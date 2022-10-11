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Новости Война
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Украинский солдат Дмитрий Шумский сбил "стингером" две крылатые ракеты армии РФ за день, - Зеленский

stinger

Украинский военнослужащий вчера с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger сбил две крылатые ракеты россиян.

Об этом в своем вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Враг совершил вторую волну террористической атаки против нашего государства. За сегодняшнее утро – 28 ракет, из них 20 сбиты. Более 15 беспилотников, почти все – ударные иранские. Большинство сбито. Я благодарю всех наших бойцов Воздушных сил, Сухопутных войск и разведки, которые вовлечены в защиту от этих российских ударов! И, кстати, по представлению военного командования хочу отметить еще за вчерашний день солдата Дмитрия Шумского (зенитно-ракетный взвод 57 отдельного радиотехнического батальона, Черниговское направление). 10 октября Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК "Стингер" сбил две крылатые ракеты террористов. Один человек спас десятки жизней. Спасибо за это!" – рассказал президент.

Также смотрите: По состоянию на 13:30 сбиты 20 из 28 вражеских ракет и 13 БпЛА "Shahed-136", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Зеленский (20224) крылатые ракеты (878) герой (260) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+79
Дмитру Шумському респект та щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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11.10.2022 22:46
+51
Ось таки вони воїни України. Спасибі Дмитро за захист Батьківщини.
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11.10.2022 22:47
+39
"Одним ударом оба глаза погасил?" . А насправді - молодець. Дякую!
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11.10.2022 22:45
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"Одним ударом оба глаза погасил?" . А насправді - молодець. Дякую!
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11.10.2022 22:45 Ответить
Дмитру Шумському респект та щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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11.10.2022 22:46 Ответить
Я вважаю що за таке і треба давати «Героя України»!.. Ви тільки уявіть скільки людей він врятував! Шана і повага Герою!🇺🇦👏👏
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12.10.2022 07:37 Ответить
Вот такие достойны награды, а не пикалов с лысым.
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12.10.2022 10:53 Ответить
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11.10.2022 22:46 Ответить
и? Сколько залпов было 10 числа? или все 80 ракет в один момент прилетели?
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11.10.2022 22:48 Ответить
Давай ще Жданова, який ще в червні казав, що ракети майже закінчились. Як же він заіпав той пустобрех....
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11.10.2022 23:03 Ответить
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12.10.2022 07:49 Ответить
хто такий цей "військовий" єкспєрд жданов? іноді такую чухню несе, що на голову не налазе
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14.10.2022 12:39 Ответить
Ось таки вони воїни України. Спасибі Дмитро за захист Батьківщини.
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11.10.2022 22:47 Ответить
o ce bizness po-ukrainski. Piatimilijonnuju raketu - stotysiačnym stingerkom.
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12.10.2022 01:24 Ответить
"Дякую" на хлеб не намажешь.
И в банк не положишь.
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11.10.2022 22:47 Ответить
Борони Боже наших героIв!
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11.10.2022 22:48 Ответить
Нехай цей чувак тренує здібну молодь, як це робити, а потім з тих, хто навчиться можна формувати охоронні пости на зручних висотах навколо критичних об'єктів. Хоча б так потроху збивати.
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11.10.2022 22:49 Ответить
Надіюсь,премія передбачена за це, стимул має бути суттєвий для заохочення розвивати свої можливості.
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11.10.2022 22:49 Ответить
А кто на видео "Ваня давай!" ? Он тоже сбил.
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11.10.2022 22:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CkGhZAIWq24

незаслуженно забыт Ваня! респект ему!
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11.10.2022 23:01 Ответить
Ваня "иглою" дав ракеті просратись. це ще крутіше
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11.10.2022 23:44 Ответить
Треба нагороду герою + хорошу грошову премію. Спас кучу людей, будинків і інфраструктури. Взагалі встановити оплату за збиття дронів. крилатих та балістичних ракет.
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11.10.2022 22:55 Ответить
Molodec Sumski nagradit ego nado
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11.10.2022 23:00 Ответить
Хай береже його Бог! І, сподіваюсь, Золота Зірка знайшла свого Героя!
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11.10.2022 23:08 Ответить
На відео якийсь Іванко ще мочить ті ракети.
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11.10.2022 23:11 Ответить
Респект і повага цьому чудовому воїну ?
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11.10.2022 23:11 Ответить
Чому не нагородити воїна? Зрозуміло, що не такий відважний як Кошевий чи Мосейчук, але медаль хлопчина заробив. Чи ні?
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12.10.2022 01:45 Ответить
И.з ПЗРК сбить крылатую ракету это всеравно что из рогатки попасть по соколу в полете-либо большая удача либо очень талантливый наш воин ЗСУ! Слава Герою!
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12.10.2022 02:10 Ответить
Дмитру Шумському - подяка від президента, а Жекі Лисому та Сані Пікалову ще по одному ордену.
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12.10.2022 07:42 Ответить
Незаслуженно забыт толстый Корявченков
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12.10.2022 14:58 Ответить
ай да молодець! це доводить, що КР не надскладна ціль
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12.10.2022 08:04 Ответить
Дімон, з нас поляна після війни.Ми всі тебе чекаємо.
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12.10.2022 08:16 Ответить
Дмитро Шумський , Справедливо этому хлопцу, выделить квартиру в Киеве и новую машину , не надо медалек, и грамот, он спас много жизней и сэкономил , не один миллион зелёных. Не дай Бог если бы эти ракеты достигли целей
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12.10.2022 09:09 Ответить
Полностью согласен. Он своей работой спас десятки жизней и много домов и квартир не разрушились от ракет кацапни.
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12.10.2022 09:28 Ответить
красава.
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12.10.2022 09:21 Ответить
Наградить Героя! Настоящий батыр!
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12.10.2022 10:28 Ответить
Дмитре, вітаємо і дякуємо!!! Всього найкращого!!! Нехай щастить! Слава нашим захисникам! Слава ЗСУ! Героям Слава!!!💙💛✌️👍🇺🇦👏👏👏👏👏👏👏👏🍀🍀🍀🍀😘😘😘😘😘😘😘😘😘💕💕💕💕💕💕💕
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12.10.2022 10:35 Ответить
Оскільки ви, пліснява зелена, про@бали всі своі державні обов*язки, похерили всі державні оборонні програми, за вас тепер має працювати "Український солдат Дмитро Шумський"...
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12.10.2022 10:44 Ответить
Шкода нема кому збити ту суку, яка заблокувала виробництво ЗРК Кільчень і ОТРК Сапсан.
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12.10.2022 11:00 Ответить
Треба запровадити новий орден"Воїн світла і добра!"і перший,кому вручать буде Дмитро.
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12.10.2022 11:30 Ответить
Подяка герою.Підвищити в званні.
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12.10.2022 11:58 Ответить
и тебе спасибо за дороги,и на следующий год 90 млрд на дороги! дуже тобi дякуемо!
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12.10.2022 12:07 Ответить
і це все,тільки усна подяка? а нагородити Героя слабо? нагороди роздає своїм друзям і підлабузникам, а справжньму Герою не хватило?
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12.10.2022 12:27 Ответить
 
 