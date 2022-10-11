В Киеве до конца недели школьники будут учиться онлайн, детсады будут закрыты, - КГГА

В Киеве до конца недели школьники будут учиться онлайн, а детсады будут закрыты.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера было принято решение, чтобы учебные учреждения перешли на онлайн. Ученики до конца недели будут учиться онлайн. Детские садики будут закрыты. Государственные учреждения работают по ситуации, учитывая воздушные атаки и опасность, которую они несут, учитывая, как люди могут добраться к этим учреждениям. Сегодня мы также дискутировали на счет работы центров предоставления административных услуг – они будут открываться через 30 минут после окончания воздушной тревоги", - сказал Поворозник.

Он выразил свое видение постройки укрытий на остановках транспорта, отметив, что это пока только идея.

"Укрытие – это достаточно серьезное сооружение, которое должно нести соответствующую нагрузку. По нашим расчетам, такие сооружения будут рассчитаны на 20, максимум 50 человек, но будут занимать достаточно большую площадь. На сегодняшний день нет государственных стандартов, которые могли бы рассчитать, каким образом эти вещи должны делаться. На сегодняшний день в Киеве достаточно укрытий, чтобы в них можно было себя обезопасить", - отметил первый заместитель председателя КГГА.

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Он также напомнил советы на случай воздушных тревог: иметь при себе документы, какой-то минимальный запас пищи и воды, необходимые медикаменты, а также прятаться в бомбоубежище.

"Главное – не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", - добавил Поворозник.