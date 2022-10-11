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США внимательно будут наблюдать за тем, кто в ООН проголосует против осуждения российской попытки аннексии областей Украины, - посол Томас-Гринфилд

томас-грінфілд,лінда

Соединенные Штаты будут "внимательно следить" за тем, какие страны станут на сторону России во время голосования резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей российскую попытку аннексии областей Украины. Об этом сказала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд заявила, что голосование по резолюции, намеченное на 12 октября, может восприниматься как голосование в защиту ООН и ее Устава. Коспонсорами резолюции стали 70 стран ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Представитель США сказала, что не может прогнозировать, как проголосуют в этом случае Китай, Индия или другие страны.

В отличие от Совета Безопасности ООН при голосовании Генеральной Ассамблеи ООН, право вето нет ни у кого.

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Ожидается, что голосование по резолюции состоится во второй половине дня (поздним вечером или ночью по Киеву) 12 октября.

Автор: 

ООН (4157) США (26401) аннексия (149) Томас-Гринфилд Линда (33)


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запоминайте тех тварюк))) очень правильно сказано !!!
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11.10.2022 22:42 Ответить
Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·

https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1579838172602994689 5 ч

1. Сегодня день, когда я счастлив. Знаете, то ощущение, когда сделана хорошая работа, и ты стоишь, смотришь на детище - и улыбаясь, улыбаешься… Ну, посмотрите, какие красавицы же, а? Три скорых помощи. Прямиком из Финляндии. Которые будут спасать теперь жизни людей.

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11.10.2022 22:43 Ответить
Останнє, найпекельніше, коло пекла переобладнано на ще пекельніший "парк розваг", та отримало назву "Парк *****". Організована сцена з "підігрівом" для виступів кобзона та задорнова, окремий котел для політологічних семінарів з жиріком, патріотична пательня з діджеями моторилою та захарченком, лазарет з пекельним вогнем від "доктора Лізи" та музична школа з розпеченими каменями з неба від хору імені александрова.

Ось що чекає не тільки московитів, але й тих, хто їх підтримує. Welcome to Hell
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11.10.2022 22:48 Ответить
Що там спостерігати? Все стандартно.За рашку буде вісь зла, це Північна Корея, Іран, Сирія, Куба, можливо Китай.
А також країни ізгої, залежні від рашки - Білорусь, Таджикистан, Арменія, Киргизстан, Туркменія, Нікарагуа, Зімбабве.
Після, пересвідчитесь.
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11.10.2022 22:51 Ответить
там почти вся Африка под Китаем ходит, а это штук 50 стран
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11.10.2022 23:19 Ответить
Подивимося,як будуть голосувати "голодуючі" країни Африки.Наїлися кривавим українським зерном,чи й надалі будуть перед пуйлом плазувати
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11.10.2022 22:58 Ответить
Просто спостерігати це безглуздо. Треба мати інструмент. Треба мати Український моссад який після голосування просто вб'є всіх пособників нацистської росії що своїми діями підтримали порушення міжнародного законодавства росією.
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11.10.2022 23:26 Ответить
 
 