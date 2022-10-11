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Новости Война
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Нет гарантий, что мы зафиксируем подготовку России к ядерному удару, - глава спецслужбы Британии Флеминг

джеремі,флемінг

Руководитель Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) сэр Джереми Флеминг считает, что не существует гарантий того, что Запад сможет зафиксировать подготовку Россией к использованию ядерного оружия.

Об этом Флеминг заявил во вторник во время дискуссии в королевском Объединенном институте оборонных исследований (RUSI), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Россия - единственная страна, которая говорит об использовании ядерного оружия, и должен сказать, что это чрезвычайно опасно. Хотелось бы считать, что вместе с нашими союзниками мы имели бы хорошие шансы обнаружить это, но, конечно, в этой сфере никогда не существует никаких гарантий", - сказал он.

По мнению директора GCHQ, Запад все же сможет увидеть ядерные приготовления России заранее, и "мы все должны быть обеспокоены риторикой" Владимира Путина по использованию ядерного оружия.

Читайте также: Решения Путина оказались ошибочными из-за ничем не ограниченной власти, силы Москвы исчерпаны, - руководитель спецслужбы Британии

Также Флеминг отметил активную деятельность РФ в киберпространстве, но, по его словам, "мы еще не видели кинематографическую версию этого - киберармагеддон, большую красную кнопку, которая выключает все одновременно - на самом деле, конечно, это все происходит не так".

Центр правительственной связи Великобритании - спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и за обеспечение защиты информации органов правительства и армии.

Автор: 

Великобритания (4919) путин (31211) ядерное оружие (1326)


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Топ комментарии
+25
Есть одна гарантия: первый удар. Убить Путина и все. Любой ценой. Ядерным, не ядерным ударом, спецназом - не важно. Просто убить его, не двойника конечно, которые ездят по конференциям всяким и в г20 тоже он поедет.

Все равно же вам придется это делать. Хотя я понимаю, чего вы ждете: чтобы Чмоня отстрелял все стратегические ракеты х-101 и х-555, у которых дальность тысячи километров и которые могут нести ядерное оружие. Чтобы он отстрелял их все по нам и не смог стрелять ими по Европе, по Англии и даже по США через север. И поэтому вы не даете нам ПВО, иначе он перестанет ими стрелять, если мы все сбивать будем. И может даже сольете Путину информацию про наше ПВО, а то мы слишком эффективно их сбиваем, вдруг он перестанет стрелять ими по нам. Все понятно, вопросов не имею.
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11.10.2022 22:16
+22
Набридло чути про ядерну зброю. Якщо хло таки застосує, то єдине чого я хочу, щоб був миттєвий удар ЗСУ по ядерним об'єктам параші та їхнім містам. Горить сарай гори й хата. Цей світ нічого не коштує якщо він не хоче захистити незалежну державу та зупинити одну єдину слаборозвинену країну що з'їхала з глузду.
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11.10.2022 22:36
+17
Нарешті хтось сказав правду!
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11.10.2022 22:08
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Правила форума Совет форумчан
Нема гарантій взагалі, що придуркуватий дід здуру не клацне на червону кнопку. Просто так
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11.10.2022 22:07 Ответить
Все далеко не так просто... А ядерний чумайдан виявився звичайним сральником.
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11.10.2022 22:50 Ответить
Приємно це знати
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11.10.2022 22:07 Ответить
Ну да. Кацапчиків ніхто вже і не питає. Самовільно поставали рабами, як і всі пращурі.
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11.10.2022 22:34 Ответить
Нарешті хтось сказав правду!
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11.10.2022 22:08 Ответить
Ну, щоб не клацнув, може б яму щось подарувати? Медаль вручити за взяття півдня України - від ООН. Ще раз оголосити людиною року - 2022го тепер. Дивись і не нажме на кнопку.
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11.10.2022 22:09 Ответить
Надо просто сразу, а ещё лучше превентивно ******* и никто уже не захочет играться в применение ЯО, а без ответа будет следующий..
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12.10.2022 00:42 Ответить
Слабаки!
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11.10.2022 22:09 Ответить
еще один сдулся..............
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11.10.2022 22:10 Ответить
спасибо, кэп. Из разряда: вы умерете, но не больно.
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11.10.2022 22:11 Ответить
Это что, приглашение? Лучше бы промолчал.
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11.10.2022 22:11 Ответить
Життя бентежне. Гарантій немає навіть на кладовищі.
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11.10.2022 22:12 Ответить
Москалі стріляють ракетами х-101,інша версія цієї ракети,може мати ядерну боєголовку.То як це відстежити?
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11.10.2022 22:14 Ответить
А як відстежити перевезення 2-х чи 3-х 152 мм або 203 мм снарядів з тактичними ядерними зарядами до САУ "ПІОН", чи до САУ "АКАЦІЯ", які можна підвезти сраним пошарпаним УАЗом. -ЯК?
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11.10.2022 22:27 Ответить
Таких снарядів,з ядерною боєголовкою,може в москалів і немає вже.Вони можуть і іскандером з ядерною боєголовкою вдарити.
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11.10.2022 22:45 Ответить
Є різні способи. Думаю ЦРУ, МІ-6 і т.п. не скорочували штат для економії коштів на будівництводоріг.
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11.10.2022 22:28 Ответить
тут як раз важливі "позаштатні" працівники
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11.10.2022 22:31 Ответить
Ці організації не всесильні.
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11.10.2022 22:46 Ответить
Немає за що сперечатись, важливо відслідкувати прийняття рішення. З цим, я думаю впораються. А так… мабудь, неможливо відслідкувати підготовку на підводному човні, наприклад.
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11.10.2022 22:53 Ответить
Теоретически, ядерную боеголовку может нести любая крылатая ракета. Даже пресловутый Искандер. И не факт, что таких нет.
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11.10.2022 22:38 Ответить
Іскандер -К,якраз версія з крилатою ракетою.
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11.10.2022 22:42 Ответить
Ну так внимательнее читать нужно) Написала же "даже".
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11.10.2022 22:55 Ответить
Есть одна гарантия: первый удар. Убить Путина и все. Любой ценой. Ядерным, не ядерным ударом, спецназом - не важно. Просто убить его, не двойника конечно, которые ездят по конференциям всяким и в г20 тоже он поедет.

