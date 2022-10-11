В Орехове во время повторного обстрела россиян погибли 2 работника районных электросетей, которые восстанавливали поврежденные сети

Российские оккупационные войска снова обстреляли Орехов и убили двоих работников районных электросетей, еще двоих - ранили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"При выполнении работ по восстановлению поврежденной линии электропередач во время повторного вражеского обстрела погибли два работника районных электросетей - Дмитрий Стариченко и Роман Мельник", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще двое работников - Максим Юрченко и Дмитрий Рабаджиев - с ранениями были эвакуированы в госпиталь.

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"Героизм бывает не только на поле боя. Иногда он состоит в том, чтобы добросовестно делать свое дело. Украина не забудет своих героев", - подчеркнул Старух.