыва на Крымском мосту

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Болгария (654) взрыв (6724) Крым (26364) мост (1027) расследование (3037) Керченский мост (392)


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Топ комментарии
+22
тиць-пердиць! хто б сумнівався що кацапи брешуть!
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11.10.2022 21:44
+22
операция рязанский сахар-2
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11.10.2022 21:46
+14
А была ли вантажiвка?
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11.10.2022 21:52
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тиць-пердиць! хто б сумнівався що кацапи брешуть!
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11.10.2022 21:44 Ответить
кацапский мозг воспринимает только ********** версии как по мосту так и по боингу
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11.10.2022 22:39 Ответить
операция рязанский сахар-2
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11.10.2022 21:46 Ответить
***** знов бреше.
PS. Посла рашки в Болгарії можна було витягнути на ковдру, бо офіційни брехуни брехали...
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11.10.2022 21:48 Ответить
Та это их вечная стратегия: высрать какой-то дебильный вариант с десятками способов его реализации, перегрузить людей информацией, что у них в голове каша. Потом все реагируют, отвечают, им снова десять вариантов вбрасывают на их отрицание. И дальше вбить свой правильный вариант. Это работает, притом работает через телевизор на всех, кто понимает руснявую речь. Зомбоящик нужно принудительно отключать, если у кого старики есть, кто даже выехал в Германию, например, то внимательно следите, они могли включить кацапские каналы и прозомбироваться за считанные месяцы, в плане, что им тяжело даже думать будет, кацапы на пропаганде так жестко срут потоком информации и меняющимся планами в кадре с огромной скоростью по методичкам НЛП и Кашпировского, что внушить могут что угодно в голову. Потом слова и мысли сами с языка слетать будут, даже если сознательно все понимаешь.
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11.10.2022 21:48 Ответить
блин наивный народ, какая нах Болгария ? Им , мокшам ********, как два пальца обоссать.
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11.10.2022 21:49 Ответить
Щас рашистский следком заменит Болгарию на Бурунди. Какая разница.
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11.10.2022 21:49 Ответить
Нє, ну ви подивіться - ВОНИ ЩЕ КОМЕНТУЮТЬ ті висери....хууууух, ще одні бовдури, Ну на якої халєри ще шось там плямкати....не звертайте уваги...то ж ідіоти
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11.10.2022 21:50 Ответить
Недомерок всё выдумал. Кто бы сомневался.
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11.10.2022 21:51 Ответить
А была ли вантажiвка?
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11.10.2022 21:52 Ответить
вибуху також не було, бавовна була
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11.10.2022 23:11 Ответить
А хіба вантажівку вже не перекваліфіковано в автобус? Агов, болгари, кацапи вже самі відмовилися від "версії" про вантажівку. Треба було оперативніше спростовувати.
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11.10.2022 21:53 Ответить
Болгари вважають, що шизофреніку можна "ні в якому разі не дозволить асоціювати назву країни з будь-якою причетністю"??? Джерело:
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11.10.2022 21:53 Ответить
На вопрос карлика - мост гражданский обьект, быстрыкин соврал. что да гражданский. На самом деле по савейским еще норативам ж/д мост - военный обьект и охранялся ВОХРом или военными. Кроме того, использование его для переброски воинской техники, которой убивают украинцев автоматично вносит мост в разряд военных законных целей.
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11.10.2022 21:57 Ответить
Видим что Кличко украл меньше на стеклянном мосту.
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11.10.2022 22:02 Ответить
Есть мнение, что грузовик выехал из того же склада, в котором, в 1999 году, хранился "рязанский сахар".
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11.10.2022 22:05 Ответить
Була-була, Путін сам бачив - Болгарію з кабіни. А взагалі міст треба було зірвати ще при Порошенко - дивись би Путін і побоявся б воювати.
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11.10.2022 22:05 Ответить
получається, що це росія сама проти себе теракт зробила.
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11.10.2022 22:18 Ответить
Це Кадиров грузив вантоживку - хотів нагадити фсб
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11.10.2022 22:20 Ответить
Версія росії:
Вантажівка приїхала з болгарії.

За кермом росіянин.

Машина на російських номерах.

І в кінці вони роблять висновок, що підрив зробила Україна.

Де тут Україна в цій схемі, я взагалі не розумію.
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11.10.2022 22:22 Ответить
яка вантажівка? то лапшу вішають своїм рабам зомбі,

в своїй «доповіді» х@йлу навіть каже то вантажівка то автобус, аби шось ляпнути
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12.10.2022 00:17 Ответить
Кацапи кругом брешуть , як скажені собаки , бидло є бидло😡
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12.10.2022 01:03 Ответить
- Ну, почему какие-то несчастные штаны вы мне шили месяц?! Бог мир за семь дней создал, а тут - брюки - месяц!..

- Ха, молодой человек… Вы посмотрите-таки на этот мир - и вы посмотрите на эти брюки!..
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12.10.2022 06:10 Ответить
Нема про що говорити...
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12.10.2022 06:36 Ответить
Болгария и арабохайи в отнятом Иреванском ханстве???Смешно немного.Россия сечас им ЕЩЕ КУСОК КАРАБАХА И КЕЛЬБАДЖАРА(куда их армия приперлась) ХОЧЕТ ОТДАТЬ. И тут хаи им подлнку??.Этими слухами хотят у сторонников Украины симпатии нажить.
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12.10.2022 08:26 Ответить
Сейчас Бастрюкин достанет свою волшебную Za-лупу и наведет ее на Болгарию!
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12.10.2022 12:48 Ответить
 
 