США внимательно будут наблюдать за тем, кто в ООН проголосует против осуждения российской попытки аннексии областей Украины, - посол Томас-Гринфилд
Соединенные Штаты будут "внимательно следить" за тем, какие страны станут на сторону России во время голосования резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей российскую попытку аннексии областей Украины. Об этом сказала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Томас-Гринфилд заявила, что голосование по резолюции, намеченное на 12 октября, может восприниматься как голосование в защиту ООН и ее Устава. Коспонсорами резолюции стали 70 стран ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Представитель США сказала, что не может прогнозировать, как проголосуют в этом случае Китай, Индия или другие страны.
В отличие от Совета Безопасности ООН при голосовании Генеральной Ассамблеи ООН, право вето нет ни у кого.
Ожидается, что голосование по резолюции состоится во второй половине дня (поздним вечером или ночью по Киеву) 12 октября.
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@StarshinaZapasa
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https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1579838172602994689 5 ч
1. Сегодня день, когда я счастлив. Знаете, то ощущение, когда сделана хорошая работа, и ты стоишь, смотришь на детище - и улыбаясь, улыбаешься… Ну, посмотрите, какие красавицы же, а? Три скорых помощи. Прямиком из Финляндии. Которые будут спасать теперь жизни людей.
Ось що чекає не тільки московитів, але й тих, хто їх підтримує. Welcome to Hell
А також країни ізгої, залежні від рашки - Білорусь, Таджикистан, Арменія, Киргизстан, Туркменія, Нікарагуа, Зімбабве.
Після, пересвідчитесь.