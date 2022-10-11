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Новости Война
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В Орехове во время повторного обстрела россиян погибли 2 работника районных электросетей, которые восстанавливали поврежденные сети

гнатюк,григор'єв,нестерук,свіча

Российские оккупационные войска снова обстреляли Орехов и убили двоих работников районных электросетей, еще двоих - ранили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"При выполнении работ по восстановлению поврежденной линии электропередач во время повторного вражеского обстрела погибли два работника районных электросетей - Дмитрий Стариченко и Роман Мельник", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще двое работников - Максим Юрченко и Дмитрий Рабаджиев - с ранениями были эвакуированы в госпиталь.

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"Героизм бывает не только на поле боя. Иногда он состоит в том, чтобы добросовестно делать свое дело. Украина не забудет своих героев", - подчеркнул Старух.

Автор: 

армия РФ (19047) обстрел (26891) смерть (9212) Запорожская область (3046) Тарифы на электроэнергию (2163)


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сдохни *****
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11.10.2022 21:57 Ответить
какого тревогу проигнорировали?
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11.10.2022 21:58 Ответить
вибач що не встигли злізти в полі зі стовпа та добігти до укриття
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11.10.2022 22:09 Ответить
Я за них всем сердцем, но не думаю что это было так, посреди поля... Мои друзья в Десне объяснили , кто не хотел , тот не бежал в укрытие.
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11.10.2022 22:12 Ответить
До лінії фронту 10 км. Артобстріли щодня з кінця лютого. Загинули вони від артобстрілу, під час ремонту обладнання.
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11.10.2022 22:24 Ответить
Сподіваюсь до їхніх родин поставляться так само як до загиблих на полі бою воїнів
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11.10.2022 22:10 Ответить
Кремлiвська кровава падла,шоб ти здох!
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11.10.2022 22:10 Ответить
Очень жаль, наши люди хотели как можно быстрее устранить последствия, чтобы быстрее починить объект.

Лучше не спешить с ремонтом, сейчас не зима тем более. Жизни квалифицированных профессионалов куда важнее даже возможных более тяжких имущественных последствий от пожара.

Пока ракеты в воздухе, то никакого экспресс-ремонта после первой же ракеты. Пускай все сначала попадут в цель или в туалет, пусть горит что горит. Работать по инструкции, но наши МЧСники всегда собой рискуют и плюют на инструкции, если где-то под завалами могут быть люди, которых нужно вытащить до новой ракеты. Энергетики хотя бы сидите в укрытии и ждите до конца.
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11.10.2022 22:13 Ответить
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11.10.2022 22:30 Ответить
 
 