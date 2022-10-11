Украинский солдат Дмитрий Шумский сбил "стингером" две крылатые ракеты армии РФ за день, - Зеленский

Украинский военнослужащий вчера с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger сбил две крылатые ракеты россиян.

Об этом в своем вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Враг совершил вторую волну террористической атаки против нашего государства. За сегодняшнее утро – 28 ракет, из них 20 сбиты. Более 15 беспилотников, почти все – ударные иранские. Большинство сбито. Я благодарю всех наших бойцов Воздушных сил, Сухопутных войск и разведки, которые вовлечены в защиту от этих российских ударов! И, кстати, по представлению военного командования хочу отметить еще за вчерашний день солдата Дмитрия Шумского (зенитно-ракетный взвод 57 отдельного радиотехнического батальона, Черниговское направление). 10 октября Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК "Стингер" сбил две крылатые ракеты террористов. Один человек спас десятки жизней. Спасибо за это!" – рассказал президент.

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