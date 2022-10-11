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Новости Война
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Россия за два дня подорвала около трети энергетической инфраструктуры Украины, - Галущенко

галущенко

Около 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября были поражены российскими ракетами, заявил во вторник министр энергетики Герман Галущенко.

Об этом он рассказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По словам министра, "впервые с начала войны" Россия "драматически нацелилась" на энергетическую инфраструктуру.

Галущенко сказал, что одной из причин является то, что экспорт украинской электроэнергии в Европу "помогает европейским странам экономить на российском газе и угле".

Он добавил, что Украина пытается "быстро возобновить поставки из других источников".

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Отвечая на вопрос, будет ли Украина получать дополнительную энергию из Европы, Галущенко сказал, что это "один из рассматриваемых вариантов".

Министр отметил, что украинская энергетическая система "все еще стабильна", но призвал партнеров предоставить "системы защиты с воздуха, которые действительно могли бы помочь нам защитить нашу инфраструктуру".

"Мы посылаем этот месседж нашим партнерам: нам нужно защитить небо. Россияне не играют в какие-либо игры с международным правом. Им плевать на любые международные соглашения или конвенции", - отметил Галущенко.

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10-11 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, а именно энергетики, в столице и различных областях Украины. Украинские власти призвали людей по всей стране "ограничить" использование энергии. Министерство обороны России признало, что объектами атак являются не только украинские военные, но и гражданские энергетические объекты.

Автор: 

обстрел (26891) россия (95361) энергетика (2551) Галущенко (257)


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Топ комментарии
+33
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11.10.2022 23:02
+27
Правильно друже, замість готуватись до війни, наш зеБОБИК готувався до шашлику...
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11.10.2022 22:59
+21
Міністр має дуже довгого язика. А потім кажуть: не розповсюджуйте відео, нічого не розповідайте знайомим...
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11.10.2022 23:04
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Правильно друже, замість готуватись до війни, наш зеБОБИК готувався до шашлику...
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11.10.2022 22:59 Ответить
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11.10.2022 23:02 Ответить
министр-конченный дебил.охренительно поддержал наш боевой дух,,.гнать в шею таких тупорылых дятлов
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11.10.2022 23:38 Ответить
Тобто ще 2 такі обстріли і будемо в кам'яному віці?
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11.10.2022 23:00 Ответить
Будемо відбиватися , до останнього кацапа на нашій землі ,
це по - перше ,
а по - друге , будемо посилати посилочки по Белгороду і інш .
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11.10.2022 23:06 Ответить
Ні. А от терміново "перешивати" колії на 1435 мм доведеться. Наявних совкових дизелевозів Укрзалізниці може не вистачити.

Радує, що навіть якщо всі трансформатори буде зруйновано, це не завадить Збройним Силам України нищити москалів.
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11.10.2022 23:29 Ответить
Тобто Галущенко дол****
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11.10.2022 23:37 Ответить
звісно ж. І не один.
https://site.ua/serhiy.grigorovich/tut-u-nas-dekilka-vojennix-boltunisok-publicno-i-vidkrito-pracyuyut-na-voroga-iy4ex4x
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12.10.2022 00:45 Ответить
Ні. Елеткрику відновимо - це не проблема. Головне їпшить роісянців-терорстиів на кожному клпатику не тільки Україниа й всієї планети!
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12.10.2022 00:10 Ответить
А хтось ще каже,що удари не логічні.
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11.10.2022 23:03 Ответить
Який же, Дарвіне, відбір ****??
Урод, дебіл і піздабол в руля!!!!
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11.10.2022 23:03 Ответить
Міністр має дуже довгого язика. А потім кажуть: не розповсюджуйте відео, нічого не розповідайте знайомим...
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11.10.2022 23:04 Ответить
Так Данілов же казав, що ви готувалися! Он він навіть чорну рубашку надів у жовтні 2021-го! А найвеличніше знало про те ще з вересня, але, щоб не було паніки, мовчав, а потім на шашлики кликав.

Чи та підготовка була така сама, як на Чонгарі, Поліссі, у Харкові та на Сумщині?