Все равно же вам придется это делать. Хотя я понимаю, чего вы ждете: чтобы Чмоня отстрелял все стратегические ракеты х-101 и х-555, у которых дальность тысячи километров и которые могут нести ядерное оружие. Чтобы он отстрелял их все по нам и не смог стрелять ими по Европе, по Англии и даже по США через север. И поэтому вы не даете нам ПВО, иначе он перестанет ими стрелять, если мы все сбивать будем. И может даже сольете Путину информацию про наше ПВО, а то мы слишком эффективно их сбиваем, вдруг он перестанет стрелять ими по нам. Все понятно, вопросов не имею.
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11.10.2022 22:16 Ответить
Шось у цьому є
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11.10.2022 22:20 Ответить
У цьому є багато букв.
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11.10.2022 22:24 Ответить
Є купа кацапського гівна
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11.10.2022 22:32 Ответить
Из Польши автор пишет или под прокси Польши?

Нарратив зебилов:

-вы нам не даёте!

- убейте его!

вам ваш презЕдент говорил:

- я никому ничего не должен!

а вы с претензиями к чужому правительству. как кацап, у которого ***** - няшный, америка - отстой.
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12.10.2022 00:17 Ответить
Заспокоїв, мля. Так що це означає? тепер Захід відреагує, коли дійсно буде ядерний удар?
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11.10.2022 22:18 Ответить
потроху ************ до перемовин
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11.10.2022 22:20 Ответить
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1579747279426457600 11 ч

Вчера состоялась демонстрация импотенции 70-летнего плешивого деда. В бессильной злобе из-за неспособности нанести поражение ВСУ на поле боя, тварь убивает мирных украинцев. Если у Путина не хватит яиц кончить, как его предшественник Адольф, то он кончит как Саддам или Каддафи.
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11.10.2022 22:22 Ответить
Х@йло дійсно може постраждати при несанкціанованім зіткненні з глибинним народом. Залижуть насмерть.
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11.10.2022 22:45 Ответить
Та воно просто пасрать захоче, i може не той чемоданчик вiдкрить. Треба вiд нього вже взагалi все забирати
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11.10.2022 22:24 Ответить
Тобто всі ті повідомлення про те, що підготовки до ядерного удару не зафіксовано то все херня собача.
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11.10.2022 22:27 Ответить
Я помню как в начале 90ых, была огромная радость от того, что Украина договорилась с московией о передаче той тактического ядерного оружия.
Тактическая ядерка-не была частью будапештского меморандума. Но поднялся вой, а как нам эти беприпасы хранить? Как их утилизировать. Вдруг у нас второй Чернобыль будет?
И тут такая перемога, кучма добазарился с ельциным, что кацапы сделают милость и заберут эти боеприпасы с яо. А заодно ракеты х-55. Просто в довесок. А Украина получит офигенную скидку на газ...
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11.10.2022 22:33 Ответить
Набридло чути про ядерну зброю. Якщо хло таки застосує, то єдине чого я хочу, щоб був миттєвий удар ЗСУ по ядерним об'єктам параші та їхнім містам. Горить сарай гори й хата. Цей світ нічого не коштує якщо він не хоче захистити незалежну державу та зупинити одну єдину слаборозвинену країну що з'їхала з глузду.
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11.10.2022 22:36 Ответить
Гарантія, то дядечко Сі, якого Пукін боїться, як пес дрючка. Китайські коммі хочуть бабло заробляти, а не виживати у ядерній зимі
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11.10.2022 22:40 Ответить
сподіваюсь хоч сам удар ви зможете зафіксувати ?
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11.10.2022 22:40 Ответить
Как можно об этом обьявлять? И этот тип глава разведки?
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11.10.2022 22:46 Ответить
Він просто сказав правду, а не той ідіотизм, що "наші hi-tech супутники засічуть будь-яку боєголовку".
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11.10.2022 23:46 Ответить
Перевожу. Мы можем обкакаться, нам надо с вовиком договориться а то будет ай я яй. Теперь не удивительно почему шпили вили у вас там травили кого хотели.
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11.10.2022 22:54 Ответить
Я так розумію що всім похер на Україну. Всі зливаються шкода. Надіюсь ми жахнемо по Курській АЕС
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11.10.2022 23:07 Ответить
Якщо це тонкий натяк на превентивний удар то я аплодую руками і ногами
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11.10.2022 23:42 Ответить
а цей лисий очкарик "зрить в корінь"! погоджуюсь з ним - тому бритам потрібно ПРЕВЕНТИВНО БАХНУТИ ЯДЕРКОЮ ПО МАЦА-КВІ!

бо інакше вони можуть і не помітити, як лондон вже якби фсьо....
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12.10.2022 02:57 Ответить
а что там отслеживать... наверняка свинопасы предупредят об этом дерьмака, чтобы тот успел смыться... и весь сказ...
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12.10.2022 05:58 Ответить
Досюсюкались, донезапокоювались і накінець вср...лись. Ох уж ети сказочники...
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12.10.2022 06:43 Ответить
И вот уже заявление про превентивный удар заиграло новыми красками.
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12.10.2022 06:57 Ответить
 
 