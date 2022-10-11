Нет гарантий, что мы зафиксируем подготовку России к ядерному удару, - глава спецслужбы Британии Флеминг

Руководитель Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) сэр Джереми Флеминг считает, что не существует гарантий того, что Запад сможет зафиксировать подготовку Россией к использованию ядерного оружия.

Об этом Флеминг заявил во вторник во время дискуссии в королевском Объединенном институте оборонных исследований (RUSI), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Россия - единственная страна, которая говорит об использовании ядерного оружия, и должен сказать, что это чрезвычайно опасно. Хотелось бы считать, что вместе с нашими союзниками мы имели бы хорошие шансы обнаружить это, но, конечно, в этой сфере никогда не существует никаких гарантий", - сказал он.

По мнению директора GCHQ, Запад все же сможет увидеть ядерные приготовления России заранее, и "мы все должны быть обеспокоены риторикой" Владимира Путина по использованию ядерного оружия.

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Также Флеминг отметил активную деятельность РФ в киберпространстве, но, по его словам, "мы еще не видели кинематографическую версию этого - киберармагеддон, большую красную кнопку, которая выключает все одновременно - на самом деле, конечно, это все происходит не так".

Центр правительственной связи Великобритании - спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и за обеспечение защиты информации органов правительства и армии.