Боже! Лиши мене пам'яті, що б я зміг повірити хоч чомусь від цієї влади!
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11.10.2022 23:08 Ответить
Ну що це як не варварська терористична імперія зла?
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11.10.2022 23:09 Ответить
Опасная тенденция

Даже не в гражданском а военном отношении

Нужны генераторы и срочно
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11.10.2022 23:12 Ответить
Ну хоч посміялися, що за день відновлено було. А потім приходять погані новини...
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11.10.2022 23:13 Ответить
Виходів два - суцільне покриття терріторії нашої ПРО І ППО шляхом поставок по ленд-лизу та массове враження обьектів інфраструктури на терріторіїї мордору.
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11.10.2022 23:17 Ответить
а думали як буде??? хіба це так важко було спрогнозувати??? і мати якісь запасні варіанти (вже не кажучи про договори на поставку обладнання, в аварійному порядку... хочаб мати уяву де його можна придбати)
жалітися і бідкатися неважко... важко відповідати за свій фронт, виконувати свої обов"язки і передбачати труднощі...
і меньше радувати рашку відвертими заявами і безпорадністю !!!
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11.10.2022 23:18 Ответить
США сказали будут принимать срочные меры

Как по восстановлению так и по защите от подобного
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11.10.2022 23:20 Ответить
ну то давайте всі сядемо на жопу і будемо чекати коли хтось почне приймати якісь міри....
а наші відповідальні... будуть тільки зарплату отримувати???
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11.10.2022 23:25 Ответить
США велика дяка, але багато питань до нашої влади, помилки і халатність якої вимушені виправляти "дорослі дяді". 8 місяць війна, вони не знали, що йде зима, і ***** буде кошмарити ракетами по критичній інфраструктурі?
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12.10.2022 00:16 Ответить
Знали, і що далі?
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12.10.2022 00:39 Ответить
І де каральні дії по рф? А їх немає. І партнерам як бачимо все пофіг.

Дають лиш ті системи ппо які обіцяли ще на початку року і які вже давно мали бути у нас і про які навіть брехали що вони є.

Де Петріот? Де Ігніс? Де системи ПРО якими можна збивати супутники??? А ніфіга немає.

За те якби ми вдарили симетрично у відповідь і нацистське населення рф сиділо би без електрики, то росія зразу почала б деескалацію і боялася б ще щось робити... А так пригадаєте міг коментар коли рф почне знищувати ракетами газову інфраструктуру і наші довбойоби знову не вдарять у відповідь.

P.S. При цьому я нагадую рф звинуватили нас в ударах по своїх аес, але ніяких ударів ми не на носили, розумієте вони будуть бити нас по аес і їх не будуть карати. Вони будуть брехати що ми б'ємо по їх аес і отримуватимуть виправдання і знову ж їх ніхто не каратиме.
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11.10.2022 23:18 Ответить
Це ні про що!

Скоріше за все він взагалі сам рванув через банальне перевантаження бо у нас з ними спільна мережа через яку вони крадуть та крали нашу електрику.
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11.10.2022 23:31 Ответить
у нас з москалями давно вже немає спільної мережі. Наша система підключена до європейської.
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12.10.2022 00:48 Ответить
Ми то підключені, але хто казав що відключені від рф всюди? Основні магістральні ліні так, а дрібні відгалуження ой не факт.

У нас з ними довгий час була одна мережа. І я впевнений що багато де просто є "загублені" не дуже потужні лінії на яких паразитувала росія, і по яких енергія продовжувала перетікати в рф. І тому коли на Харківщині пропадало світло то і у них...
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12.10.2022 07:15 Ответить
Господи, какой идиот...
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11.10.2022 23:22 Ответить
Але не підірвала моральний дух українців . .
Кацапня , не рвіть пупа . Однаково - ніхея у вас не вийде .
Всі знали що буде - атвєтка по інфраструктурі країни , але однаково просили , навіть ні - вимагали (так буде вірніше ), від влади і ЗСУ удару по мосту . Тобто - українці були свідомі того що потім станеться , але ненависть до кацапні , виявилась більшою за страх залишитись без світла .
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11.10.2022 23:30 Ответить
Може запросити спеціалістів з Заходу допомогти в ремонті ?
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11.10.2022 23:45 Ответить
Це само собою але це марно без закритого неба як ремонтувати коли прилитить в будь який час?Цей ремонт не вартий нічого буде.Тому в першу чергу ППО
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11.10.2022 23:51 Ответить
Звільненя Херсона і вихід на ЗАЕС.і головне росподіл ППО біля основних енергоресурсів.30% зараз а далі?Ще два таких масових удари і попереду зима і що буде з енергоринком?Немає світла немає води каналізації і теплих батарей не кажучи про медицину логістику і все інше.Те ППО що дадуть недостаньо, а час йде верніше його втрачено.Захід як завжди на тормозусі довів до края.Замість того щоб фактично і коли просили поставити ППО .Чекали до останнього ,а тепер ситуація.Які ж там тупі.
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11.10.2022 23:50 Ответить
А де відповідь?
Де відповідь по енергетичній інфраструктурі росії?

