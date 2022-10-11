Россия за два дня подорвала около трети энергетической инфраструктуры Украины, - Галущенко

Около 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября были поражены российскими ракетами, заявил во вторник министр энергетики Герман Галущенко.

Об этом он рассказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По словам министра, "впервые с начала войны" Россия "драматически нацелилась" на энергетическую инфраструктуру.

Галущенко сказал, что одной из причин является то, что экспорт украинской электроэнергии в Европу "помогает европейским странам экономить на российском газе и угле".

Он добавил, что Украина пытается "быстро возобновить поставки из других источников".

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Отвечая на вопрос, будет ли Украина получать дополнительную энергию из Европы, Галущенко сказал, что это "один из рассматриваемых вариантов".

Министр отметил, что украинская энергетическая система "все еще стабильна", но призвал партнеров предоставить "системы защиты с воздуха, которые действительно могли бы помочь нам защитить нашу инфраструктуру".

"Мы посылаем этот месседж нашим партнерам: нам нужно защитить небо. Россияне не играют в какие-либо игры с международным правом. Им плевать на любые международные соглашения или конвенции", - отметил Галущенко.

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10-11 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, а именно энергетики, в столице и различных областях Украины. Украинские власти призвали людей по всей стране "ограничить" использование энергии. Министерство обороны России признало, что объектами атак являются не только украинские военные, но и гражданские энергетические объекты.



