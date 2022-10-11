Россия за два дня подорвала около трети энергетической инфраструктуры Украины, - Галущенко
Около 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября были поражены российскими ракетами, заявил во вторник министр энергетики Герман Галущенко.
Об этом он рассказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По словам министра, "впервые с начала войны" Россия "драматически нацелилась" на энергетическую инфраструктуру.
Галущенко сказал, что одной из причин является то, что экспорт украинской электроэнергии в Европу "помогает европейским странам экономить на российском газе и угле".
Он добавил, что Украина пытается "быстро возобновить поставки из других источников".
Отвечая на вопрос, будет ли Украина получать дополнительную энергию из Европы, Галущенко сказал, что это "один из рассматриваемых вариантов".
Министр отметил, что украинская энергетическая система "все еще стабильна", но призвал партнеров предоставить "системы защиты с воздуха, которые действительно могли бы помочь нам защитить нашу инфраструктуру".
"Мы посылаем этот месседж нашим партнерам: нам нужно защитить небо. Россияне не играют в какие-либо игры с международным правом. Им плевать на любые международные соглашения или конвенции", - отметил Галущенко.
10-11 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, а именно энергетики, в столице и различных областях Украины. Украинские власти призвали людей по всей стране "ограничить" использование энергии. Министерство обороны России признало, что объектами атак являются не только украинские военные, но и гражданские энергетические объекты.
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це по - перше ,
а по - друге , будемо посилати посилочки по Белгороду і інш .
Радує, що навіть якщо всі трансформатори буде зруйновано, це не завадить Збройним Силам України нищити москалів.
https://site.ua/serhiy.grigorovich/tut-u-nas-dekilka-vojennix-boltunisok-publicno-i-vidkrito-pracyuyut-na-voroga-iy4ex4x
Урод, дебіл і піздабол в руля!!!!
Чи та підготовка була така сама, як на Чонгарі, Поліссі, у Харкові та на Сумщині?
Боже! Лиши мене пам'яті, що б я зміг повірити хоч чомусь від цієї влади!
Даже не в гражданском а военном отношении
Нужны генераторы и срочно
жалітися і бідкатися неважко... важко відповідати за свій фронт, виконувати свої обов"язки і передбачати труднощі...
і меньше радувати рашку відвертими заявами і безпорадністю !!!
Как по восстановлению так и по защите от подобного
а наші відповідальні... будуть тільки зарплату отримувати???
Дають лиш ті системи ппо які обіцяли ще на початку року і які вже давно мали бути у нас і про які навіть брехали що вони є.
Де Петріот? Де Ігніс? Де системи ПРО якими можна збивати супутники??? А ніфіга немає.
За те якби ми вдарили симетрично у відповідь і нацистське населення рф сиділо би без електрики, то росія зразу почала б деескалацію і боялася б ще щось робити... А так пригадаєте міг коментар коли рф почне знищувати ракетами газову інфраструктуру і наші довбойоби знову не вдарять у відповідь.
P.S. При цьому я нагадую рф звинуватили нас в ударах по своїх аес, але ніяких ударів ми не на носили, розумієте вони будуть бити нас по аес і їх не будуть карати. Вони будуть брехати що ми б'ємо по їх аес і отримуватимуть виправдання і знову ж їх ніхто не каратиме.
Скоріше за все він взагалі сам рванув через банальне перевантаження бо у нас з ними спільна мережа через яку вони крадуть та крали нашу електрику.
У нас з ними довгий час була одна мережа. І я впевнений що багато де просто є "загублені" не дуже потужні лінії на яких паразитувала росія, і по яких енергія продовжувала перетікати в рф. І тому коли на Харківщині пропадало світло то і у них...
Кацапня , не рвіть пупа . Однаково - ніхея у вас не вийде .
Всі знали що буде - атвєтка по інфраструктурі країни , але однаково просили , навіть ні - вимагали (так буде вірніше ), від влади і ЗСУ удару по мосту . Тобто - українці були свідомі того що потім станеться , але ненависть до кацапні , виявилась більшою за страх залишитись без світла .
Де відповідь по енергетичній інфраструктурі росії?
Якщо не відповісти - то росія і далі нас буде обстрілювати.
також треба писати не 30%, а 130%!
Кого он информировал? Путина или Шойгу?
Ум есть???
Сколько вреда он нанёс Украине ?
Про результати застосування ракет масква знає перша від кротів з ОП,так що заборона щодо розповсюдження громадянами матеріалів в інтернеті про наслідки бомбардирувань це повністю дебільна та протизаконна маячня тогож ОПУ "злодій перший кричить -тримай злодія".