Якщо не відповісти - то росія і далі нас буде обстрілювати.
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11.10.2022 23:51 Ответить
Відповідь чим? Чи у кацапів вже ППО зникло? Чи в України вже далекобійні ракети з'явились?
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12.10.2022 00:41 Ответить
Сомневаюсь, что ПВО поможет, когда идут шквальные ракетные атаки одна за другой. Не думал, что у них столько ракет...
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11.10.2022 23:52 Ответить
ППО допоможе якщо його центрувати і в великий кількості.Нам не вистачає зараз десь 30% потужності ППО.Якщо це закрити нам не страшна будь яка хвиля.
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11.10.2022 23:56 Ответить
В нас ще немає інформації, скільки реально ракет було збито. Кількість в інформпросторі можуть навмисно завищувати, щоб український народ не втрачав бойовий дух.
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12.10.2022 00:02 Ответить
Так це можливо.
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12.10.2022 00:36 Ответить
А взагалі я вам скажу там наверху дуже тугенько теж доходить.Згадайте на 2 місяць як вони почали бити нафтобази.Замість того щоб роздати людям топливо або вивозити в малих партіях по всіх наявних шляхах в укриття ми втратили багато в тій дурості і тупості.Теж саме і з енергоринком.який місяць війни чим ви думали?Цей сценарій був і так очевидний.Йде зима це буде використано ворогом по повній.
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11.10.2022 23:54 Ответить
Війна йде 8 місяців, і за весь цей час ніхто з влади не допетрав , що критичну інфраструктуру треба захищати максимально? Але що казати про тих, хто не вірив, що ***** буде бомбити мости...
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12.10.2022 00:09 Ответить
Та все треба захищати максимально! А військові об'єкти! Їх не треба захищати? В нас величезна країна! Тут треба десять таких куполів як в Ізраїля! Тільки де їх взяти?
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12.10.2022 00:21 Ответить
з одного боку дуже погано, що Ж И Д пукін виграє, але з другого боку трохи добре, що Ж И Д зеленський програє! ХАХАХАХАХ!!

також треба писати не 30%, а 130%!
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12.10.2022 02:54 Ответить
Может Зеленский еще что-нибудь подорвет в Крыму? Он же хвастал что "это только начало". Какой-нибудь новый бессмысленный и бесполезный акт, который как бы оправдывает разрушительные "ответные" шаги агрессора в глазах мировой общественности.
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12.10.2022 03:59 Ответить
Какого хрена этот министр на весь мир заявил, что за 2 дня 30 % энергетики Украины лягали !?????????

Кого он информировал? Путина или Шойгу?

Ум есть???

Сколько вреда он нанёс Украине ?
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12.10.2022 04:13 Ответить
Він хвалився досягненнями своїх босів.
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12.10.2022 07:48 Ответить
настав час оновити проекти майбутніх трансформаторних станцій. вони повинні бути протиракетними. Це можна зробити, помістивши в бункер або побудувавши над ним товсту бетонну конструкцію. Можливо, сконструюйте якомога більше маленьких модулів замість одного великого трансформатора, і спроектуйте його так, щоб вогонь не поширювався між модулями.
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12.10.2022 05:59 Ответить
Ї*ашити кацапню потрібно так, щоб Талібан хрестився...
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12.10.2022 06:26 Ответить


Про результати застосування ракет масква знає перша від кротів з ОП,так що заборона щодо розповсюдження громадянами матеріалів в інтернеті про наслідки бомбардирувань це повністю дебільна та протизаконна маячня тогож ОПУ "злодій перший кричить -тримай злодія".
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12.10.2022 06:38 Ответить
Розумні люди про те, що русня ближче до зими буде обов'язково пуляти ракетами по критичній інфраструктурі, говорили ще з травня. Але чомусь наша найвеличніша влада їх не чула і робила все що завгодно, тільки не те, що потрібно
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12.10.2022 07:37 Ответить
Перемоги під керівництвом зрадників ніколи не буде.
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12.10.2022 07:45 Ответить
тобто ще пара таких заходів і кам'яний вік, як і стверджувало *****.
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12.10.2022 09:28 Ответить
 
 