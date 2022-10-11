Нет гарантий, что мы зафиксируем подготовку России к ядерному удару, - глава спецслужбы Британии Флеминг
Руководитель Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) сэр Джереми Флеминг считает, что не существует гарантий того, что Запад сможет зафиксировать подготовку Россией к использованию ядерного оружия.
Об этом Флеминг заявил во вторник во время дискуссии в королевском Объединенном институте оборонных исследований (RUSI), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Россия - единственная страна, которая говорит об использовании ядерного оружия, и должен сказать, что это чрезвычайно опасно. Хотелось бы считать, что вместе с нашими союзниками мы имели бы хорошие шансы обнаружить это, но, конечно, в этой сфере никогда не существует никаких гарантий", - сказал он.
По мнению директора GCHQ, Запад все же сможет увидеть ядерные приготовления России заранее, и "мы все должны быть обеспокоены риторикой" Владимира Путина по использованию ядерного оружия.
Также Флеминг отметил активную деятельность РФ в киберпространстве, но, по его словам, "мы еще не видели кинематографическую версию этого - киберармагеддон, большую красную кнопку, которая выключает все одновременно - на самом деле, конечно, это все происходит не так".
Центр правительственной связи Великобритании - спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и за обеспечение защиты информации органов правительства и армии.
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Все равно же вам придется это делать. Хотя я понимаю, чего вы ждете: чтобы Чмоня отстрелял все стратегические ракеты х-101 и х-555, у которых дальность тысячи километров и которые могут нести ядерное оружие. Чтобы он отстрелял их все по нам и не смог стрелять ими по Европе, по Англии и даже по США через север. И поэтому вы не даете нам ПВО, иначе он перестанет ими стрелять, если мы все сбивать будем. И может даже сольете Путину информацию про наше ПВО, а то мы слишком эффективно их сбиваем, вдруг он перестанет стрелять ими по нам. Все понятно, вопросов не имею.
Нарратив зебилов:
-вы нам не даёте!
- убейте его!
вам ваш презЕдент говорил:
- я никому ничего не должен!
а вы с претензиями к чужому правительству. как кацап, у которого ***** - няшный, америка - отстой.
@VALMICHEL7
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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1579747279426457600 11 ч
Вчера состоялась демонстрация импотенции 70-летнего плешивого деда. В бессильной злобе из-за неспособности нанести поражение ВСУ на поле боя, тварь убивает мирных украинцев. Если у Путина не хватит яиц кончить, как его предшественник Адольф, то он кончит как Саддам или Каддафи.
Тактическая ядерка-не была частью будапештского меморандума. Но поднялся вой, а как нам эти беприпасы хранить? Как их утилизировать. Вдруг у нас второй Чернобыль будет?
И тут такая перемога, кучма добазарился с ельциным, что кацапы сделают милость и заберут эти боеприпасы с яо. А заодно ракеты х-55. Просто в довесок. А Украина получит офигенную скидку на газ...
бо інакше вони можуть і не помітити, як лондон вже якби фсьо....